La compañía más poderosa de Wall Street adquirió Hugging Face por casi u$s13.000 millones y busca controlar más capas del ecosistema de IA.

La adquisición elevó las acciones de Nvidia en Wall Street, confirmando su rol líder en la expansión de la IA.

Hugging Face aporta 18M de desarrolladores y 3M de modelos de IA, clave para el ecosistema abierto de Nvidia.

Nvidia compró Hugging Face por u$s12.930M para ser plataforma integral de IA más allá de sus chips.

Las acciones de Nvidia en la bolsa neoyorquina continúan en alza luego de confirmar la compra de Hugging Face por u$s12.930 millones, una operación que busca ampliar su negocio más allá de los chips y consolidar a la compañía como una plataforma integral de IA.

Los papeles de Nvidia avanzan 0,99% hasta los u$s230,71 por unidad. La adquisición refuerza la estrategia de Nvidia por ganar presencia en distintas capas del ecosistema de inteligencia artificial.

La compañía, que posee la mayor capitalización bursátil de Wall Street, busca sumar a su negocio de infraestructura una plataforma utilizada por millones de desarrolladores y organizaciones.

Hugging Face es una plataforma y comunidad de código abierto especializada en IA y aprendizaje automático. Según Nvidia, cuenta con más de 18 millones de desarrolladores, investigadores y creadores, que utilizan el servicio para compartir más de 3 millones de modelos de IA.

Además, más de 200.000 empresas utilizan Hugging Face para descubrir e implementar herramientas vinculadas con inteligencia artificial. Su comunidad la convirtió en uno de los principales espacios para desarrollar, compartir y utilizar modelos de IA.

Para Nvidia, sumar esta plataforma significa ampliar su llegada a los desarrolladores que construyen las aplicaciones y modelos que luego necesitan infraestructura para entrenarse y ejecutarse.

Las acciones de Nvidia subieron tras el anuncio

La reacción del mercado al acuerdo fue inmediata. Las acciones de Nvidia llegaron a subir cerca de 2% durante la rueda de Wall Street, impulsadas por el anuncio de la compra de Hugging Face.

Con este avance, las acciones de la compañía acumulan una suba cercana al 20% en lo que va de 2026, en un contexto en el que los inversores siguen de cerca su expansión dentro del negocio de IA.

La respuesta positiva muestra que el mercado interpreta la adquisición como un movimiento estratégico para ampliar el ecosistema de Nvidia.

La compañía busca sumar nuevas capas de tecnología y usuarios a su negocio, con la expectativa de que ese crecimiento también genere mayor demanda para su infraestructura de IA.

Para Nvidia, el desafío ahora será convertir esa expansión en nuevos negocios y mantener el ritmo de crecimiento que convirtió a la compañía en uno de los principales protagonistas del boom de la inteligencia artificial.

Nvidia busca ganar presencia en distintas capas del ecosistema de inteligencia artificial

Jensen Huang apuesta por los modelos abiertos

Jensen Huang, CEO de Nvidia, defendió la operación y destacó el papel que tienen los modelos abiertos en el desarrollo de la industria. Según el ejecutivo, permiten acelerar la innovación, mejorar la seguridad en:

Desarrolladores

Startups

Universidades

Empresas

Gobiernos

La adquisición se produce mientras Nvidia intenta posicionarse como una plataforma completa de inteligencia artificial, además de como el principal proveedor de los chips utilizados para entrenar modelos.

En una reciente llamada con analistas, Huang describió la estrategia como una plataforma adaptable a distintos modelos y cargas de trabajo durante todo el ciclo de vida de la IA.

La compañía sostuvo que Hugging Face funcionará como una plataforma abierta para todo el ecosistema de IA y que mantendrá su respaldo a los modelos de código abierto y de peso abierto.