La salida de Jensen Huang golpeó a Nvidia y arrastró a Wall Street. Las dudas sobre la IA y las tasas también volvieron a inquietar al mercado

Presiones por alta inflación mayorista (IPP 6,5% anual) y expectativas de nuevas subas de tasas de la FED sumaron incertidumbre al mercado.

La renuncia de Huang como CEO de Nvidia reavivó dudas sobre el negocio de IA y provocó caídas en acciones tech como AMD y SanDisk.

Wall Street cerró con pérdidas el 13 de noviembre, impactado por la renuncia de Jensen Huang en Nvidia y la incertidumbre en IA.

La renuncia de Jensen Huang al frente de Nvidia; el temor a que la crisis de liderazgo afecte el negocio de la inteligencia artificial (IA); la caída de las acciones de empresas tecnológicas y la persistencia de las presiones inflacionarias fueron los principales factores que llevaron a Wall Street a cerrar en terreno negativo este viernes 13 de noviembre.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, explicó que "las bolsas de Nueva York operaron con signo negativo durante la jornada de este viernes, condicionadas por la continuidad de las ventas en el sector tecnológico tras la crisis de liderazgo en Nvidia", en un informe al que tuvo acceso iProUP.

La incertidumbre sobre el futuro de la mayor compañía de semiconductores del mundo reavivó las dudas sobre las elevadas valuaciones del sector tecnológico.

A esto se sumaron el avance de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y las expectativas de nuevas subas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (FED).

El retroceso de los gigantes tecnológicos opacó el alivio que generó el menor incremento mensual de los precios mayoristas en los Estados Unidos.

Sin embargo, los principales índices bursátiles consiguieron conservar ganancias en el balance semanal, después de varias ruedas de volatilidad.

Wall Street cae por la crisis de Nvidia y las dudas sobre la IA

El principal detonante de la jornada fue la salida de Jensen Huang, que renunció a sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del directorio de Nvidia.

La compañía confirmó que Colette Kress, hasta entonces directora financiera, asumirá como CEO interina mientras el consejo de administración busca un reemplazante definitivo.

La decisión abrió interrogantes sobre la continuidad de la estrategia de la empresa, que bajo el liderazgo de Huang se convirtió en una pieza central del desarrollo de la infraestructura mundial de IA.

La salida del ejecutivo se produjo en medio de una crisis corporativa vinculada con informaciones sobre su vida personal y una investigación relacionada con posibles contactos con una persona sospechada por autoridades estadounidenses de espionaje para China.

La compañía informó que el directorio aceptó su renuncia y designó a Kress de manera interina.

La situación generó preocupación entre los inversores por el impacto que podría tener sobre:

l as relaciones comerciales

la estrategia tecnológica

y los planes de expansión de Nvidia

Cuáles son las otras preocupaciones de los inversores

El cambio de conducción también puso en discusión la dependencia que tiene el negocio de la IA respecto de Nvidia.

Huang fue una figura determinante para posicionar a la empresa como proveedor estratégico de procesadores utilizados en centros de datos, entrenamiento de modelos y servicios de computación en la nube.

Por eso, su salida no fue interpretada únicamente como un problema interno de la compañía, sino como un acontecimiento capaz de afectar las expectativas de crecimiento de toda la industria. Los inversores comenzaron a evaluar si el negocio podrá mantener su ritmo de expansión sin uno de sus principales impulsores.

Por qué las acciones tecnológicas profundizaron las pérdidas en Wall Street

El impacto se extendió al conjunto de las empresas vinculadas con los semiconductores, la infraestructura de IA y los servicios en la nube.

En la rueda del viernes, Nvidia volvió a retroceder alrededor de 2,2%, mientras que el índice de semiconductores de Filadelfia cayó 3,7%.

El sector tecnológico del S&P 500 también terminó con una baja de 1,6%, reflejando el efecto de contagio sobre las compañías relacionadas con el desarrollo de esta tecnología.

Entre las principales bajas se destacaron AMD, Nebius, SanDisk, Cisco, Applied Materials y Micron, que registraron retrocesos de distinta magnitud. La presión alcanzó tanto a fabricantes de chips como a empresas vinculadas con el almacenamiento de datos y la infraestructura informática.

En contraste, Cerebras Systems avanzó después de anunciar un acuerdo con Microsoft, una operación que mostró que el interés por desarrollar alternativas y ampliar la capacidad de procesamiento continúa vigente.

La preocupación central del mercado pasa por el volumen de recursos que las grandes tecnológicas destinaron a construir centros de datos y desarrollar modelos de inteligencia artificial. Nvidia es uno de los principales beneficiarios de ese ciclo de inversiones, ya que sus procesadores resultan fundamentales para entrenar y ejecutar modelos avanzados.

Si la incertidumbre sobre su conducción se prolonga, los inversores podrían revisar las proyecciones de crecimiento de sus proveedores y clientes. También existe el riesgo de que las valuaciones de las compañías vinculadas con la IA sufran nuevos ajustes si las expectativas de ingresos no acompañan el ritmo de inversión.

En este contexto, el Nasdaq Composite perdió 0,93% durante el viernes, mientras que el S&P 500 retrocedió 0,51%. El Dow Jones, por su parte, registró una variación negativa marginal de 0,01%.

De acuerdo con los datos difundidos por Reuters, los tres indicadores consiguieron mantener un saldo semanal positivo, pese a las turbulencias que atravesó el mercado durante las últimas ruedas.

La inflación mayorista y las tasas de interés agregaron presión al mercado

Otro elemento que condicionó las operaciones fue la publicación del Índice de Precios al Productor (IPP) de Estados Unidos correspondiente a octubre. El indicador, que mide la evolución de los precios recibidos por los productores, registró un incremento mensual de 0,3%, por debajo de 0,4% que esperaba el mercado.

El resultado representó una desaceleración respecto del avance de 1,4% registrado en septiembre y ofreció cierto alivio en materia inflacionaria.

Sin embargo, la lectura anual dejó una señal menos favorable. El IPP acumuló un incremento del 6,5% en los últimos 12 meses, su mayor avance interanual desde noviembre de 2022. La combinación de una inflación mayorista todavía elevada, datos laborales sólidos y presiones sobre los precios al consumidor reforzó las expectativas de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva.

Los operadores comenzaron a contemplar nuevas subas de las tasas de interés en las próximas reuniones de la FED, con especial atención al encuentro de diciembre. Un escenario de mayores tasas encarece el financiamiento de las empresas y reduce el atractivo relativo de las acciones, particularmente de aquellas tecnológicas cuya valuación depende de beneficios esperados a largo plazo.

Además, el incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense ofrece una alternativa de inversión que compite con los activos de mayor riesgo.

La fortaleza del dólar también acompañó este movimiento. El índice DXY, que compara a la moneda estadounidense con una canasta de divisas internacionales, se ubicó en torno a los 103 puntos, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años volvió a superar el 5%.

Este escenario incrementó la presión sobre los activos financieros más sensibles a las condiciones de liquidez, entre ellos las acciones tecnológicas y las criptomonedas. El Bitcoin, por ejemplo, volvió a operar por debajo de los u$s70.000 durante la jornada.