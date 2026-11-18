La bolsa neoyorquina cierra en rojo: el Dow perdió 1,09% y el S&P 500, 0,31%, por la Fed, la SEC y el fin de envíos a China. Los detalles

El mercado operó a la baja presionado por las actas de la Fed que anticipan más subas de tasas y a la espera del esperado debut bursátil de Anthropic.

La compañía acumula una baja del 24% en noviembre en medio de la incertidumbre por la sucesión de Jensen Huang y nuevas restricciones de chips a China.

Las acciones de Nvidia cayeron un 3,13% este miércoles ante dudas sobre su liderazgo y un escrutinio de la SEC, pese a reportar ingresos récord.

Wall Street operó pesado este miércoles 18 de noviembre pese al balance récord de Nvidia, por una suma de presiones: las dudas sobre la sucesión ejecutiva de la compañía, el escrutinio regulatorio de la SEC, el fin de los envíos de chips Hopper a China, las actas de la Fed, un dólar en máximos y la espera por el debut de Anthropic.

El Dow Jones cayó 1,09% hasta 50.204,72 puntos y el S&P 500 cedió 0,31% hasta 7.317,99, mientras que el Nasdaq Composite avanzó un marginal 0,23%.

Las acciones de Nvidia llegaron a subir cerca de 3% por la mañana, pero cerraron con una caída de 3,13%, a u$s150,59.

La compañía duplicó sus ingresos trimestrales hasta u$s115.840 millones, un aumento de 103,2% interanual.

Además, elevó a 75% su proyección de crecimiento de la facturación para el año fiscal 2028, frente al 70% anterior.

Aun así, el mercado priorizó los riesgos por encima de los números.

Nvidia revierte el rebote: dudas sobre el liderazgo y escrutinio regulatorio

El directorio de Nvidia rechazó reincorporar a Jensen Huang, cuya salida fue anunciada el 12 de noviembre.

Huang deslizó que recibió un aluvión de pedidos de empleados, inversores y clientes para que vuelva como CEO.

La búsqueda de un sucesor sigue abierta, con trascendidos de contactos con el CEO de Arm, Rene Haas.

Según reportes, la SEC investiga si las divulgaciones corporativas de Nvidia ofrecieron información engañosa a los inversores.

Nvidia también detuvo los envíos de chips Hopper con licencia a China.

La CEO interina Colette Kress afirmó que los nuevos controles a la exportación no afectarán la demanda y que la empresa puede cumplir su previsión de crecimiento de 75%.

Racha negativa: Nvidia acumula una caída de 24% en noviembre

La acción de Nvidia extendió a cinco ruedas su racha de pérdidas, y el sentimiento negativo alcanzó a otras firmas de IA como CoreWeave, que llegó a perder 6,8% durante la rueda.

En el mes, Nvidia cae 24%, perdió u$s2 billones de valor y suma su peor racha desde 2012.

Esa debilidad pesó sobre el apetito por el riesgo en las tecnológicas durante toda la sesión.

El Nasdaq Composite se desmarcó apenas, con rebotes puntuales en firmas tecnológicas, y el Nasdaq 100 subió 0,13% hasta 27.037,30 puntos.

Al inicio de la rueda, otros fabricantes de chips como Micron, AMD y Broadcom llegaron a subir entre 3% y más de 6%.

El Dow Jones lideró las bajas, arrastrado por sectores industriales y tradicionales, y UnitedHealth llegó a perder 8%.

Actas de la Fed, dólar y commodities: el otro frente de presión

Las minutas de la reunión de octubre de la FED confirmaron que algunos funcionarios consideran un aumento superior a 25 puntos básicos en diciembre si persiste la inflación.

Según el documento, casi todos los funcionarios juzgaron probable que sean apropiadas más subas de tasas.

El mercado ya descuenta por completo una suba de 25 puntos básicos en diciembre.

El bono del Tesoro a 10 años se mantuvo cerca de 5,10% y el índice dólar (DXY) subió 0,30% hasta 103,71, su nivel más alto desde abril de 2025.

El oro cayó 3,25% hasta US$ 3.724,29 la onza y perforó los US$ 3.800 por primera vez en más de un año.

El petróleo Brent retrocedió 1,62% y el WTI perdió 3,38%, hasta US$ 83,10, tras un nuevo salto en los inventarios semanales de EE. UU.

Anthropic debuta el jueves: la otra gran prueba para el mercado

El precio de la IPO de Anthropic se fijaría este miércoles por la noche, antes de su debut en el Nasdaq del jueves.

La compañía ofrece 825 millones de acciones a un rango de u$s70 a u$s78 cada una.

Según Bloomberg, Anthropic comunicó a los inversores que fijaría el precio en el extremo alto del rango o por encima.

La oferta ya recibió órdenes de u$s10.000 millones o más.

Nvidia se comprometió a comprar unos u$s10.000 millones en acciones de Anthropic, y un analista de Bloomberg Intelligence planteó que su nuevo liderazgo podría reevaluar ese compromiso.

El directorio de Nvidia creó un Comité de Supervisión de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones.