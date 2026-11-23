Jensen Huang vuelve como CEO de Nvidia con el aval de Washington y nuevos controles de exportación, mientras avanza la investigación interna del caso

Nvidia establece un comité de seguridad y buscará un director de Cumplimiento para supervisar riesgos empresariales.

El fundador recupera sus tres cargos en Nvidia pese a una investigación interna aún abierta sobre su renuncia.

Jensen Huang regresa como CEO de Nvidia tras 11 días, respaldado por Donald Trump y el Gobierno de EE. UU.

Jensen Huang vuelve a Nvidia como CEO con efecto inmediato, 11 días después de su renuncia y con el aval de Donald Trump, que el viernes pidió públicamente su regreso.

La compañía anunció su reincorporación este lunes 23 de noviembre tras recibir aportes del Gobierno de Estados Unidos, mientras sigue abierta una investigación interna.

El fundador recupera los tres cargos que había dejado: presidente, director ejecutivo y miembro del directorio. Colette Kress, que fue CEO interina, sigue como directora financiera, y Harvey C. Jones continúa como presidente del directorio.

La decisión llegó tras una serie de reuniones con Huang que dejaron al directorio conforme con su franqueza y su capacidad para liderar la compañía, según el comunicado oficial de Nvidia.

Por qué Nvidia decidió el regreso de Jensen Huang

La vuelta de Huang al frente de la fabricante de chips para inteligencia artificial tuvo un aval clave. El directorio afirmó que recibió aportes de altos niveles del Gobierno de Estados Unidos y que, a partir de eso, confía en que su reincorporación no representa un riesgo para la seguridad nacional.

"El directorio cree que Jensen es la persona adecuada para liderar Nvidia, y que su reincorporación es lo mejor para nuestros accionistas, empleados, socios y clientes", sostuvo Harvey C. Jones.

Huang se mostró "honrado" de volver y aseguró: "Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado".

Qué cambia en Nvidia con la vuelta de Huang como CEO

El regreso del fundador no cierra el caso. La investigación interna a cargo de un comité de directores independientes, con asesoría legal externa, seguirá hasta su conclusión, y Huang se comprometió a colaborar.

Además, la compañía anunció tres medidas:

Un Comité de Seguridad Nacional y Controles de Exportación , integrado solo por directores independientes, que supervisará los riesgos comerciales y de seguridad nacional.

, integrado solo por directores independientes, que supervisará los riesgos comerciales y de seguridad nacional. La búsqueda de un director de Cumplimiento , que reportará al Comité de Nominaciones y Gobierno Corporativo.

, que reportará al Comité de Nominaciones y Gobierno Corporativo. La continuidad de la cooperación con las investigaciones oficiales en curso.

Cómo cambió la postura del directorio en menos de una semana

El giro de Nvidia sobre su fundador fue veloz. El martes 17 de noviembre, en la presentación de resultados del tercer trimestre, Jones había dicho que el directorio aceptó por unanimidad la renuncia y que no planeaba reincorporarlo, pese a que Huang se había ofrecido a volver en una publicación en X.

Tres días después llegó el respaldo del presidente estadounidense. "Me gustaría que Jensen pida una gran disculpa y vuelva, porque creó algo con Blackwell", afirmó Trump, en referencia a los chips más avanzados de la compañía.

Qué motivó la renuncia de Jensen Huang a Nvidia

La salida del ejecutivo que condujo Nvidia durante 33 años se concretó el jueves 12 de noviembre. Cuatro días antes, Huang había admitido en un correo a los empleados que había sido infiel a su esposa.

La relación fue con Alice Huang, sin parentesco con él, ex ejecutiva de Megaspeed, una firma de Singapur que compraba chips a Nvidia y que está bajo investigación penal en Estados Unidos por presunto contrabando de chips a China.

Funcionarios estadounidenses la señalan como presunta agente de inteligencia china, algo que Beijing niega. Después trascendió una segunda relación con una empleada que le reportaba.