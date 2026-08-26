Constellation, Vistra y GE Vernova cotizan como CEDEAR y figuran entre las acciones que un exbanquero de Wall Street destaca por su potencial

Constellation Energy, Talen Energy, Vistra y GE Vernova poseen contratos con Amazon y NVIDIA para alimentar centros de datos de IA.

Analista prevé que 4 acciones energéticas de EE. UU. subirían hasta 1.000% por su rol clave en la infraestructura de inteligencia artificial.

Constellation Energy, Talen Energy, Vistra y GE Vernova son las cuatro acciones del sector energético estadounidense que podrían subir hasta 1.000% por su rol en la infraestructura de inteligencia artificial, según el analista y exbanquero Felix Prehn, y tres de ellas ya se pueden comprar desde Argentina vía CEDEARs.

La tesis, publicada en un hilo en la red social X este lunes, apunta a un cuello de botella que pocos inversores minoristas están mirando: sin energía limpia y confiable, las miles de millones de dólares que se invierten en chips y centros de datos no se convierten en capacidad operativa real.

Las cuatro compañías tienen contratos multimillonarios a largo plazo firmados con gigantes como Amazon, Meta, Walmart y NVIDIA para suministrar electricidad a centros de datos de IA, lo que las diferencia de apuestas especulativas ligadas solo al software o los semiconductores.

Qué empresas de energía eligen las big tech para alimentar la IA

Constellation Energy opera la mayor flota de reactores nucleares de Estados Unidos, incluyendo la planta Three Mile Island, reactivada bajo el nombre Crane Clean Energy Center.

Durante el segundo trimestre de 2026, la compañía firmó acuerdos de compra de energía nuclear por 920 megavatios, con una duración promedio de 18,5 años, según su reporte de resultados. Entre los contratos figura uno con Walmart. La gerencia elevó su previsión de ganancias operativas ajustadas a entre u$s11,50 y u$s12,50 por acción. El papel cotiza cerca de u$s273, un 34% por debajo de su máximo histórico de u$s412,70.

Talen Energy posee la planta nuclear Susquehanna y mantiene un contrato con Amazon Web Services por hasta 1.920 megavatios.

En el segundo trimestre subió su guía de EBITDA ajustado a entre u$s2.025 millones y u$s2.225 millones, completó la adquisición de Cornerstone y avanza con un portafolio de aproximadamente 4 gigavatios en opciones para centros de datos. La acción ronda los u$s305, lejos de su máximo histórico cercano a u$s451.

Vistra tiene contratos a largo plazo con Meta y Amazon, y lanzó junto a NVIDIA, KKR y la Autoridad de Inversión de Kuwait la iniciativa Helix Digital Infrastructure, con un compromiso inicial de hasta u$s1.000 millones.

En el segundo trimestre reportó un crecimiento superior al 30% en ingresos. La acción se negocia cerca de u$s135, alejada de su máximo de u$s219,82.

GE Vernova vende turbinas de gas, equipos de generación y soluciones para infraestructura eléctrica. Su cartera de pedidos alcanzó los u$s176.000 millones y los pedidos vinculados a centros de datos de IA se duplicaron durante el primer semestre de 2026 en comparación con todo 2025, según datos de la compañía.

La acción se negocia alrededor de u$s942, cerca de un máximo histórico de aproximadamente u$s1.196 alcanzado en julio de 2026.

Cómo invertir en estas acciones desde Argentina

De las cuatro empresas, tres ya cuentan con CEDEARs disponibles en el mercado local: Constellation Energy cotiza bajo el ticker CEG, Vistra bajo VST y GE Vernova bajo GEV. Las tres fueron emitidas por Banco Comafi y se negocian en pesos en BYMA.

El precio de cada CEDEAR depende de la cotización de la acción en Estados Unidos y del tipo de cambio del dólar contado con liquidación.

El procedimiento para adquirirlos es el mismo que para cualquier CEDEAR: abrir una cuenta comitente en un agente de bolsa habilitado por la CNV, transferir fondos en pesos o dólares y buscar el ticker correspondiente para ejecutar la orden de compra.

Talen Energy, en cambio, no cuenta con CEDEAR en el mercado argentino. Para acceder a este papel, el inversor necesita operar directamente en el mercado estadounidense. Varios agentes locales ofrecen cuentas de inversión en Estados Unidos que se activan desde la misma plataforma de la cuenta comitente argentina.

El proceso habitual implica dolarizarse mediante una operación de contado con liquidación y acreditar los fondos en la cuenta exterior para luego comprar la acción en el Nasdaq.

También existen plataformas fintech que permiten comprar acciones fraccionadas de empresas estadounidenses desde Argentina, sin necesidad de abrir una cuenta comitente tradicional.

En Argentina, el mercado de CEDEARs vinculados al sector de energía y utilities viene creciendo. En mayo de 2026, la CNV habilitó 13 nuevos certificados con foco en inteligencia artificial, energía y pagos digitales, y BYMA incorporó ETFs como el XLU de utilities y el URA de uranio y energía nuclear.

Para el inversor local, estos instrumentos permiten exposición dolarizada a un sector que gana protagonismo con el avance de la IA, aunque con la volatilidad propia de la renta variable internacional.