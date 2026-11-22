La tecnológica argentina amplió su programa de recompra en Wall Street y destacó el crecimiento de sus servicios de inteligencia artificial

La estrategia, comunicada por Martín Migoya, potenciará a la IA como eje central y motor de crecimiento ante resultados dispares.

La decisión se da tras una caída del 34% de sus acciones en 2026 y facturación récord de u$s106,6 millones anualizados en IA.

Globant amplió su programa de recompra de acciones a u$s250 millones, el mayor de su historia, para potenciar el valor de sus papeles.

Globant amplió de u$s125 millones a u$s250 millones su programa de recompra de acciones, la mayor iniciativa de este tipo en la historia de la tecnológica argentina, según informó la compañía.

Martín Migoya comunicó la decisión en su carta a los accionistas del tercer trimestre, mientras los papeles acumulan una caída del 34% durante 2026 y del 86% en cinco años.

La medida coincide con una aceleración del negocio de inteligencia artificial, cuyo ritmo anualizado de facturación llegó a u$s106,6 millones, y con resultados dispares entre las regiones donde opera la compañía.

¿Por qué Globant amplió su programa de recompra de acciones?

El directorio extendió el programa hasta diciembre de 2027 y estimó que, a los precios actuales, permitiría recomprar cerca del 13,5% de las acciones que permanecen en circulación actualmente.

La capitalización bursátil de Globant se ubicaba en u$s1.782 millones y sus acciones avanzaban 3,6% al cierre del viernes, después de un prolongado retroceso en el mercado.

La compañía ya había recomprado u$s25 millones en acciones durante el trimestre y redujo un 5,3% interanual su cantidad de títulos diluidos, mientras financiará el programa con caja y deuda.

El flujo de caja libre alcanzó u$s77,2 millones en el tercer trimestre y u$s125,9 millones durante los primeros nueve meses, un récord que superó en 113,6% el registro de un año antes.

Las líneas de crédito fueron extendidas hasta 2031, y el director financiero Juan Urthiague explicó que, a los múltiplos actuales, las acciones propias representan el mejor uso de los fondos disponibles.

¿Qué lugar ocupa la IA en la estrategia de Globant?

La recompra coincide con un cambio en el modelo de servicios: Globant busca reemplazar la facturación por horas con soluciones de inteligencia artificial cobradas según resultados y consumo de clientes corporativos.

Los AI Pods, equipos nativos en inteligencia artificial presentados hace un año, elevaron su ritmo anualizado de facturación de u$s52,8 millones en junio a u$s106,6 millones en septiembre.

El negocio había facturado a un ritmo anualizado de u$s11,3 millones un año antes, y ese crecimiento llevó a Globant a elevar su objetivo de cierre desde u$s110 millones hasta al menos u$s130 millones.

Los AI Pods forman parte de Glob.AI, plataforma lanzada en agosto y ampliada el 27 de octubre con Glob.AI OS, que permite a grandes organizaciones controlar usuarios, datos y costos de IA.

Los márgenes brutos de Glob.AI superan en unos diez puntos porcentuales a los del servicio tradicional, y cerca de la mitad de los veinte principales clientes ya utiliza la plataforma.

Las cuentas que operan con Glob.AI crecieron 5,2% interanual y las medianas avanzaron cerca de 30%; la facturación anualizada por empleado llegó a u$s99.800, un 9,7% más.

Globant desarrolló con YPF una función para comprar acciones de la petrolera desde su aplicación, proyecto completado en dos meses mediante AI Pods, por cuya vía ya se adquirió un millón de títulos.

¿Cómo fueron los resultados de Globant en el tercer trimestre?

Globant facturó u$s611,1 millones en el tercer trimestre, en línea con el punto medio de sus proyecciones, aunque registró una baja interanual del 1% por el conflicto en Medio Oriente.

New Markets, región que incluye Medio Oriente, aportó u$s27,9 millones, un descenso del 34,2% porque varios clientes reprogramaron proyectos; ese desempeño restó 235 puntos básicos al crecimiento del grupo.

Sin ese efecto, los ingresos habrían aumentado 1,5%; América Latina avanzó 8,3% hasta u$s133,1 millones, Norteamérica se mantuvo en u$s331,3 millones y Europa cedió 0,8% hasta u$s118,9 millones.

El margen operativo ajustado fue del 14,1% y la ganancia neta ajustada alcanzó u$s63,8 millones, equivalentes a u$s1,48 por acción; además, Globant registró cargos de optimización por u$s27,4 millones.

El plan de optimización tuvo un costo total de u$s59,7 millones y la empresa proyectó ingresos de u$s596 millones a u$s604 millones para el cuarto trimestre, sin prever recuperación regional antes de diciembre.

Juan Urthiague anticipó que los altos precios del petróleo podrían afectar a clientes de viajes y hotelería, un riesgo que Globant incorporó a sus perspectivas para el cierre del ejercicio.