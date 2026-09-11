Las firmas lanzaron becas para "AI Power", una experiencia práctica de 90 minutos que no exige conocimientos previos de programación ni de IA

Inscribite hasta el 30 de octubre sin experiencia previa para construir un sitio web con IA y posicionarte en el nuevo mercado.

Los empleos con habilidades de inteligencia artificial crecen 8 veces más rápido, según PwC, subrayando la urgencia de la capacitación.

Para acceder a las 10.000 becas de "AI Power" que lanzan Globant y Egg no se requiere experiencia previa con inteligencia artificial (IA), tampoco conocimientos de programación, ni pertenecer a una profesión específica: el único requisito es inscribirse antes del 30 de octubre a través del formulario oficial y disponer de 90 minutos para participar de la experiencia online y en vivo.

La IA dejó de ser una promesa de futuro y ya impacta en la velocidad de crecimiento de los empleos, en las capacidades que buscan las empresas y en el valor que aporta el talento que aprende a trabajar con estas herramientas.

Egg, empresa argentina de transformación tecnológica, junto con Globant, abrieron la convocatoria para participar de AI Power, una experiencia online y en vivo de 90 minutos orientada a entender, desde la práctica, cómo la IA puede transformar el trabajo y el rol de cada participante.

La propuesta busca diferenciarse de los abordajes centrados exclusivamente en una lista de herramientas o en pronósticos sobre el mercado laboral dentro de diez años. Su objetivo es más inmediato: que miles de personas puedan experimentar de primera mano las capacidades actuales de la IA y evaluar qué lugar quieren ocupar en la nueva economía del trabajo.

Egg ya tiene experiencia en convocatorias masivas de este tipo: desde 2018, la compañía formó a más de 10.000 personas en programación a través de su metodología de aprendizaje cooperativo, y en 2022 llegó a ofrecer 100.000 becas gratuitas para aprender a programar desde cero en toda América Latina.

Esa trayectoria previa consolidó a la empresa como un actor de referencia en la región a la hora de escalar este tipo de programas educativos masivos.

Cómo es la dinámica de la experiencia AI Power

Durante los 90 minutos de la experiencia, los asistentes trabajarán en equipo junto a un agente de IA autónomo, que los acompañará para crear, avanzar y resolver desafíos en tiempo real.

La propuesta incluye además una actividad que hasta hace pocos años requería conocimientos técnicos específicos: construir un sitio web utilizando inteligencia artificial, sin necesidad de escribir una sola línea de código.

Este formato práctico busca que los participantes no se queden solo con la teoría, sino que puedan comprobar de primera mano el alcance real de las herramientas de IA disponibles hoy.

La metodología se apoya en la lógica de cooperación humana que caracteriza a Egg desde su fundación, donde los equipos de trabajo colaboran entre sí para potenciar el aprendizaje colectivo.

Esta dinámica grupal, ya utilizada por la compañía en sus anteriores programas de formación en programación, se traslada ahora al terreno específico de la inteligencia artificial.

El resultado esperado es que cada participante termine la experiencia con una noción concreta de cómo aplicar estas herramientas a su propio trabajo.

Los empleos con habilidades de IA crecen ocho veces más rápido

El dato que explica la urgencia de esta discusión surge del Global AI Jobs Barometer 2026 de PwC: los empleos que requieren habilidades específicas de inteligencia artificial crecieron 69%, frente al 9% del mercado laboral general.

Es decir, este segmento avanzó casi ocho veces más rápido que el resto del mercado de trabajo a nivel global.

Además, quienes cuentan con capacidades vinculadas a la IA obtienen, en promedio, una prima salarial de 62% respecto de puestos comparables que no exigen ese tipo de conocimientos.

La transformación no se limita a las empresas tecnológicas: la IA ya empieza a modificar tareas vinculadas con la investigación, el análisis de información, la creación de contenidos, el desarrollo de productos y la ejecución de procesos que, hasta hace pocos años, dependían casi exclusivamente del trabajo humano.

Los datos de PwC agregan otro elemento a la ecuación: las compañías con mayor capacidad para utilizar inteligencia artificial registran un crecimiento más acelerado tanto en productividad como en empleo, frente a las organizaciones menos expuestas a la tecnología.

Este panorama global es el que motiva a compañías como Egg y Globant a acelerar este tipo de iniciativas de formación masiva.

La creación de nuevos empleos, la otra cara de la moneda

El escenario también incorpora una dimensión menos explorada: la creación de nuevas oportunidades laborales de la mano de la IA.

Según datos de LinkedIn, difundidos por el World Economic Forum, la expansión de la IA ya generó 1,3 millones de nuevos empleos a nivel global en los últimos dos años.

Entre los perfiles que impulsan esa demanda aparecen los ingenieros de IA, los ingenieros forward-deployed, los investigadores de machine learning y los especialistas en datos.

La pregunta, por lo tanto, empieza a cambiar de eje: ya no se trata únicamente de qué puestos podría reemplazar la inteligencia artificial, sino de qué podrán hacer las personas que aprendan a trabajar con ella.

"Todo lo que la IA pueda hacer, lo va a hacer. Lo que queda abierto es qué hacés vos con eso", plantea Ignacio Gómez Portillo, cofundador y CEO de Egg.

Con esta experiencia, según explica el directivo, se busca que los participantes puedan observar primero qué capacidades están disponibles hoy y, a partir de allí, pensar cómo posicionarse frente a una transformación que avanza a gran velocidad.

Las preguntas centrales que atraviesa el encuentro

El encuentro pondrá el foco en las preguntas que atraviesan a trabajadores y profesionales de prácticamente todos los sectores: qué parte de una tarea ya puede realizar una inteligencia artificial, qué funciones siguen dependiendo de la intervención humana, cuánto puede impactar la tecnología en cada ocupación y qué estrategia conviene adoptar frente al cambio.

"Estamos frente a una tecnología que está cambiando a una velocidad enorme. La diferencia no va a estar solamente entre quienes tengan o no acceso a la IA, sino entre quienes aprendan a entenderla, trabajar con ella y utilizarla para multiplicar lo que son capaces de hacer", resaltó Gómez Portillo.

El directivo remarcó que, por ese motivo, la propuesta apunta a que estas 10.000 personas puedan empezar experimentando la tecnología de forma directa, en lugar de limitarse a leer sobre sus posibles aplicaciones futuras.

La convocatoria conjunta entre Egg y Globant, dos compañías con fuerte presencia en el ecosistema tecnológico argentino, busca así instalar una conversación práctica sobre el futuro del trabajo, en un momento donde la velocidad de adopción de la inteligencia artificial ya no da lugar a demoras.

Quienes estén interesados en participar pueden inscribirse a través de este formulario oficial habilitado por la organización, con cupo limitado a las 10.000 becas disponibles.