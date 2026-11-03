El contexto se da como parte del impacto que la guerra entre EEUU, Israel e Irán tendría sobre la producción y el transporte internacional de crudo

Un crudo más caro beneficiaría a Vaca Muerta por mayores ingresos, aunque presionaría los costos locales de refinación y la inflación interna.

La entidad ajustó su previsión central a 88 dólares por barril ante el riesgo de interrupciones en el suministro global y rutas estratégicas.

Goldman Sachs proyecta que el precio del petróleo Brent podría alcanzar los 140 dólares en 2027 si persisten las tensiones en Medio Oriente.

Goldman Sachs elevó sus proyecciones para el petróleo y advirtió que el barril de Brent podría alcanzar los u$s140 durante 2027 si las interrupciones del suministro en Medio Oriente se prolongan.

El escenario ocurre como parte del impacto que la guerra entre los Estados Unidos, Israel e Irán podría tener sobre la producción y el transporte internacional de crudo.

La entidad contempla, sin embargo, dos escenarios diferentes. En su previsión central, estima que el Brent promediará u$s88 por barril en 2027, por encima de los u$s80 proyectados anteriormente.

El WTI, referencia estadounidense, tendría un promedio de u$s78, frente a los u$s73 de la estimación previa.

El precio de u$s140 corresponde a una hipótesis de mayor tensión geopolítica. Para que se concrete, el banco considera que la producción petrolera del Golfo Pérsico debería mantenerse durante 2027 unos 3,5 millones de barriles diarios por debajo del promedio de 2025.

Bajo ese escenario, el Brent podría promediar incluso u$s130 durante el año.

Goldman Sachs anticipó que el precio del petróleo podría alcanzar un nuevo máximo en 2027

Medio Oriente, el factor que puede disparar el precio del petróleo según Goldman Sachs

La preocupación del banco se concentra en los ataques contra buques petroleros, los daños a instalaciones energéticas y las dificultades para transportar crudo a través de rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

Goldman Sachs también advirtió que los compradores están pagando una prima adicional para asegurarse el suministro.

Daan Struyven, especialista en materias primas de Goldman Sachs, explicó que las compras preventivas de las refinerías y las coberturas financieras de los inversores contribuyen a mantener elevados los precios, incluso después de cierta recuperación de los flujos desde Medio Oriente.

El impacto también podría extenderse a los combustibles y a la inflación internacional. Una interrupción prolongada reduciría la disponibilidad de petróleo, elevaría los costos de transporte y presionaría sobre los precios de los productos refinados.

Para Argentina, un escenario de petróleo más caro podría representar una oportunidad para ampliar los ingresos por exportaciones energéticas. El crecimiento de Vaca Muerta permitió incrementar la producción local y consolidar al sector como una fuente relevante de divisas.

Sin embargo, el efecto no sería exclusivamente positivo. Un encarecimiento sostenido del crudo también podría elevar los costos de las refinadoras y generar presiones sobre los precios internos de los combustibles.

Por qué Goldman Sachs decidió restringir el uso de IA

Goldman Sachs decidió –en paralelo– limitar el acceso de la mayoría de sus empleados a algunas de las herramientas más avanzadas de inteligencia artificial (IA) utilizadas para programar y automatizar tareas.

La nueva política alcanza principalmente a operadores y banqueros, que ya no podrán utilizar libremente asistentes como Claude Code, de Anthropic, y las herramientas de GitHub, de Microsoft. El acceso quedará reservado principalmente a los equipos de ingeniería.

La medida surge de una revisión interna sobre productividad, seguridad y gestión de riesgos. Las nuevas directrices fueron actualizadas durante octubre y representan un cambio respecto de la política anterior, que permitía a trabajadores sin formación técnica experimentar con estos sistemas para desarrollar soluciones destinadas a sus tareas cotidianas.

Durante los últimos meses, operadores y banqueros incorporaron estas herramientas a diferentes actividades.

Las utilizaban para monitorear los movimientos de las operaciones de sus clientes, analizar cambios en los mercados, modelar posiciones financieras y generar documentos y materiales gráficos.

La posibilidad de crear programas mediante instrucciones escritas en lenguaje natural, una práctica conocida como vibe coding, permitió que empleados sin conocimientos avanzados de programación desarrollaran sus propias soluciones.

Cuál fue la nueva postura que adoptó el banco

Sin embargo, el banco decidió revisar ese esquema y concentrar el uso de los asistentes de programación en los profesionales capacitados para desarrollar y supervisar código.

Desde Goldman explicaron que la disponibilidad de determinadas aplicaciones se define después de evaluar distintos factores, entre ellos las mejoras de productividad y los riesgos asociados a su utilización.

La restricción no alcanza a todos los empleados. Los denominados strats, profesionales que trabajan en la intersección entre operaciones financieras, investigación cuantitativa e ingeniería de software, quedaron exceptuados debido a la naturaleza técnica de sus funciones.

El cambio no implica que la entidad haya decidido reducir su estrategia de adopción de inteligencia artificial. Por el contrario, Goldman continúa desarrollando herramientas propias y ampliando su infraestructura tecnológica.

La compañía cuenta con GS AI Assistant, un asistente interno que combina modelos de distintos proveedores, entre ellos OpenAI, Anthropic y Google. Esta plataforma sigue disponible para los empleados y permite realizar tareas como resumir documentos, analizar información y preparar contenidos.

La decisión también se produce después de que el banco restringiera, en abril de 2026, el acceso a los modelos Claude de Anthropic para sus empleados en Hong Kong. En aquel caso, la medida estuvo relacionada con la interpretación de las condiciones contractuales de uso de la compañía estadounidense.