La reacción se produjo después de que la empresa de software argentina informara ingresos por u$s611,1 millones en el tercer trimestre

La firma apuesta fuerte a la inteligencia artificial; sus AI Pods duplicaron ingresos anualizados a u$s106,6 millones.

Globant reportó u$s611,1 millones en ingresos 3T y duplicó a u$s250 millones el monto para recomprar sus acciones.

Las acciones de Globant subieron 3,7% en Wall Street pese a una guía de ingresos del 4T por debajo de las expectativas del mercado.

Las acciones de Globant subieron 3,7% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street, pese a que la compañía presentó una guía para el cuarto trimestre de 2026 por debajo de las expectativas del mercado.

La reacción se produjo después de que la firma de tecnología informara ingresos por u$s611,1 millones en el tercer trimestre, en línea con las previsiones de los analistas, y destacara el crecimiento de sus servicios vinculados con inteligencia artificial.

El balance dejó una señal mixta para los inversores. Los ingresos retrocedieron 1% interanual y los márgenes se redujeron frente al mismo período de 2025.

Sin embargo, los negocios de inteligencia artificial ganaron peso dentro de la compañía y la empresa anunció que duplicará el monto autorizado para recomprar sus propias acciones, hasta u$s250 millones.

La suba de los papeles también estuvo vinculada con las expectativas previas al anuncio. Las acciones de Globant acumulaban una caída cercana al 12% durante la semana anterior a la presentación de resultados, por lo que parte de las perspectivas negativas sobre la desaceleración del negocio ya podrían haber estado incorporadas en su cotización.

Qué dicen los resultados de Globant en el tercer trimestre

Entre julio y septiembre, Globant registró ingresos por u$s611,1 millones, frente a los u$s617,1 millones del mismo período de 2025.

La ganancia diluida por acción ajustada fue de u$s1,48, en línea con el consenso de los analistas, mientras que la ganancia diluida por acción bajo normas IFRS alcanzó los u$s0,32, contra los u$s0,73 de un año atrás.

Los márgenes también mostraron una evolución desfavorable en la comparación interanual. El margen bruto IFRS se ubicó en 34,1%, frente al 34,8% del tercer trimestre de 2025, mientras que el margen bruto ajustado pasó de 38,1% a 36,8%.

En cuanto al resultado operativo, el margen IFRS cayó de 9,1% a 4,4%. El indicador ajustado, en tanto, se situó en 14,1%, frente al 15,5% registrado un año antes. Sin embargo, la compañía destacó que logró expandir este último indicador respecto del trimestre anterior.

Al cierre de septiembre, Globant contaba con u$s153,6 millones en efectivo, equivalentes e inversiones de corto plazo. Durante el trimestre también destinó u$s25 millones a la recompra de acciones propias.

El principal punto de atención del balance estuvo en las proyecciones para el último trimestre del año. Globant estima que sus ingresos se ubicarán entre u$s596 millones y u$s604 millones, un rango inferior a los aproximadamente u$s610 millones que esperaba el mercado.

La compañía también proyectó una ganancia diluida por acción ajustada de entre u$s1,43 y u$s1,53, frente a una previsión de consenso cercana a u$s1,52. El punto medio de ambos rangos quedó por debajo de las estimaciones de los analistas.

Globant no convenció con sus proyecciones, pero el mercado encontró causas para impulsar su acción

Para el cuarto trimestre, Globant prevé además un margen operativo ajustado de entre 13,5% y 14,5%.

Las previsiones para todo 2026 tampoco anticipan una recuperación inmediata. La firma espera cerrar el ejercicio con ingresos de entre u$s2.429 millones y u$s2.437 millones, lo que representaría una contracción interanual de entre 0,7% y 1,1%.

La inteligencia artificial gana peso en el negocio de Globant

Uno de los principales argumentos de la compañía para sostener sus perspectivas de crecimiento está en sus servicios de inteligencia artificial. Según informó su CEO y cofundador, Martín Migoya, los AI Pods alcanzaron durante el tercer trimestre una tasa de ingresos anualizada de u$s106,6 millones, más del doble que en el período anterior.

La empresa espera que esa cifra supere los u$s130 millones hacia el cierre del año.

Los AI Pods son equipos especializados que combinan agentes de inteligencia artificial con supervisión de profesionales para desarrollar soluciones tecnológicas orientadas a resultados concretos para las empresas.

Globant busca convertir esta propuesta en uno de los motores de su transformación comercial, en momentos en que sus clientes comienzan a migrar desde los contratos tradicionales por horas hacia esquemas basados en resultados y consumo.

En paralelo, la compañía completó el despliegue de Glob.AI, su plataforma de servicios nativa de inteligencia artificial. La solución integra los AI Pods con Glob.AI OS, un sistema operativo diseñado para ofrecer gobernanza y trazabilidad sobre los procesos y servicios desarrollados con estas tecnologías.

Recompra de acciones y expansión de sus principales clientes

Otro de los anuncios relevantes fue la ampliación del programa de recompra de acciones. La junta directiva aprobó elevar el monto máximo autorizado de u$s125 millones a u$s250 millones, con vigencia hasta diciembre de 2027.

El director financiero, Juan Urthiague, explicó que la decisión responde a las valuaciones actuales del mercado y destacó la solidez del balance de la compañía, la generación de efectivo y la extensión de los vencimientos de deuda hasta 2031.

En términos comerciales, Globant informó que los ingresos provenientes de sus 50 principales clientes crecieron 5,7% interanual. Además, alcanzó un récord de u$s99.800 en ingresos por empleado, una métrica que la compañía utiliza para evaluar la productividad de su estructura.

Durante los últimos doce meses, la empresa trabajó con 882 clientes que generaron más de u$s100.000 en ingresos. De ese total, 321 cuentas superaron el millón de dólares anuales, frente a las 339 registradas en el mismo período del año anterior.

Asimismo, el 65,5% de los ingresos del trimestre estuvo denominado en dólares estadounidenses, un dato relevante para una compañía con operaciones distribuidas en más de 30 países.