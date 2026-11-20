La inteligencia artificial volvió a sacudir los mercados financieros globales con una operación sin precedentes: Anthropic -la empresa creadora de Claude- concretó su esperado debut bursátil en el Nasdaq bajo el símbolo ANT, sepultando el récord histórico que ostentaba SpaceX desde junio pasado y desatando una ola de consultas entre los ahorristas argentinos sobre cómo subirse al fenómeno en pesos.

Los papeles operaron al cierre con alza de 17%, al pasar de 83 a casi 97 en su primera jornada, aunque registró picos de u$s111,50, luego de que la ampliación de su oferta pública inicial y colocación privada la valuara en u$s107.300 millones.

Aporta oxígeno al sector tecnológico tras jornadas de volatilidad por los altos costos de infraestructura en inteligencia artificial, aunque persiste la cautela luego de que Nvidia cayera 3% pese a sus sólidos balances", destaca Walter Morales, presidente y estratega de Wise Capital.

Por su parte Eric Paniagua, economista y socio de PX Capital, subraya en diálogo con iProUP que la desarrolladora de Claude "tiene un potencial muy interesante porque está posicionada entre las empresas líderes de inteligencia artificial, con una fuerte adopción de sus herramientas por parte de empresas y un mercado que todavía tiene muchísimo recorrido".

En Banco Comafi, emisor y custodio de CEDEAR, celebraron que pudieron lanzar el certificado en simultáneo con su debut en Wall Street. "Estamos muy orgullosos de haber trabajado junto con la CNV y BYMA para alcanzar su aprobación y listado".

"Es un nuevo hito, resultado de un gran trabajo de colaboración entre las tres instituciones, que permite que el inversor argentino tenga acceso desde el primer día a una de las compañías referentes globales en inteligencia artificial", aseguró Carlos Piñeyro. gerente de custodia global de la entidad.

Anthropic llega al mercado argentino con nuevas opciones (generado con IA)

En BYMA, pro su parte, calificaron como un "un nuevo avance en la ampliación de las alternativas de inversión disponibles en Argentina y refleja la evolución de la infraestructura y los procesos del mercado de capitales argentino para facilitar el acceso local a instrumentos vinculados con compañías internacionales".

El papel opera con un ratio de 15:1 (15 CEDEAR equivalen a una acción) y se operaba por la noche del jueves por alrededor de $11.000.

Cuándo se podrá invertir en Anthropic desde Mercado Pago

Ante la masividad de Mercado Pago, que días atrás dio su primer paso en la renta variable al habilitar la compra en pesos del CEDEAR del índice S&P 500 para competir frente a plataformas como Cocos, Ualá, IOL InvertirOnline y Balanz, muchos usuarios se preguntan si ya pueden buscar allí los papeles de la firma cofundada por Dario Amodei.

La respuesta concreta es que por ahora no es posible, ni directa ni indirectamente:

Por un lado, la aplicación del ecosistema de Mercado Libre únicamente ofrece hasta el momento el índice estadounidense, un instrumento catalogado por la propia fintech como de riesgo alto y volatilidad

únicamente ofrece hasta el momento el índice estadounidense, un instrumento catalogado por la propia fintech como de Por otro, comprar hoy el S&P 500 en Mercado Pago tampoco otorga exposición a la tecnológica advierte Christian Ranallo, director de Ranallo Advisor

"Para ingresar al S&P 500 no alcanza con salir a cotizar en bolsa. Tiene que cumplir requisitos de tamaño, liquidez y rentabilidad, entre otros, y la decisión final depende de un comité. Por eso, su incorporación no sería inmediata ni está garantizada", explica Paniagua.

En esa línea, el especialista aclara que la llegada del papel a la billetera digital dependerá directamente de que Mercado Pago habilite la negociación de acciones individuales o incorpore su CEDEAR, y no de su ingreso al índice norteamericano.

Plataformas y billeteras para comprar el CEDEAR de Anthropic en pesos

Quienes no quieran esperar a que Mercado Pago amplíe su menú de activos ya cuentan con vías habilitadas en el mercado local, fruto del trabajo coordinado entre la Comisión Nacional de Valores (CNV) y Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) para listar el certificado en sincronía con Nueva York, replicando la velocidad lograda con SpaceX en junio:

CEDEAR de Anthropic (ticker ANT) en ALyC y billeteras bursátiles: se encuentra operativo en pesos a través de sociedades de bolsa y plataformas financieras locales. "Ya está listo el CEDEAR de $ANT en Cocos. Impresionante lo que avanza el mercado argentino ", celebró Ariel Sbdar , CEO de Cocos Capital, en la apertura del mercado. En la misma línea, Pierpaolo Barbieri , fundador de Ualá, destacó el trabajo conjunto con BYMA para que el papel estuviera disponible desde el primer día dentro de su módulo de Acciones, Bonos y CEDEAR

se encuentra operativo en pesos a través de sociedades de bolsa y plataformas financieras locales. "Ya está listo el CEDEAR de $ANT en Cocos. ", celebró , CEO de Cocos Capital, en la apertura del mercado. En la misma línea, , fundador de Ualá, destacó el trabajo conjunto con BYMA para que el papel estuviera disponible desde el primer día dentro de su módulo de Acciones, Bonos y CEDEAR Alternativas cripto tokenizadas: para quienes operan fuera del circuito bursátil tradicional, la plataforma Ondo Stocks lanzó este mismo jueves el token ANTon sobre las redes Ethereum, Solana y BNB Chain, permitiendo operar el rendimiento económico de la acción las 24 horas desde u$s1

Más allá del entusiasmo por participar en la historia de una empresa que hasta ayer solo estaba abierta a fondos de capital de riesgo, los especialistas aconsejan medir el momento de entrada y recordar lo sucedido en junio con SpaceX, que salió a cotizar a u$s135, superó los u$s225 en pocos días al calor de la euforia inicial y en agosto ya cotizaba por debajo de los u$s110 (más de un 30% debajo de su arranque).

"El principal riesgo es la valuación. Estamos hablando de una empresa con perspectivas extraordinarias, pero eso no significa que cualquier precio sea atractivo. La competencia de Google y OpenAI, los elevados costos de infraestructura y la necesidad de transformar crecimiento en ganancias son factores a seguir", advierte Paniagua, quien recuerda el antecedente de SpaceX para resumir que "una buena empresa no necesariamente es una buena inversión a cualquier precio".

En sintonía, la economista Regina Martínez Riekes, directora ejecutiva en Amauta Inversiones, remarca que una parte importante del recorrido ya ocurrió en rondas privadas: Anthropic captó u$s124 millones en 2021 y u$s580 millones en 2022.

"Cuando una compañía finalmente llega a la bolsa, el ahorrista reconoce la marca, usa el producto y entiende el negocio. Siente que está mejor preparado para invertir, pero el precio también se preparó. Si una empresa que entusiasma acaba de salir a bolsa, no hace falta comprar en la euforia del primer día: la acción va a seguir ahí mañana", advierte.

El presente informe tiene fines estrictamente periodísticos, explicativos y de divulgación financiera. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.