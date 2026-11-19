El CEDEAR de Anthropic acerca a la creadora de Claude a los ahorristas en moneda local, pero su precio sigue a la acción en el Nasdaq y al dólar CCL

Invertí en la compañía vía brokers y apps locales, pero considera la volatilidad y liquidez inicial del título.

Anthropic fijó su IPO en u$s83 por acción y recaudó u$s81.300 millones; el certificado será 15 a 1.

El CEDEAR de Anthropic comenzará a operar en pesos en BYMA este jueves 19 de noviembre, tras su debut en Nasdaq.

El CEDEAR de Anthropic que prepara BYMA empezaría a operar en pesos este jueves 19 de noviembre, el mismo día del debut de la creadora de Claude en el Nasdaq, aunque todavía no tiene horario confirmado.

La Comisión Nacional de Valores dio una aprobación condicionada al certificado, que se vuelve definitiva cuando la acción empieza a cotizar en Estados Unidos.

El estreno llega después de que Anthropic fijara su precio de salida en u$s83 por acción y recaudara u$s81.300 millones, la mayor salida a Bolsa de la historia.

¿Cuándo empieza a operar el CEDEAR de Anthropic en BYMA?

El CEDEAR de Anthropic depende del debut de la acción en el Nasdaq, que abre a las 11:30 hora argentina, aunque ANT empezaría a operar entre el final de la mañana y el comienzo de la tarde.

El antecedente es SpaceX: en junio, según el comunicado oficial de BYMA, su CEDEAR se incorporó "en simultáneo con el inicio de cotización de la compañía en su mercado de origen". Con menos de dos horas de operatoria, movió cerca de u$s4,4 millones en dólar MEP, según datos de BYMA.

"La experiencia de SpaceX, en la que trabajamos junto a Banco Comafi y la CNV para habilitar su negociación local desde el primer día de cotización en Estados Unidos, es un antecedente muy valioso", indicaron desde BYMA a iProUP en el anuncio del CEDEAR de Anthropic.

¿Cómo comprar el CEDEAR de Anthropic en pesos?

El CEDEAR de Anthropic permitirá invertir en la compañía sin abrir una cuenta en el exterior. Su ratio sería de 15 a 1, con una equivalencia de unos u$s5,53 por certificado al precio de salida, antes de convertir al dólar contado con liquidación o CCL.

Para comprarlo hay que:

Abrir una cuenta comitente en un broker o app regulada por la CNV.

en un broker o app regulada por la CNV. Ingresar pesos desde una cuenta bancaria o billetera.

Buscar el CEDEAR de Anthropic una vez que BYMA lo habilite.

Revisar precio, ratio y comisión antes de confirmar la orden.

¿Qué apps permiten comprar el CEDEAR de Anthropic?

Una vez habilitado, el certificado se podrá operar desde brokers y billeteras como:

Cocos : según su listado de activos operables, ofrece CEDEAR, acciones, bonos y fondos.

: según su listado de activos operables, ofrece CEDEAR, acciones, bonos y fondos. Ualá : ofrece CEDEAR en la pestaña Inversiones de su app, a través de la ALyC Ualintec Capital.

: ofrece CEDEAR en la pestaña Inversiones de su app, a través de la ALyC Ualintec Capital. IOL y Balanz: brokers con cuenta comitente para operar CEDEAR en pesos.

No es el caso de Mercado Pago, que, por ahora, solo ofrece el CEDEAR del S&P 500 y todavía no habilita acciones individuales.

¿Cómo comprar la acción de Anthropic directa en el Nasdaq?

Quien no quiera esperar al CEDEAR de Anthropic puede comprar la acción desde su primera operación, en dólares y al precio de mercado, con una cuenta de inversión en Estados Unidos:

IOL : su Cuenta de inversión Estados Unidos no tiene costo de apertura ni mantenimiento.

: su Cuenta de inversión Estados Unidos no tiene costo de apertura ni mantenimiento. Lemon: vende acciones fraccionadas desde u$s1, registradas a nombre del usuario.

El precio de u$s83 quedó para quienes recibieron asignación en la oferta, reservada a plataformas habilitadas de Estados Unidos y Europa.

¿Qué riesgos y costos hay que mirar antes de invertir?

Comprar el CEDEAR de una empresa recién llegada a la Bolsa implica costos y riesgos propios: