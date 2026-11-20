Una venta simultánea en dos canales muestra de qué depende el ahorro y quién debe intervenir cuando el stock queda desactualizado

El uso de asistentes de IA para generar código permite a los comercios automatizar la sincronización de inventarios y reducir errores en sus pedidos.

Queda una sola unidad en el depósito y entran dos pedidos al mismo tiempo. Uno llega por Mercado Libre y el otro por la tienda propia. Si ambos canales confirman la compra antes de enterarse de la otra venta, el comercio promete dos entregas con mercadería para una.

Tiene que decidir qué pedido despacha, gestionar la otra compra y corregir la disponibilidad. Si cancela el pedido de Mercado Libre por falta de stock, puede afectar su reputación.

La inteligencia artificial puede reducir el tiempo inicial para conectar esos canales. En su guía para tiendas oficiales que desarrollan sus propias aplicaciones, Mercado Libre recomienda usar su servidor MCP. Esta herramienta permite que un asistente consulte la documentación técnica de la plataforma y la use para generar código de integración. La misma guía pide probar la compra, la recepción de avisos y las operaciones de posventa antes de poner la aplicación en marcha.

¿Cuánto se abarata esa conexión? Un documento de trabajo del National Bureau of Economic Research, basado en datos de GitHub, estimó que, al incorporar sucesivas generaciones de asistentes hasta llegar a los agentes autónomos de programación, el aumento acumulado fue del 240% en los cambios de código registrados y del 30% en las versiones de software publicadas.

La guía de Mercado Libre deja abierta la magnitud del ahorro para una tienda. Ese cálculo depende de cuántas horas se ahorran al programar y de cuánto cuestan las pruebas, la puesta en marcha y el mantenimiento.

Cuando los avisos llegan después de la compra

Un inventario central puede descontar una unidad y actualizar ambos canales al recibir el aviso de una venta. Si los dos pedidos se confirmaron antes de que llegara el primer aviso, la sobreventa ya ocurrió. La documentación de Mercado Libre prevé que los avisos se repitan, lleguen fuera de orden o deban recuperarse.

Si se repite un aviso, el sistema tiene que descontar el producto una sola vez. Si falta un aviso, cruzar los pedidos con los movimientos de inventario ayuda a encontrar la diferencia.

Si ambos canales pueden reservar sobre un mismo inventario antes de confirmar la compra, el sistema puede asignar la última unidad a un solo pedido. Cuando cada canal confirma por su cuenta, el comercio puede guardar las últimas unidades para uno de ellos. Eso reduce el riesgo de sobreventa a cambio de que el otro canal deje de ofrecerlas antes de que se agoten.

Qué tareas cubren las plataformas

La oferta disponible aborda distintas partes del problema. Un comercio que todavía no tiene tienda puede crearla dentro del mismo servicio que sincroniza sus precios y su stock con Mercado Libre. Para quien ya vende por Tiendanube o Empretienda, otra propuesta reúne el inventario de esos canales y de Mercado Libre, y automatiza la facturación. Para vincular los productos de forma automática, esa herramienta necesita que el mismo artículo tenga el mismo código interno en cada canal.

En compras, una de las propuestas reúne búsquedas, ventas por categoría y datos sobre competidores, y permite consultar esa información desde un asistente de IA. Si las búsquedas y las ventas de un producto crecen, el comercio puede revisar cuánto reponer en su próxima compra. El inventario operativo indica cuántas unidades de ese producto están disponibles para despachar hoy.

Una plataforma ajusta precios y promociones según objetivos de rentabilidad y redistribuye el presupuesto de los anuncios según su rendimiento. Otra incorpora un asistente de IA para definir reglas publicitarias, como pausar un anuncio si el inventario cae por debajo de un límite fijado por el comercio. Si el dato de stock llega tarde, la publicidad puede seguir atrayendo compradores a una publicación cuya última unidad ya se vendió por otro canal.

Quién interviene cuando algo falla

Mercado Libre también puede cambiar la forma en que recibe la información. En las cuentas habilitadas para vender desde varios depósitos, por ejemplo, la plataforma documenta una vía específica para actualizar el stock de cada ubicación. Al pasar a esa modalidad, una aplicación que informaba un saldo único debe indicar cuántas unidades hay en cada depósito. Quien mantiene el software debe comprobar que las cantidades coincidan y que los movimientos se registren en el depósito correcto.

Si el comercio desarrolla la aplicación, su equipo queda a cargo de detectar fallas, recuperar pedidos y adaptar el software. Si contrata una plataforma, puede delegar esas tareas según el alcance del soporte contratado. En los dos casos, el vendedor tiene que resolver qué pedido prioriza y cómo atiende al cliente si ambas compras ya estaban confirmadas.

La posibilidad de generar código con IA hace más viable el desarrollo propio si el comercio ya tiene equipo técnico y necesita resolver tareas como importar pedidos o actualizar cantidades. Una plataforma compartida puede distribuir entre sus clientes el costo de adaptar el software a cambios que los afectan a todos. La cuenta incluye también la capacidad de responder cuando el negocio sigue tomando pedidos, incluso fuera del horario de trabajo de su equipo.

Si el primer aviso de una falla llega cuando un cliente reclama un pedido que ya pagó, parte del costo de esa conexión ya pasó del presupuesto de tecnología a la posventa.

*Néstor Arranz es consultor certificado en Mercado Libre. Especialista en comercio electrónico, marketplaces y estrategia comercial. Es fundador y CEO de Neurolab eCommerce 360