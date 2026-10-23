La firma prevé realizar compromisos de gasto para asegurar la potencia computacional necesaria para entrenar y operar futuras generaciones de sistemas

Reportó pérdidas por u$s80.700M en 1H 2026, pero logró rentabilidad ajustada y margen bruto del 85% en el 3T.

Anthropic planea invertir hasta u$s750.000M en infraestructura IA y prepara una de las mayores salidas a bolsa.

Anthropic, la empresa detrás del chatbot Claude y una de las principales competidoras de OpenAI, se prepara para realizar una de las mayores apuestas tecnológicas de la historia.

La empresa planea destinar hasta u$s750.000 millones a capacidad de cómputo e infraestructura para inteligencia artificial mientras avanza con los preparativos de una salida a bolsa que podría convertirse en una de las más grandes jamás registradas.

La magnitud del plan quedó reflejada en un borrador de prospecto para su expectante oferta pública inicial, citado por Reuters.

Según esa documentación, la compañía prevé realizar enormes compromisos de gasto para asegurar la potencia computacional necesaria para entrenar y operar las futuras generaciones de modelos de IA.

Anthropic planea invertir hasta u$s750.000 millones en el desarrollo de IA

De acuerdo con la información revelada, Anthropic mantiene compromisos vinculados a infraestructura informática por u$s450.000 millones para los próximos siete a diez años, la mayoría de ellos bajo contratos no cancelables. Entre los principales acuerdos figuran compromisos por:

u$s111.000 millones con Google Cloud

u$s110.000 millones con Amazon Web Services

u$s31.000 millones con Microsoft

La empresa aceleró significativamente sus inversiones en el último tiempo. Durante el primer semestre de 2026 destinó cerca de u$s9.000 millones a capacidad de cómputo e infraestructura, frente a los u$s2.300 millones registrados durante el mismo período del año anterior.

Anthropic apuesta u$s750.000 millones a la inteligencia artificial y apunta a valer u$s2 billones

Incluso, el desembolso realizado en apenas seis meses superó el gasto total de 2025, cuando la compañía había invertido u$s7.300 millones en este rubro.

Anthropic apuntala su llegada a Wall Street, aunque con pérdidas de capital

El fuerte crecimiento de la inversión también tuvo impacto en sus resultados financieros. Según sus últimos documentos de balances, la empresa registró una pérdida neta de u$s80.700 millones durante la primera mitad de 2026.

Sin embargo, gran parte de ese resultado estuvo asociado a cargos contables vinculados a la valoración de notas convertibles y otros instrumentos financieros emitidos por la compañía. Más concretamente, unos u$s72.000 millones de esa pérdida respondieron a ajustes contables y no a la operación diaria del negocio.

Los resultados fueron revelados durante una reunión con inversores celebrada en San Francisco. Según las cifras compartidas por la compañía, la facturación puntual del último trimestre creció alrededor de un 45% respecto al segundo trimestre del año, cuando los ingresos habían alcanzado aproximadamente u$s11.600 millones.

A pesar de esas cifras, la compañía habría informado a potenciales inversores que logró rentabilidad ajustada durante el tercer trimestre del año. Alcanzó flujo de caja libre positivo, un margen bruto del 85% y un margen operativo ajustado superior al 11%, indicadores que buscan reforzar la confianza del mercado antes de su esperada salida a bolsa.

La potencial valoración que podría alcanzar Anthropic también genera expectativas en Wall Street ante su potencial salida a bolsa. Se estima que la empresa supere una valoración cercana o incluso superior a los u$s2 billones, una cifra que la colocaría entre las compañías tecnológicas más valiosas del mundo.