La compañía apunta a ingresos anuales por u$s685.000 millones en 2030, y deberá afrontar gastos de infraestructura de cómputo por u$s400.000 millones

Grandes inversiones en infraestructura (u$s400.000 M en 2030) desafían la rentabilidad de Anthropic hasta fines de la década.

La creadora de Claude prepara una salida a bolsa con valoración de u$s1.4 billones y busca recaudar u$s90.400 millones.

Anthropic podría alcanzar ingresos anuales por u$s685.000 millones en 2030, según una proyección de Goldman Sachs.

La estimación se conoce mientras la empresa creadora de Claude prepara una salida a bolsa con una valoración objetivo de u$s1.4 billones, aunque el elevado costo de su infraestructura plantea interrogantes sobre cuándo logrará ser rentable.

La cifra representa un salto significativo frente a los u$s4.590 millones que la compañía registró en ventas durante 2025. De cumplirse el pronóstico, sus ingresos serían casi 150 veces superiores en cinco años.

El equipo de investigación de Goldman Sachs estima que Anthropic podría generar cerca de u$s685.000 millones anuales al cierre de la década.

Del total proyectado, unos u$s586.000 millones corresponderían al segmento empresarial, mientras que los ingresos provenientes de otros clientes rondarían los u$s100.000 millones.

La estimación contempla una mayor adopción de herramientas de inteligencia artificial (IA) en distintas actividades. Entre las oportunidades aparecen el desarrollo de software, el descubrimiento de medicamentos, el análisis de normas legales y contables y la automatización industrial.

Anthropic prepara una salida a bolsa por u$s90.400 millones

Las proyecciones se conocen mientras Anthropic avanza con los preparativos para su oferta pública inicial (IPO), con la que busca alcanzar una valoración cercana a u$s1,4 billones.

El plan contempla recaudar unos u$s90.400 millones, incluida una colocación privada de u$s26.000 millones, según los términos de la operación difundidos por el medio digital Bloomberg.

El crecimiento proyectado también exige inversiones millonarias. Goldman Sachs estima que los gastos de Anthropic en infraestructura de cómputo podrían acercarse a los u$s400.000 millones hacia 2030.

Estos recursos son necesarios para desarrollar y mantener sus modelos de inteligencia artificial, ampliar su capacidad operativa y responder a una demanda creciente.

Por ese motivo, los analistas prevén que la compañía recién alcance un flujo de caja libre anual positivo en 2030. Este indicador mide el efectivo disponible después de cubrir los gastos y las inversiones necesarias para operar.

La proyección refleja el potencial que Goldman Sachs observa en el negocio de la (IA), pero también uno de sus principales desafíos: transformar el crecimiento de la demanda en un negocio rentable sin que los costos de infraestructura absorban los ingresos.