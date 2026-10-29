En el Argentina Fintech Forum, Paula Arregui habló de controlar los atrasos, aunque remarcó que el objetivo del sector es ampliar el acceso al crédito

Presión tributaria y marco regulatorio son los mayores desafíos, según la Cámara Fintech, para la expansión del sector.

La industria fintech abarca 1.100 empresas, llega a 11 millones de usuarios y proyecta $2.200M de inversión.

Paula Arregui (Cámara Fintech) destaca que el principal problema financiero es el acceso al crédito, no la mora.

Paula Arregui, presidenta de la Cámara Argentina Fintech y vicepresidenta senior de Mercado Pago, sostuvo que el principal problema del sistema financiero argentino en la actualidad no es la mora sino el acceso al crédito.

"No me voy a cansar de decirlo. No estamos en Argentina con un problema de mora, estamos con un problema de acceso al crédito", afirmó este jueves 29 en el main stage del Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde la Cámara realizó la novena edición del Argentina Fintech Forum.

La ejecutiva reconoció que los atrasos en los pagos son un tema a atender, aunque pidió no confundir el eje de la discusión.

"Lo importante es ir trabajando con la industria, desde ya, para controlar la mora y, por supuesto, reducir los índices, pero sin malinterpretar el mensaje de que el problema es el crédito", aclaró.

Arregui instó a "seguir potenciando" a la industria fintech, que "ya ha logrado llegar a 11 millones de argentinos", un dato que destacó como muestra de la escala del sector.

"Hoy ya sumamos más de 1.100 empresas en todo el sector fintech entre las cuales proyectamos una inversión de más de 2.200 millones de dólares", detalló.

Qué frena a la industria fintech en Argentina

Un ecosistema que, más allá del sostenido crecimiento en los últimos años, enfrenta distintas barreras para continuar expandiéndose. En línea con esto, Arregui enumeró el peso de los impuestos y el marco normativo, dos frentes que 'puso sobre la mesa' como cuestiones que obstaculizan el desarrollo fintech en el país.

"No todo es color de rosas", concedió, antes de repasar "los desafíos que todavía vemos en Argentina para que esto crezca exponencialmente".

"Uno es la presión tributaria y creo que es un eje que tenemos que seguir trabajando a nivel país", planteó.

"La formalidad es algo que abrazamos. Pero, por otro lado, hay situaciones de imposición de una carga impositiva excesiva que muchas veces bloquea que esto pueda ganar terreno", advirtió, en referencia a la adopción de estas herramientas por parte de comerciantes y pequeños emprendedores.

En el frente regulatorio, señaló que "necesitamos que la normativa vuelva a acompañar los avances que estamos viendo en otros países del mundo y de la región".

Además, reclamó más innovación, infraestructura y competencia y, "sobre todo, reglas claras" para todos los actores del ecosistema.

El planteo coincide con lo reflejado en el Mapa Fintech Argentina 2026, elaborado por la Cámara junto a la consultora Taquion, que se presentó este jueves 29 en el AFF, y en el que la presión tributaria figura como el desafío que más citan las empresas (59%), seguida por la modernización regulatoria (52%).

Para Arregui, medidas que vayan en esa dirección posibilitarían, resaltó, el desarrollo de nuevos jugadores y un mercado más competitivo, lo que se traduciría en una oferta financiera más amplia para los usuarios, una marca de época según la ejecutiva.

La titular de la Cámara recordó que el trabajo de la entidad buscó sacar a la industria financiera "de un mundo que estaba en manos de pocas empresas y que, por ende, no tenía mucha competencia".

El objetivo, concluyó, es que "esta vara elevada se traduzca sin lugar a dudas en una competencia que nos haga a todos mejores".

Jorge Macri respaldó el diagnóstico de las fintech sobre la mora y el crédito

Luego de la presentación de Paula Arregui, 'tomó el micrófono' Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien también se refirió al crédito y coincidió con el diagnóstico.

"El problema que tenemos es el acceso al financiamiento", enfatizó, al tiempo que definió a la industria fintech como "un sector estratégico".

Jorge Macri, Jefe de Gobierno de CABA, en el AFF 2026

Para el mandatario porteño, Argentina "sigue siendo un país con un bajo nivel de apalancamiento en el uso de instrumentos financieros de crédito".

"El apalancamiento es una herramienta sana y fundamental acá y en cualquier parte del mundo, y tenemos que trabajar por eso", remarcó.

Macri admitió que hay aspectos por pulir, aunque llamó a "no poner miedo" sobre el financiamiento en un contexto donde la morosidad de las familias alcanza el 12,8%, según datos del Banco Central (BCRA) correspondientes a agosto.

"Sin ninguna duda habrá cosas para mejorar e instrumentos que tienen que ser más claros, pero debemos ir por ese camino y no generar temor sobre algo que, en realidad, es una gran herramienta de crecimiento", matizó.

"Lo peor que uno puede hacer es negar las evoluciones tecnológicas", apuntó. "Nuestra meta es ser uno de los grandes hubs de innovación y negocios financieros de América Latina, y lo somos como ciudad", cerró.