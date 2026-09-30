La nueva opción de pagos digitales permite a usuarios argentinos operar fácilmente en comercios y plataformas del mercado asiático en tiempo real

La llegada de UnionPay en Argentina fortalece la conectividad transfronteriza y reduce costos en viajes a más de 100 países.

La tarjeta digital, gestionada por PVS Wallet, permitirá pagos locales e internacionales y vincularse a WeChat Pay y Alipay.

UnionPay International desembarca con emisión de tarjetas en Argentina vía PVS LATAM, transformando los medios de pago.

La competencia global en el mercado de medios de pago sumó un hito histórico en el Cono Sur. En un avance estratégico para la integración financiera internacional, la red china UnionPay International emitirá tarjetas por primera vez en la Argentina, marcando el desembarco formal de su negocio emisor en el país mediante una alianza con la compañía tecnológica PVS LATAM.

El lanzamiento fue destacado por el especialista en finanzas e inclusión digital Ignacio Carballo, quien remarcó la relevancia de la llegada del mayor jugador de pagos de Asia: a través de la aplicación móvil PVS Wallet, cualquier usuario en el país podrá solicitar y gestionar una tarjeta digital directamente desde su teléfono inteligente.

La iniciativa abre un nuevo canal transaccional tanto para el consumo cotidiano dentro del mercado local como para la operatoria transfronteriza, conectando de forma directa a los usuarios argentinos con los circuitos comerciales de Oriente y más de 100 países.

¿Cómo funciona la tarjeta digital de UnionPay y qué pagos permite realizar?

La herramienta emitida junto a PVS LATAM opera íntegramente desde el entorno móvil y combina múltiples modalidades de cobro y pago:

Pagos mediante código QR: La credencial digital permite cancelar consumos locales e internacionales escaneando códigos compatibles con el estándar global de UnionPay

Compras electrónicas y pagos móviles: El instrumento está habilitado para procesar operaciones en plataformas de comercio electrónico y terminales de punto de venta compatibles con billeteras móviles

Pagos sin contacto con dispositivos inteligentes: La tarjeta puede integrarse a Huawei Wallet y utilizarse desde relojes inteligentes compatibles (Huawei WATCH) para realizar pagos por aproximación (contactless) en más de 100 países y regiones del mundo

¿De qué manera facilita los viajes de argentinos a China a través de WeChat y Alipay?

Una de las principales ventajas operativas del lanzamiento radica en solucionar las históricas barreras que enfrentan los viajeros occidentales al ingresar al gigante asiático.

En China, el uso de efectivo y de tarjetas plásticas tradicionales de marcas occidentales es prácticamente inexistente en el comercio minorista, donde la economía cotidiana se canaliza casi en su totalidad a través de las aplicaciones WeChat Pay y Alipay.

En declaraciones a las que accedió iProUP, Carballo destacó que a partir de esta emisión en el país, los usuarios argentinos podrán vincular de forma directa su tarjeta UnionPay a las billeteras de WeChat Pay y Alipay, permitiéndoles pagar transporte, gastronomía y compras en comercios chinos sin necesidad de recurrir a intermediarios cambiarios ni depender de cuentas bancarias en el exterior.

¿Qué dimensiones tiene la red de UnionPay a nivel global y qué significa su llegada al país?

La incorporación de la Argentina consolida la estrategia de internacionalización de la mayor red de pagos del mundo por volumen de transacciones y cantidad de plásticos en circulación.

Con este lanzamiento local, la red de emisión internacional de UnionPay alcanza un total de 86 países y regiones, extendiendo su presencia operativa en América Latina.

A menudo catalogada en la industria financiera como la alternativa china a conglomerados como Visa y Mastercard, la presencia de UnionPay como emisor directo en el mercado argentino fortalece la conectividad transfronteriza, reduce los costos de intermediación en viajes internacionales y suma un nuevo competidor de peso a la oferta de soluciones financieras digitales del país.

El presente artículo tiene propósitos exclusivamente periodísticos y de divulgación sobre el ecosistema de tecnología financiera y medios de pago. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de contratación comercial.