Con 4,3 millones de cuentas en 75 países, eToro firmó un acuerdo para adquirir LB Finanzas. Qué falta para concretarse y qué cambia para sus usuarios

La adquisición capitaliza el boom de 12,3M de inversores en Argentina, consolidándola como hub de eToro para LatAm.

LB Finanzas, regulada por CNV y BCRA, ofrecerá más productos y escala global de eToro a sus cientos de miles de usuarios.

eToro, plataforma global de trading e inversiones, acordó la compra de la fintech argentina LB Finanzas y 'planta bandera' en el país, que pasará a ser su base regional para toda América Latina.

La transacción, anunciada este miércoles, todavía no tiene fecha para concretarse definitivamente, ya que las compañías solo aclararon que "está sujeta a las condiciones de cierre habituales".

Las compañías no informaron el monto de la operación, que es la cuarta adquisición de eToro en este 2026: en abril acordó la compra de la billetera cripto Zengo, en mayo sumó la exchange israelí Bit2C y en agosto anunció la incorporación del bróker estadounidense TradeZero.

Qué cambia para los usuarios de LB Finanzas tras el acuerdo con eToro

Camilo Cristia, cofundador y CEO de LB Finanzas, celebró el acuerdo y remarcó que, para los usuarios, "nada cambia" respecto a sus fondos y su cuenta, aunque sí se modifica la propuesta: "Lo que viene son más productos y más escala", siempre "con el equipo que ya conocen".

"Fundamos LB Finanzas en Rosario hace ocho años con una idea simple: que cualquier argentino pudiera invertir con las mismas herramientas que se usan a nivel internacional. Unirnos a eToro nos permite llevar esa idea mucho más lejos", recordó.

Esos nuevos productos saldrán de la 'vidriera global' de eToro, que permite operar acciones y criptomonedas, invertir en carteras armadas, hacer copy trading de otros usuarios y gurús de Wall Street o directamente delegar la gestión del portafolio en un agente de IA.

Según datos de la propia compañía, eToro tiene 4,36 millones de cuentas fondeadas, 18% más que un año atrás, y administra u$s20.200 millones de sus clientes, que se reparten entre 40 millones de usuarios registrados en 75 países.

De esta manera, el acuerdo combinará la plataforma integrada de LB Finanzas, que incluye cuentas en pesos argentinos y en dólares estadounidenses, con la oferta multiactivo internacional de eToro y sus recursos.

En la firma que cotiza en Nasdaq bajo el ticker ETOR no esconden la ambición regional detrás de esta adquisición. "Esta adquisición marca un paso importante en nuestro compromiso de construir una presencia localizada en América Latina", planteó Yoni Assia, cofundador y CEO de eToro.

El ejecutivo confía en que unir fuerzas con LB Finanzas les permitirá "avanzar más rápido y llegar más lejos en toda la región".

"LB Finanzas y eToro comparten la misma convicción: que todas las personas deberían tener acceso a las herramientas y el conocimiento necesarios para hacer crecer su patrimonio", sostuvo.

"Al combinar la experiencia local de LB Finanzas con la escala global y la oferta de productos de eToro, podemos llevar esa misión a millones de personas en una de las regiones más dinámicas del mundo", agregó.

El equipo de LB Finanzas junto a Tali Salomon, directora de eToro en Iberia y América Latina

Qué es LB Finanzas, la fintech rosarina que compra eToro

LB Finanzas nació en Rosario en 2018 como Let’sBit, una exchange cripto, y en octubre de 2024 cambió de nombre al obtener su licencia de sociedad de bolsa ante la Comisión Nacional de Valores.

Desde ahí se convirtió en una 'navaja suiza' financiera regulada por la CNV y el Banco Central, donde personas y empresas pueden invertir en acciones y ETFs de Estados Unidos, criptomonedas y fondos que rinden día a día, además de tener cuentas en pesos y en dólares.

Hoy la compañía habla de "cientos de miles de usuarios", y ya en febrero, cuando la billetera superaba los 130.000 en el país, su cofundador Santos Barrio le contaba a iProUP que el objetivo no era "ser un rol accesorio o un producto extra que tiene una persona o una empresa, sino ir la principalidad del negocio".

Esa ambición se apoya en tres registros clave, ya que la fintech opera en Argentina como Agente de Liquidación y Compensación (ALyC), como Proveedor de Servicios de Pago (PSP) y como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

Con ese 'combo', LB Finanzas reúne "las principales licencias financieras, quitando la de banco", resume Barrio, quien incluso tanteó la posibilidad de ir por la licencia bancaria para "dar la totalidad de los servicios financieros que existen en el país".

Ahí está buena parte del peso del acuerdo, porque eToro entra al país de la mano de un player que ya 'tiene en regla' casi todos los permisos regulatorios, sin necesidad de empezar de cero.

Por qué eToro eligió a la Argentina para crecer en América Latina

eToro llega a una Argentina que se ganó un lugar en el mapa de las plataformas globales gracias, en parte, a un boom de pequeños inversores, ya que más de 12,3 millones de personas tienen cuenta comitente, la llave para operar en la Bolsa, según datos de Bolsas y Mercados Argentinos.

Eso equivale al 55% de la población económicamente activa, con 24,6 millones de cuentas que crecieron 35% en un año y más de un millón de ellas con CEDEARs, el instrumento para comprar acciones extranjeras desde el mercado local.

Para Tali Salomon, directora de eToro en Iberia y América Latina, oriunda de la misma ciudad donde se fundó LB Finanzas, la operación tiene además un costado personal.

"Como alguien que creció en Rosario, tengo una gran afinidad con los fundadores de LB Finanzas y sé de primera mano las ganas que tienen los argentinos de contar con mejores productos financieros. Esta adquisición nos da la plataforma para responder a esa demanda a gran escala", señaló.

"Argentina no es solo nuestra puerta de entrada a América Latina, es la base sobre la que vamos a construir en toda la región. Para mí, es como volver a casa", concluyó.