El gigante brasileño Inter se instala en Argentina con una propuesta para invertir en Wall Street, dolarizar ahorros y operar desde el celular en dólares.

El desembarco de Inter intensifica la competencia con Mercado Pago, Ualá y Nubank por los ahorristas que buscan dolarizar sus fondos.

Se alía con Grupo BIND para facilitar el acceso a acciones y ETF de Nasdaq y NYSE, sin requerir licencia bancaria propia.

El sistema financiero argentino suma un nuevo jugador de peso regional. Como anticipó iProUP, Inter, el banco digital brasileño que cotiza en el Nasdaq y que supera los 45 millones de clientes en el mundo, confirmó su desembarco en el país a través de una alianza estratégica con Grupo BIND.

La propuesta apunta a un objetivo puntual: que los usuarios argentinos puedan invertir en acciones, bonos y fondos cotizados (ETF) de Wall Street directamente desde una aplicación móvil, con un monto mínimo de apenas u$s5 y sin cobrar comisiones por las operaciones.

La llegada de esta fintech no es un hecho aislado, sino la consolidación de un proceso que arrancó hace más de un año, cuando Inter aterrizó por primera vez en el país con su Cuenta Global de Inversión. Con el correr de los meses, la compañía fue ampliando su oferta y hoy se perfila como una alternativa real para quienes buscan dolarizar ahorros, diversificar carteras y acceder a los mercados internacionales sin depender de un banco tradicional.

Qué es Inter y por qué eligió a la Argentina para su expansión

Inter es una entidad con más de tres décadas de trayectoria en Brasil, donde se transformó en una de las plataformas bancarias digitales más grandes del país, con cerca de 22 millones de usuarios que ingresan a diario a la aplicación y una participación cercana al 10% del total de operaciones que se procesan a través del sistema de pagos instantáneos Pix.

A nivel global, el banco ofrece alrededor de 180 productos financieros y opera bajo un modelo íntegramente digital, sin sucursales físicas, lo que le permite mantener una estructura de costos muy baja por cliente.

Según explicó João Vitor Menin, CEO global de Inter, la compañía busca construir una plataforma financiera "sin fronteras" para toda la región y la Argentina representa un paso clave en ese plan.

El directivo señaló que el objetivo es que los usuarios puedan acceder de forma intuitiva a oportunidades de inversión globales desde una sola aplicación, apalancados en la infraestructura tecnológica que la empresa desarrolló durante más de 30 años de operaciones.

La elección del mercado local no es casual: los ejecutivos de Inter identificaron en la Argentina un ecosistema fintech dinámico, un usuario tecnológicamente sofisticado y, sobre todo, una demanda sostenida por instrumentos en dólares.

La proximidad de las elecciones presidenciales de 2027 y el consecuente apetito dolarizador de buena parte de los ahorristas argentinos son, precisamente, algunos de los factores que impulsan el interés de la fintech brasileña por consolidarse en el país.

Cómo funciona la Cuenta Global de Inter para invertir en dólares

El producto central que Inter ofrece en la Argentina es la Cuenta Global de Inversión, una herramienta 100% digital que permite abrir una cuenta comitente desde el celular y operar directamente con activos que cotizan en Nasdaq y NYSE. La plataforma contempla la compra de acciones, ETF y fondos en dólares, con planes de sumar progresivamente otros instrumentos financieros internacionales.

Uno de los atractivos centrales de la propuesta es la posibilidad de adquirir fracciones de acciones, lo que permite acceder a compañías cuyo valor por unidad resultaría inaccesible para un pequeño inversor. A esto se suma que la inversión mínima es de apenas u$s5 y que, según lo comunicado por la compañía, la plataforma no cobra comisiones de mantenimiento ni por las operaciones.

El funcionamiento operativo, en esta primera etapa, contempla que el usuario fondee su cuenta en pesos –mediante un CVU– y luego convierta esos fondos a dólares para invertir en el exterior. Para retirar el dinero, el proceso es inverso: de dólares a pesos. La compañía ya anticipó que, en una etapa posterior, prevé habilitar el ingreso y retiro directo de dólares, sin necesidad de pasar por moneda local.

Entre los beneficios adicionales, la app permite enviar dinero al exterior en el mismo día sin costo extra, cuenta con servicios de pagos internacionales y, siguiendo el modelo que ya aplica en Brasil, prevé sumar una tarjeta de débito en dólares con aceptación en más de 160 países y beneficios de cashback.

La propuesta se suma a una tendencia que gana fuerza entre las aplicaciones financieras argentinas. Por ejemplo, una app para invertir en Wall Street desde u$s1 ya permite acceder a acciones de grandes compañías desde el celular, mientras que otras plataformas ampliaron su oferta de activos internacionales.

Grupo BIND, la alianza clave sin licencia bancaria propia

A diferencia de otras fintech que buscan una licencia para operar como entidad financiera regulada en la Argentina, Inter eligió un camino más ágil: asociarse con Grupo BIND, una institución que ya presta servicios a jugadores como Mercado Pago y que aporta el respaldo regulatorio y operativo necesario para garantizar una conexión segura entre el mercado local y las bolsas internacionales.

Esta alianza le permite a Inter avanzar sin intermediar directamente con bancos tradicionales ni tramitar una licencia bancaria local, algo que la compañía no tiene previsto solicitar en el corto plazo. El esquema combina la escala tecnológica global del banco brasileño con el conocimiento normativo de BIND, lo que agiliza los tiempos de implementación y reduce la carga regulatoria del proyecto.

El modelo se apoya en una estrategia que BIND viene profundizando en el sistema financiero argentino. Recientemente, BIND se prepara para ser el líder de las finanzas digitales mediante una estrategia enfocada en banca como servicio y provisión de infraestructura financiera para terceros.

Especialistas del sector destacan que este tipo de alianzas entre bancos y fintech se convirtió en una tendencia consolidada dentro del sistema financiero argentino, ya que potencia la innovación y mejora la calidad de los servicios disponibles para el usuario final. De hecho, hoy prácticamente la totalidad de los argentinos cuenta con algún tipo de acceso a servicios financieros, ya sea a través de una cuenta bancaria tradicional o de una billetera digital.

Inter contra Mercado Pago, Ualá y Nubank: la pelea por el usuario argentino

El desembarco de Inter no ocurre en un mercado vacío. La fintech brasileña deberá competir en distintos frentes simultáneamente. En el segmento de inversiones globales, su principal apuesta, se enfrenta a brokers locales especializados en el acceso a Wall Street, a los que busca ganarles con comisiones cercanas a cero, gracias a que cuenta con infraestructura financiera propia en Estados Unidos.

En el terreno de las billeteras virtuales, Inter también disputará atención y volumen de usuarios con Mercado Pago y Ualá, aunque con una estrategia distinta: mientras esos jugadores dominan el uso diario a través de pagos con QR y fondos remunerados en pesos, Inter apunta a captar a quienes quieren dar el salto hacia una cuenta real en dólares con tarjeta internacional.

A esto se suma la competencia con bancos digitales locales como Brubank, y con otro gigante brasileño que también puso el foco en el país: Nubank, que prepara su propio desembarco con una inversión proyectada de varios cientos de millones de dólares en los próximos años.

El avance de Nubank forma parte de una competencia regional cada vez más intensa. La entidad brasileña fue definida por iProUP como el banco digital más valioso de América Latina, en una disputa que ahora también se traslada al mercado argentino.

El negocio de Inter, de todos modos, no pasa tanto por cobrar comisiones en cada operación bursátil, sino por el tipo de cambio: al convertir pesos a dólares dentro de la aplicación, la empresa aplica un pequeño margen que, según trascendió, resulta más económico que el dólar contado con liquidación bancario, aunque queda en niveles similares al dólar MEP que ofrecen los brokers tradicionales.

El interés por estas alternativas también se observa en las propuestas de las billeteras locales. Mercado Pago permite comprar dólar MEP y generar rendimientos, una herramienta que refuerza la competencia por los ahorristas que buscan dolarizarse desde una aplicación.

Cuáles son los próximos pasos de Inter en la Argentina

El plan de expansión de Inter en el país no se agota en la oferta de inversiones. A mediano y largo plazo, la compañía proyecta traer a la Argentina parte del catálogo de casi 180 productos financieros que ya ofrece en Brasil, entre ellos su segmento más fuerte a nivel local: los créditos hipotecarios.

La estrategia también contempla profundizar los servicios para dos perfiles de usuarios que la empresa identificó como prioritarios: el ahorrista minorista que busca proteger su capital de la inflación y el freelancer o exportador de servicios que necesita cobrar y gestionar divisas desde el exterior de forma más eficiente. Además, la compañía planea aprovechar su vínculo con el fútbol –a través del patrocinio del estadio del Orlando City en Miami– como una herramienta de marketing para atraer a los argentinos que viajan con frecuencia a Florida.

Con este desembarco, Inter se suma a la creciente competencia entre bancos digitales, fintech y billeteras virtuales que buscan quedarse con el ahorrista argentino que prioriza el dólar y la diversificación internacional. La apuesta de la entidad brasileña es clara: simplificar el acceso a Wall Street desde una única aplicación, apoyada en la escala y la tecnología que construyó a lo largo de más de tres décadas de operaciones en Brasil.

En paralelo, la oferta local de inversión desde el celular continúa creciendo. Por ejemplo, IOL lanzó una app para agilizar las inversiones y operar distintos instrumentos financieros desde dispositivos móviles.