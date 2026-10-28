Tras fundar firmas como Viatel, Ya.com y Jazztel, el emprendedor argentino alcanza su sexta compañía valuada en más de u$s1.000 millones

El ecosistema emprendedor regional sumó un nuevo récord en el terreno de las ciencias de la vida. La multinacional farmacéutica suiza Ferring Pharmaceuticals selló un acuerdo para adquirir Gameto, la compañía de biotecnología cofundada por el empresario argentino Martín Varsavsky, por una cifra que puede alcanzar los u$s1.382,5 millones, según consignó un reporte de la agencia Bloomberg.

La operación, estructurada bajo un esquema de pagos atados al cumplimiento de metas científicas, regulatorias y comerciales, consolida a Gameto como el sexto unicornio en la trayectoria de Varsavsky.

El fundador ya había alcanzado valuaciones superiores a los u$s1.000 millones con firmas como Viatel, Ya.com, Jazztel, Eolia Renovables y la red de salud reproductiva Inception/Prelude Fertility.

El proyecto nació a partir de una investigación financiada en 2020 en la Universidad de Harvard a través de una beca en memoria de su padre, el astrofísico argentino Carlos M. Varsavsky. Conducida en el laboratorio del genetista George Church, la línea de trabajo liderada por Christian Kramme derivó en un método para facilitar la maduración celular fuera del organismo femenino, dando origen a la compañía que luego cofundó y dirigió la médica Dina Radenkovic Turner.

¿Cómo funciona la tecnología Fertilo y qué cambio introduce en la fertilización asistida?

La innovación desarrollada por la startup apunta a simplificar los procesos tradicionales de reproducción asistida mediante ingeniería celular:

En los tratamientos convencionales de fertilización in vitro, las pacientes atraviesan aproximadamente dos semanas de estimulación hormonal intensiva con controles diarios y decenas de aplicaciones. La propuesta de Gameto, denominada Fertilo, utiliza células de soporte ovárico para madurar los óvulos en laboratorio fuera del cuerpo humano, acortando la fase médica a solo tres días y reduciendo alrededor del 80% las inyecciones hormonales necesarias.

El avance clínico registró su primer caso humano el 16 de diciembre de 2024 con el nacimiento de un bebé en Lima, Perú, acumulando más de veinte embarazos documentados hacia agosto de 2026. No obstante, la tecnología se mantiene bajo rigurosos ensayos clínicos de fase 3 y requiere la aprobación definitiva de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para certificar su eficacia y seguridad antes de su distribución a escala global.

¿Qué rol asume Ferring Pharmaceuticals y qué pasará con la conducción de la empresa?

La adquisición por parte de la farmacéutica europea busca acelerar los tiempos regulatorios y la inserción de la terapia en las principales redes médicas:

Especializada en medicina reproductiva y salud femenina, Ferring aportará su infraestructura comercial internacional y experiencia regulatoria para completar los ensayos de Fertilo. Tras la firma del traspaso, Radenkovic Turner continuará ligada a la estructura en calidad de asesora estratégica, mientras el laboratorio analiza profundizar otras líneas de investigación de la startup vinculadas a la salud ovárica y la menopausia.

La transacción marca un hito para la biotecnología con sello argentino en el exterior, atrayendo a fondos de capital de riesgo globales como Insight Partners, RA Capital y Two Sigma Ventures. Para Varsavsky, la operación combina la escalabilidad de un negocio de salud global con una motivación originada en su propia experiencia familiar frente a los tratamientos de fertilidad.