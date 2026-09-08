Las acciones de Qualcomm escalan tras cerrar un acuerdo con AWS para desarrollar procesadores de IA. Claves del negocio en Wall Street.

La competencia global por el dominio del hardware para inteligencia artificial registró un nuevo movimiento estratégico en el mercado tecnológico. Este martes, Qualcomm (QCOM) anunció una alianza estratégica multigeneracional con Amazon (AMZN) para diseñar y suministrar chips personalizados a gran escala destinados a la infraestructura de centros de datos de última generación.

El acuerdo despertó una inmediata reacción compradora en la plaza bursátil. En las operaciones previas a la apertura de la rueda (premarket), las acciones del fabricante de semiconductores llegaron a dispararse un 10%. Tras el inicio de las negociaciones formales en Wall Street, el papel modera el impulso y avanza cerca de un 4% (3,95%) para ubicarse en torno a los u$s175,41 por unidad, mientras que los títulos de Amazon operan con una leve corrección del 0,80% en u$s256,45.

La asociación apunta a combinar la capacidad de cómputo en la nube de Amazon Web Services (AWS) con el liderazgo de Qualcomm en arquitecturas de silicio de bajo consumo energético, un factor crítico para mitigar el consumo eléctrico de los grandes servidores.

En qué consiste el acuerdo entre Qualcomm y Amazon para centros de datos

La alianza técnica se estructuró sobre dos pilares operativos diseñados para satisfacer el crecimiento exponencial de las cargas de trabajo de los modelos de lenguaje:

Chips personalizados de silicio: Ambas compañías desarrollarán procesadores a medida para optimizar el rendimiento y la eficiencia de costos en la infraestructura de computación en la nube

Conectividad óptica de hasta 1,6 T: El plan de trabajo integra soluciones de redes ópticas avanzadas aprovechando las tecnologías SerDes y procesadores de señales digitales (DSP) de Qualcomm Technologies, indispensables para transferir volúmenes masivos de datos a escala dentro de los clústeres de servidores

Integración con Amazon Bedrock: Como contrapartida del entendimiento, Qualcomm profundizará la adopción de la infraestructura de IA de AWS, recurriendo a plataformas como Amazon Bedrock para acelerar los procesos de automatización del diseño electrónico (EDA) y reducir los tiempos de fabricación de nuevos componentes

Como contrapartida del entendimiento, Qualcomm profundizará la adopción de la infraestructura de IA de AWS, recurriendo a plataformas como Amazon Bedrock para acelerar los procesos de automatización del diseño electrónico (EDA) y reducir los tiempos de fabricación de nuevos componentes.

Qué declararon los líderes de ambas corporaciones sobre la alianza estratégica

El anuncio fue respaldado de forma directa por los máximos responsables de ambas compañías, quienes enfatizaron el cambio de escala que persiguen para el ecosistema corporativo.

"A medida que las cargas de trabajo de IA crecen exponencialmente, lo que impulsa una demanda sin precedentes de capacidad de cómputo, almacenamiento, redes y eficiencia energética, esta colaboración reúne la infraestructura de Amazon con nuestro liderazgo en procesamiento de bajo consumo y diseño de silicio", destacó Cristiano Amon, presidente y consejero delegado de Qualcomm Incorporated, al fundamentar el alcance del acuerdo comercial.

Por su parte, el vicepresidente de AWS, Prasad Kalyanaraman, remarcó la complementariedad técnica alcanzada: "Al trabajar juntos en chips personalizados y conectividad avanzada, ofrecemos a nuestros clientes una infraestructura más eficiente, rentable y con un mejor rendimiento", subrayó el ejecutivo al ponderar la alianza en un informe relevado por Bolsamanía este 8 de septiembre de 2026.