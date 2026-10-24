Con ingresos trimestrales en alza, SpaceX apunta a cifras récord para 2027 y Elon Musk evalúa una posible fusión con Tesla. Los detalles

Musk evalúa fusionar SpaceX con Tesla, pero enfrenta el desafío de obtener la aprobación del 50% de accionistas.

SpaceX reportó u$s14.600 millones en facturación del 3T, un 161% más que en 2025, con u$s4.400 millones en ganancias netas.

Elon Musk anticipa que los ingresos de SpaceX alcanzarán hasta u$s1 billón en 2027, impulsados por Super Inteligencia y Starlink.

Elon Musk anticipó que SpaceX podría multiplicar sus ingresos recurrentes en los próximos años y llegar a cifras de hasta u$s1 billón en 2027, mientras evalúa una posible fusión con Tesla.

La previsión fue presentada durante los resultados del tercer trimestre, en un escenario que combina el avance de sus negocios tecnológicos con inversiones elevadas y conversaciones corporativas todavía sin acuerdo definitivo.

¿Cuánto dinero podría ganar SpaceX en 2027?

El empresario estimó que SpaceX podría alcanzar un ingreso recurrente anualizado (ARR) de entre u$s500.000 millones y u$s1 billón para finales de 2027. El escenario más ambicioso dependerá de que la compañía amplíe su capacidad de cómputo.

El ARR es una métrica que permite proyectar a un año los ingresos recurrentes de una empresa a partir de los registrados en un período determinado.

Durante el tercer trimestre, SpaceX facturó u$s14.600 millones, un 161% más que en el mismo período del año anterior. Además, obtuvo ganancias netas por u$s4.400 millones, frente a una pérdida de u$s1.100 millones registrada un año antes.

Uno de los principales impulsores fue el negocio de Super Inteligencia, cuyos ingresos crecieron un 830%, hasta u$s7.560 millones. La conectividad, impulsada principalmente por Starlink, también mostró avances, con una suba interanual del 69%.

En paralelo, los gastos de capital alcanzaron u$s19.590 millones. Este nivel de inversión plantea un desafío para la compañía, que deberá transformar el desarrollo de su infraestructura tecnológica en ingresos sostenibles para respaldar sus ambiciosas proyecciones.

¿Por qué SpaceX podría fusionarse con Tesla?

Musk confirmó que comités especiales de SpaceX y Tesla comenzaron a evaluar una posible fusión. Sin embargo, aclaró que no participa en las conversaciones debido al conflicto de intereses que supone su posición en ambas compañías.

Para concretar la operación, sería necesario obtener la aprobación de al menos el 50% de los accionistas de Tesla. El empresario reconoció que conseguir ese respaldo representa un obstáculo importante.

Las estimaciones sitúan el valor de SpaceX en aproximadamente u$s2 billones y el de Tesla en u$s1,5 billones. Una eventual fusión daría lugar a una operación de dimensiones extraordinarias, aunque todavía no se definieron sus condiciones.

Musk también advirtió que no existe un acuerdo cerrado ni garantías de que la fusión se concrete. Por ahora, la iniciativa permanece en etapa de análisis y no constituye una transacción confirmada.

¿Qué necesita SpaceX para alcanzar sus objetivos?

Para acercarse a las cifras proyectadas, SpaceX deberá sostener el crecimiento de sus negocios y ampliar su infraestructura tecnológica, especialmente la capacidad de cómputo necesaria para respaldar el escenario más optimista.

Aunque los resultados trimestrales superaron las expectativas de los analistas, alcanzar incluso el límite inferior de la previsión exigirá acelerar el crecimiento y demostrar que la demanda comercial puede mantenerse durante los próximos años.

Los próximos balances permitirán evaluar si la expansión de los ingresos acompaña el volumen de las inversiones realizadas por SpaceX y respalda las proyecciones financieras de Elon Musk.

La evolución de la demanda y la capacidad de convertir ese crecimiento en ingresos recurrentes serán determinantes para medir la viabilidad de los objetivos financieros planteados por el empresario.