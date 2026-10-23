El grupo que reúne a Paramount, Warner Bros. y HBO busca acelerar su desarrollo tecnológico, en medio de un posible acuerdo con Starlink

La inversión genera especulaciones sobre una alianza con Starlink, debido a la relación de Musk con David Ellison.

La operación llega mientras Skydance, tras su fusión, busca reducir costos e impulsar su tecnología y desarrollo.

Elon Musk invirtió u$s1.000 millones en Skydance Corporation, el grupo que reúne a Paramount y Warner Bros. Discovery.

Elon Musk habría invertido cerca de u$s1.000 millones en Skydance Corporation, el grupo de medios y entretenimiento que reúne a Paramount y Warner Bros. Discovery, según personas familiarizadas con la operación.

El aporte llega mientras la compañía busca reducir costos y fortalecer el precio de sus acciones, en un contexto de especulaciones sobre una posible alianza con Starlink.

La operación coincidió con otros aportes de capital de inversores de Skydance, entre ellos Laurene Powell Jobs, integrante de su directorio.

La inversión vuelve a poner el foco en el vínculo entre Musk y Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison, CEO de Skydance. En 2022, Ellison aportó u$s1.000 millones para financiar la compra de Twitter y también invirtió en Tesla.

Por su parte, el empresario John Malone especuló con un posible acuerdo entre Musk y Skydance e indicó que la compañía debe adaptar sus canales tradicionales al streaming. Sin embargo, no hay una alianza confirmada entre las empresas.

Skydance busca reducir costos e impulsar su tecnología

Skydance se conformó tras la fusión de Paramount con Warner Bros. Discovery, una operación que reunió bajo una misma compañía marcas como:

Paramount

Warner Bros

HBO

CBS

CNN

La inversión de Elon Musk en Skydance fue reportada por el medio Semafor, que citó a personas familiarizadas con la operación

La empresa atraviesa una etapa de integración y reorganización, con el objetivo de reducir gastos y desarrollar nuevas capacidades tecnológicas.

En ese contexto, el capital atribuido a Musk podría darle mayor respaldo financiero, aunque no se informó cuál será el destino específico de los fondos.

A principios de octubre, David Ellison indicó en una entrevista con CNBC que la compañía estaba construyendo un equipo de productos y tecnología. También detalló que considera la inteligencia artificial una herramienta para los artistas y no un reemplazo de su trabajo.

Por su parte, Ynon Kreiz, exdirector ejecutivo de Mattel, asumió como codirector ejecutivo de Skydance tras la fusión. Su función es acompañar la gestión cotidiana y la integración de los negocios, mientras Ellison mantiene el foco en la estrategia, la tecnología y la dirección creativa.

Qué se sabe sobre una posible alianza con Starlink

La posibilidad de un acuerdo entre Skydance y Starlink surgió a partir de los vínculos entre Musk y la familia Ellison, así como de las declaraciones de Malone.

Una eventual colaboración podría abrir nuevas oportunidades para distribuir contenidos o desarrollar servicios tecnológicos, pero esas posibilidades todavía no fueron confirmadas por las empresas.

Por ahora, la inversión de aproximadamente u$s1.000 millones es el principal dato publicado. Las condiciones de la operación y la posibilidad de una alianza con Starlink todavía no fueron confirmadas por las compañías.