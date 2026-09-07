El acuerdo contempla la entrega de kits satelitales y 2 años de servicio gratis. El Estado financiará instalación, soporte y un tercer año de conectividad

La situación tensa la relación Milei-Musk y el servicio de Starlink es 3 veces más caro que ARSAT para las provincias.

Pese al acuerdo, el Gobierno evalúa sancionar a Starlink por operar en las Islas Malvinas y asistir a proyectos petroleros.

Enacom aprobó un contrato de u$s21,8M con Starlink para conectar 6.000 escuelas rurales en Argentina, incluyendo 2 años de servicio.

El Enacom aprobó un contrato de u$s21,8 millones con Starlink para conectar a 6.000 escuelas rurales en la Argentina.

El acuerdo, oficializado en el Boletín Oficial, contempla la entrega de kits satelitales y dos años de servicio gratuito, mientras que el Estado financiará la instalación, soporte técnico y un tercer año de conectividad.

Enacom aprueba contrato millonario con Starlink para conectar a 6000 escuelas rurales

El programa se instrumentará mediante una adjudicación directa a Starlink Argentina S.R.L., filial de la empresa de Elon Musk, sin licitación pública ni compulsa de precios con otros operadores.

La operación se formalizó bajo la figura de una "donación con cargo": Starlink aportará 6.000 kits de conectividad satelital, accesorios y los primeros 24 meses de servicio de internet de alta velocidad, valuados en u$s9,978 millones.

Por su parte, el Estado nacional, a través del Fondo del Servicio Universal (FSU) administrado por Enacom, desembolsará u$s11,898 millones para cubrir la instalación, soporte técnico y el tercer año de servicio. El monto global asciende a u$s21,876 millones.

El programa será coordinado con el Ministerio de Capital Humano, provincias y municipios, para identificar y georreferenciar cada establecimiento educativo.

Starlink conectará 6.000 escuelas rurales tras firmar acuerdo de u$s21,8 millones con el Enacom

Los destinatarios serán escuelas públicas y privadas de cuota cero, priorizando aquellas que carecen de acceso a internet o cuentan con conexiones deficientes.

Cada kit incluirá antena, router, accesorios y un plan de impacto con 2 terabytes de datos mensuales, reserva adicional de hasta 5 TB, conectividad prioritaria y atención preferencial.

La instalación deberá realizarse exclusivamente por distribuidores autorizados de Starlink, algo que deja fuera a cooperativas y técnicos locales.

El servicio de Starlink resultará casi tres veces más caro que el de ARSAT, la empresa pública que actualmente provee conectividad a escuelas rurales.

Desde el tercer año, las provincias deberán asumir un costo mensual estimado en u$s160 por escuela, lo que abre interrogantes sobre la sostenibilidad financiera del esquema.

El Gobierno planea sancionar a Starlink por una cuestión sobre las Islas Malvinas

A pesar de este acuerdo, el Gobierno evalúa sancionar a Starlink por su operación en las Islas Malvinas, como parte del endurecimiento de la política oficial contra empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion.

La medida se inscribe como parte del Decreto 868/2026, que amplía el alcance de las sanciones más allá de las compañías hidrocarburíferas e incluye a proveedores de servicios logísticos, técnicos y financieros.

El presidente Javier Milei anunció un paquete de sanciones contra 45 personas físicas y jurídicas por actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

La decisión apunta directamente al proyecto Sea Lion, liderado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que busca desarrollar un yacimiento offshore al norte del archipiélago.

El Gobierno considera que estas operaciones se realizan sin autorización argentina y, por lo tanto, violan la legislación nacional sobre la Plataforma Continental.

Lo novedoso del decreto es que las sanciones no se limitan a las petroleras, sino que alcanzan a accionistas, proveedores y empresas que presten servicios de conectividad, logística o consultoría.

En ese contexto, la presencia de Starlink en Malvinas, habilitada desde 2025 bajo licencia del regulador local dependiente de la administración isleña, quedó bajo la lupa.

Starlink, el servicio de internet satelital de Musk, ya funciona en las islas y podría ser utilizado para sostener la infraestructura del proyecto Sea Lion.

La explotación petrolera offshore requiere comunicaciones permanentes para coordinar pozos submarinos, plataformas marítimas y movimiento de personal.

Si se comprobara que la red de Starlink facilita estas operaciones, la empresa podría quedar alcanzada por las sanciones previstas en el decreto.

La situación pone en tensión el vínculo entre Milei y Musk, que desde 2024 se fortaleció con acuerdos en materia de litio, movilidad eléctrica y centros de datos.