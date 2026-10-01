Con impuestos y costos locales, el precio final en concesionarias podría oscilar entre u$s55.000 y u$s75.000 según el modelo y la configuración

Los precios finales de Tesla rondarían u$s55.000-u$s75.000, impulsando un mercado de vehículos eléctricos que creció 322% en 2026.

El Decreto 1128/2026 aumenta el límite en 119% (desde u$s16.000), facilitando el desembarco de Tesla en Argentina.

El Gobierno elevó a u$s35.000 el tope FOB para importar autos eléctricos sin aranceles, beneficiando modelos como Tesla Model 3 y Model Y.

El Gobierno elevó el tope para importar autos eléctricos sin aranceles a u$s35.000 FOB (libre a bordo) por unidad, decisión que abre la puerta al ingreso de modelos de Tesla como el Model 3 y el Model Y, cuyos valores de fábrica se ubican dentro de ese rango.

Con impuestos y costos locales, el precio final en concesionarias podría oscilar entre u$s55.000 y u$s75.000, dependiendo del modelo y la configuración.

El cambio se oficializó mediante el Decreto 1128/2026, que actualizó el régimen de importación de vehículos híbridos y eléctricos.

El nuevo límite FOB para autos eléctricos puros pasó de u$s16.000 a u$s35.000, un incremento de 119%.

Para híbridos convencionales y enchufables, el tope se fijó en u$s18.000, mientras que los mild hybrid mantienen el límite de u$s16.000.

La medida busca adecuar los valores de referencia a los precios reales de mercado de los autos eléctricos de última generación, que superaban ampliamente el tope anterior

Decreto del Gobierno duplica tope de eléctricos y vuelve a Argentina en un mercado viable para Tesla

El Gobierno cambia el régimen de importación de autos eléctricos y prepara la llegada de Tesla

El ajuste del tope es interpretado como un guiño directo a Tesla, que prepara su desembarco en el país.

El Model Y Standard y el Model 3 son los dos modelos más accesibles de la marca y ahora podrán ingresar bajo el esquema de arancel cero.

El primer concesionario de Tesla en la Argentina ya tiene ubicación prevista en la Avenida del Libertador, en el barrio porteño de Núñez, aunque sus responsables esperan la confirmación del cupo 2027 para iniciar operaciones.

Aunque el valor FOB se limita a u$s35.000, el precio final para el consumidor argentino incluye flete, seguro, IVA y otros impuestos internos. Según estimaciones de mercado, los Tesla podrían comercializarse en el país entre u$s55.000 y u$s75.000, dependiendo de la versión y el equipamiento.

Esto los ubicaría en un segmento premium, pero competitivo frente a SUVs y sedanes de alta gama ya disponibles en el país.

La decisión llega en un momento de fuerte expansión del mercado de autos eléctricos e híbridos en la Argentina: entre enero y julio de 2026 se patentaron 48.320 unidades, un crecimiento del 322% respecto del mismo período de 2025.

La participación de mercado pasó de 4,4% a 21,1% en apenas un año, con el 72% de las unidades ingresadas bajo el régimen de arancel cero.