La inversora apuesta por el futuro tecnológico de Tesla y proyecta un crecimiento que dependerá de sus avances en robótica y conducción autónoma

El modelo incluye una posible fusión con SpaceX en 2031, con proyecciones de u$s3,8 billones en ingresos combinados.

Cathie Wood, de ARK, estima que los robotaxis representarán el 80% del valor empresarial de la automotriz para 2031.

ARK Invest proyecta u$s4.400 para las acciones de Tesla en 2031, impulsadas por robotaxis y robótica humanoide.

Cathie Wood, fundadora de ARK Invest, actualizó sus proyecciones sobre Tesla y anticipó un escenario de fuerte crecimiento para la automotriz de Elon Musk durante los próximos cinco años.

La inversora considera que el futuro de la compañía dependerá cada vez más de tecnologías como los robotaxis y la robótica humanoide, capaces de abrir nuevas oportunidades de negocio más allá de los autos eléctricos.

Qué precio podría alcanzar Tesla en 2031, según ARK

ARK Invest contempla tres escenarios para la acción de Tesla en 2031, con una cotización de u$s4.400 en su proyección central, equivalente a 15 Cedears, y valores extremos de u$s3.300 y u$s5.000.

Frente a los aproximadamente u$s366 que cotizaba el papel cuando se publicó el análisis, la estimación más optimista supone multiplicar casi por 14 su valor en cinco años, mientras que la previsión central también anticipa una revalorización extraordinaria.

Sin embargo, alcanzar esas cifras dependerá de que Tesla convierta sus desarrollos tecnológicos en negocios rentables y logre expandirlos comercialmente, en un contexto donde los resultados todavía están sujetos a numerosas incertidumbres.

En el modelo actualizado, los robotaxis representarían alrededor del 80% del valor empresarial en 2031; la proporción es inferior al 90% que ARK estimaba para 2029 en su análisis publicado durante 2024.

Ese cambio no supone que la firma abandone su apuesta por la conducción autónoma, sino que atribuye una participación mayor a otros proyectos capaces de generar ingresos a medida que maduren.

Cómo ganará dinero Tesla con los robotaxis y Optimus

Entre esas iniciativas aparece Optimus, el robot humanoide de Tesla, cuyo uso comercial podría extenderse mediante Robot-as-a-Service (RaaS), un esquema en el que los clientes pagarían por utilizar las máquinas.

ARK vincula el crecimiento de los robotaxis con las oportunidades comerciales de Optimus y lo explica en su informe: "Creemos que Optimus Robot-as-a-Service probablemente comenzará a ganar impulso a medida que los robotaxis se multipliquen".

Para que esa expectativa se concrete, Tesla necesitará ampliar ambas operaciones y demostrar que pueden generar ingresos recurrentes con una escala suficiente para competir con el negocio automotor tradicional.

Entre los proyectos que podrían respaldar esa expansión figura Terafab, iniciativa en la que Tesla trabaja sobre el desarrollo de semiconductores específicos para inteligencia artificial, con la expectativa de contar con mayor disponibilidad de estos componentes.

El avance de estos proyectos será decisivo para justificar las previsiones, ya que el modelo asigna un papel creciente a actividades cuya rentabilidad depende de la adopción, la producción y la ejecución técnica.

Qué papel jugaría SpaceX en las proyecciones de ARK

Entre los escenarios que ARK incorpora en sus cálculos figura una posible fusión de Tesla con SpaceX durante los próximos cinco años, aunque ninguna de las dos compañías confirmó esa operación.

La eventual unión combinaría los servicios de transporte autónomo de Tesla con los proyectos de SpaceX para instalar centros de datos en órbita, además de sus capacidades tecnológicas en inteligencia artificial.

Para 2031, ARK calcula que una operación conjunta podría generar u$s3,8 billones de ingresos y u$s2,7 billones de ganancias operativas, cifras que reflejan la escala económica prevista para ambas empresas.

Según esas estimaciones, SpaceX concentraría aproximadamente el 62% de la facturación combinada y el 69% de las ganancias operativas proyectadas, dentro de un escenario hipotético que todavía no constituye un acuerdo empresarial confirmado.