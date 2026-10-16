La compañía de Musk negocia financiamiento para comprar chips de Nvidia y ampliar sus centros de datos, en un plan que podría costar millones de dólares

La rentabilidad de SpaceX dependerá de la demanda de IA, enfrentando costos masivos y posibles deudas para cubrir su expansión.

La empresa planea integrar xAI y crear centros de datos, con gastos de capital de u$s28.500 millones en 1H26 para esta apuesta.

SpaceX de Elon Musk busca u$s40.000 millones para comprar GPUs de Nvidia y expandir su infraestructura de IA a 10 GW en 2027.

SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, busca conseguir u$s40.000 millones de financiamiento para comprar GPU de Nvidia y ampliar su infraestructura de IA, con el objetivo de acercarse a los 10 gigavatios de capacidad de cómputo en 2027.

La empresa habría iniciado conversaciones con Apollo Global Management y varios bancos, en una operación que se suma a un plan de inversión de millones de dólares y que abre interrogantes sobre su rentabilidad.

La búsqueda de capital se produce después de que SpaceX recaudara u$s75.000 millones mediante una oferta pública inicial, según los reportes citados.

Además, la empresa lanzó una oferta de bonos por otros u$s25.000 millones, aunque no está confirmado que haya conseguido la totalidad de ese monto.

Las cifras de ingresos y gastos muestran la magnitud de la apuesta tecnológica. Durante el primer semestre de 2026, SpaceX registró ingresos por u$s12.500 millones, mientras que sus gastos de capital alcanzaron los u$s28.500 millones.

El plan también contempla la integración de xAI, la compañía de IA de Musk adquirida por SpaceX a comienzos de año, y el desarrollo de centros de datos terrestres y orbitales.

SpaceX de Elon Musk busca u$s40.000 millones para comprar GPUs de Nvidia y expandir su infraestructura de IA a 10 GW en 2027.

La estrategia busca ampliar la capacidad de procesamiento disponible para atender la demanda de cómputo, aunque todavía no se conoce cuánto costará cada iniciativa por separado.

La expansión de los centros de datos podría costar cientos de miles de millones

SpaceX cerró el segundo trimestre de 2026 con 1.4 gigavatios de capacidad de cómputo. Elon Musk espera superar los 2 gigavatios a fines de este año y acercarse a los 10 gigavatios en 2027.

Para comparar, Amazon tuvo más de 10 gigavatios en junio, mientras que Microsoft y Alphabet superaron los 5 gigavatios, según datos de Jefferies.

El costo también es un desafío ya que Nvidia estima que instalar sus chips requiere unos u$s60.000 millones por gigavatio.

Con esa referencia, ampliar la capacidad de 2 a 10 gigavatios podría demandar u$s480.000 millones para construir los centros de datos.

Adam Jonas, analista de Morgan Stanley, calculó además que SpaceX necesitaría u$s672.000 millones de financiamiento externo hasta 2034 para alcanzar un flujo de caja positivo. A esto se suman otros proyectos, como Starship y la expansión de Starlink.

La demanda de IA será clave para recuperar la inversión

SpaceX busca aprovechar la creciente demanda de infraestructura para inteligencia artificial. Según el reporte, la empresa cobra entre u$s30 y u$s50 por vatio al año por su capacidad de cómputo.

Sin embargo, los precios podrían bajar si SpaceX y otros gigantes tecnológicos amplían su infraestructura más rápido de lo que crece la demanda.

Además, algunos contratos pueden cancelarse con 90 días de aviso, lo que dificulta asegurar ingresos a largo plazo.

Si consigue los u$s40.000 millones, SpaceX podrá acelerar sus inversiones, aunque deberá afrontar nuevas obligaciones financieras.

Si la deuda no alcanza, otra opción sería emitir acciones, lo que reduciría la participación de los actuales accionistas.

La rentabilidad dependerá de que la demanda de la IA se mantenga y de que los ingresos alcancen para cubrir los costos.