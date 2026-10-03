La automotriz de Elon Musk sorprendió con sus entregas trimestrales y sus acciones subieron, mientras el mercado sigue de cerca sus próximos resultados

Tesla publicará sus resultados financieros el 21 de octubre, buscando crecimiento en software, IA y robotaxis.

Model 3 y Model Y concentraron el 98% de las 486.532 unidades, con desempeño dispar en Europa y China.

Tesla entregó 486.532 vehículos en el Q3 2026, superando previsiones de Wall Street y elevando sus acciones.

Tesla entregó 486.532 vehículos durante el tercer trimestre de 2026, superó las previsiones de Wall Street y provocó un avance cercano al 2% de sus acciones antes de la apertura.

Aunque el volumen superó las estimaciones, la automotriz todavía enfrenta comparaciones exigentes con 2025, mientras busca sostener su negocio tradicional y desarrollar nuevas fuentes de crecimiento vinculadas con software propio.

Cuántos vehículos entregó Tesla durante el tercer trimestre de 2026

Entre julio y septiembre, Tesla entregó 486.532 unidades, frente a las 463.000 previstas por Bloomberg y las 461.974 estimadas por los analistas consultados por la propia compañía para ese período.

El resultado también superó las 480.126 entregas del segundo trimestre de 2026, pero quedó aproximadamente 2% por debajo de las 497.099 registradas durante igual período de 2025.

Los Model 3 y Model Y concentraron 478.237 unidades, cerca del 98% del total, mientras los demás vehículos aportaron 8.295 entregas durante los tres meses considerados en este reporte trimestral.

En paralelo, Tesla produjo 464.391 vehículos y registró 13,7 GWh en despliegues de almacenamiento energético, por encima de los 13,5 GWh del trimestre anterior y 12,5 GWh interanuales del año pasado.

Cómo fueron las ventas de Tesla en Europa y China

La evolución regional ofreció señales contrapuestas durante el tercer trimestre de 2026, con una caída de matriculaciones en Europa, debilidad en Estados Unidos y señales de recuperación en China.

Según JPMorgan, las matriculaciones europeas bajaron aproximadamente 9% interanual, aunque Francia y Alemania mostraron mayor fortaleza dentro del mercado continental durante el período analizado por la entidad, según sus estimaciones.

En China, los volúmenes mayoristas de julio y agosto, incluidas las exportaciones, crecieron 19% interanual, mientras las exportaciones desde Shanghái avanzaron 92%. En contraste, las ventas minoristas domésticas chinas cayeron 21%.

Estados Unidos atravesó un escenario distinto tras el fin del crédito fiscal federal de u$s7.500 para vehículos eléctricos, beneficio que había impulsado las compras de Tesla durante 2025 y favorecido sus ventas en ese mercado.

Cuándo presenta sus resultados del tercer trimestre

El próximo 21 de octubre, Tesla publicará sus resultados financieros del tercer trimestre, con ingresos, ganancias y flujo de caja, para completar la lectura sobre el desempeño de la compañía.

Además del negocio automotor, los inversores seguirán la evolución de Full Self-Driving, cuyas suscripciones alcanzaron 1,48 millones al cierre del segundo trimestre, un crecimiento interanual del 56% en ese período.

La compañía también mantiene sus apuestas en inteligencia artificial, robotaxis y robótica, áreas que forman parte de su estrategia para desarrollar nuevas fuentes de crecimiento más allá de las ventas de vehículos.

El mercado seguirá especialmente la capacidad de estas iniciativas para complementar el negocio automotor y sostener el crecimiento de Tesla mientras evoluciona la demanda en sus principales mercados internacionales.