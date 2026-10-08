La empresa se encuentra en conversaciones iniciales con Terafab, el complejo de fabricación de chips que Tesla y SpaceX planean desarrollar en Texas, EEUU

La potencial colaboración con TSMC generó optimismo en el mercado, llevando su CEDEAR a un récord de $487,44.

Elon Musk impulsa Terafab en Texas para fabricar chips para Tesla, SpaceX y xAI, potenciando la demanda de semiconductores.

CEDEAR de TSMC llegó a un máximo histórico luego que Elon Musk confirmara charlas para su proyecto de chips Terafab.

El CEDEAR de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) alcanzó un máximo histórico luego de que Elon Musk confirmara que mantiene conversaciones con la compañía taiwanesa para una posible participación en Terafab, el proyecto de fabricación de chips que impulsa en Texas para abastecer a Tesla, SpaceX y xAI.

Aunque aún no existe un acuerdo cerrado, el mercado reaccionó favorablemente a la noticia como una potencial nueva fuente de demanda para la mayor fundición de semiconductores del mundo.

CEDEAR de TSMC toca un máximo histórico gracias a Elon Musk

Las acciones de TSMC que cotizan en Wall Street, y que cuentan con CEDEAR en la Argentina, llegaron a un máximo intradía de u$s487,44 y cerraron en u$s485,80, con una suba de 2,8%. El movimiento llevó al papel a un nuevo récord histórico.

El detonante fue la confirmación de Musk sobre conversaciones iniciales con TSMC vinculadas con Terafab, el complejo de fabricación de chips que Tesla y SpaceX planean desarrollar en Texas. El empresario posteó en X que se trata de discusiones preliminares, aunque dejó abierta la posibilidad de que la relación avance hacia un acuerdo concreto.

La noticia surgió después de que el periodista tecnológico Tim Culpan informara que TSMC estaba analizando distintas alternativas para colaborar con Terafab y participar en la operación de las nuevas fábricas de chips en Texas.

Posteriormente, Musk confirmó la existencia de las conversaciones, aunque sin brindar detalles sobre la estructura financiera, comercial u operativa de una eventual alianza.

Elon Musk impulsa a TSMC y su CEDEAR alcanza un récord con Terafab en el centro de la escena

Qué es Terrafab y cómo beneficia a TSMC

Terafab es el proyecto mediante el cual Tesla y SpaceX buscan construir y operar un complejo de fabricación de chips de inteligencia artificial en Texas. La iniciativa apunta a asegurar capacidad productiva para las necesidades de Tesla, SpaceX y xAI, la empresa de inteligencia artificial fundada por Musk.

La participación de TSMC podría adoptar distintas formas, desde un acuerdo de licenciamiento de propiedad intelectual, un contrato de tecnología de procesos o un posible subarrendamiento de parte de las instalaciones. Por el momento, ninguna de las partes confirmó cuál sería el alcance exacto de la colaboración.

La suba del CEDEAR se tradujo en optimismo de mercado, pero también dejó expuesta la sensibilidad del papel a noticias vinculadas con la cadena de suministro de chips. Cualquier demora en Terafab, un cambio en los términos de la negociación o una confirmación de que TSMC no participará podría generar una corrección en la cotización.

Más allá del acuerdo potencial con Tesla, TSMC conserva fundamentos sólidos impulsados por la demanda de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento.

La compañía reportó ingresos por u$s40.200 millones en el segundo trimestre de 2026 y anunció una inversión de u$s100.000 millones en Arizona para ampliar su capacidad de producción de chips avanzados.

Cómo invertir en el CEDEAR de TSMC

El CEDEAR (Certificado de Depósito Argentino) de TSMC permite a los inversores locales comprar en pesos un instrumento que representa las acciones de la compañía en mercados internacionales como el NYSE.

En Argentina cotiza bajo el ticker TSM y tiene un ratio de conversión de 9:1, es decir, se necesitan nueve CEDEARs para equivaler a una acción original de TSMC.

Para invertir en el CEDEAR de TSMC en la Argentina, es necesario abrir una cuenta comitente en un bróker local regulado por la CNV, fondearla en pesos o dólares y operar bajo el ticker TSM en BYMA.

El certificado replica el valor de la acción de Taiwan Semiconductor en el exterior y se ajusta al dólar contado con liquidación, característica que lo convierte en una alternativa atractiva para dolarizar ahorros y acceder a una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo.

El CEDEAR permite a los inversores argentinos acceder de manera indirecta a las acciones de TSMC que se negocian en los Estados Unidos bajo el ticker TSM. Cada certificado representa una fracción de la acción original y sigue, con las diferencias propias del mercado local, la evolución del precio del activo subyacente.