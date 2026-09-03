El crecimiento fue impulsado por expectativas positivas en torno a nuevos lanzamientos de Elon Musk en el corto plazo. ¿Qué otros factores incidieron?

El éxito del proyecto y la producción masiva del robot humanoide Optimus, prevista para 2027, posicionan a la firma ante nuevas fuentes de ingresos.

El crecimiento responde al lanzamiento del Cybercab en Austin, la expansión del sistema de conducción autónoma en Francia y mayores ventas en China.

Las acciones de Tesla subieron más de un 5%, alcanzando los u$s376,37, impulsadas por el optimismo del mercado tras el anuncio del robotaxi Cybercab.

Tesla, el gigante de vehículos eléctricos, subió más de 5% en la jornada y su acción se ubica en torno a los u$s376,37 por unidad en la bolsa.

El crecimiento estuvo impulsado por expectativas positivas en torno al lanzamiento del nuevo vehículo autónomo Cybercab, el crecimiento de ventas en China y una mejora en las recomendaciones de analistas que elevaron su precio objetivo.

Tesla presentó Cybercab, su primer robotaxi autónomo

El mercado reaccionó con entusiasmo al anuncio de que Tesla presentará el Cybercab, un modelo de robotaxi de dos plazas para operar sin volante ni pedales.

Su diseño responde a la necesidad de maximizar espacio para pasajeros y simplificar la operación comercial de un servicio de robotaxis.

A diferencia de los Model Y adaptados con sistemas de conducción autónoma, el Cybercab fue concebido desde cero para funcionar sin intervención humana.

Tesla organizó un evento exclusivo en Austin, muy cerca de su planta Giga Texas, donde presentó el Cybercab como "el futuro de la autonomía total".

Tesla lanzó oficialmente su robotaxi autónomo Cybercab y sus acciones se dispararon

Elon Musk reforzó la expectativa con publicaciones en redes sociales, con la frase "un enjambre de Cybercabs" acompañada de imágenes de varias unidades listas para circular.

La primera etapa contempla la circulación de Cybercabs exclusivamente para empleados de Tesla en vías públicas de Austin, antes de expandirse a clientes externos.

La compañía ya había efectuado pruebas con prototipos en ciudades como Dallas y Houston, y registró cerca de 40 unidades adicionales para operación comercial en Texas, según datos del Departamento de Vehículos Motorizados.

Este lanzamiento revalorizó a la compañía dada la posibilidad de nuevas fuentes de ingresos y consolidación en el segmento de movilidad compartida.

Otros factores que impulsaron la suba de Tesla en Wall Street

Al mismo tiempo, Tesla inició pruebas de su sistema Full Self Driving (FSD) en Francia, lo que abre la puerta a una eventual aprobación regulatoria en la Unión Europea. La expansión internacional de esta tecnología es vista como un catalizador clave para el crecimiento futuro.

Otro factor que impulsó la cotización fue el reporte de un aumento del 3,6% en las ventas de vehículos fabricados en China durante agosto, un mercado estratégico para Tesla en el que compite directamente con BYD y otros fabricantes locales.

Además, firmas como StoneX reiteraron su recomendación de compra, con un precio objetivo de u$s475, algo que representa un potencial de suba superior a 25%. Morgan Stanley también mantuvo su visión positiva con un objetivo de u$s400. Estas valoraciones reforzaron el optimismo de los inversores.

Tesla viene de reportar ingresos de u$s28.240 millones en el segundo trimestre de 2026, muy por encima de las estimaciones de bancos privados en más de 10%. Sin embargo, los márgenes se vieron presionados por ajustes de costos y la competencia creciente.

Elon Musk se prepara para vender al público su robot humanoide, Optimus

Otro factor clave, aunque menor, fue la confirmación del gigante automotor sobre su robot humanoide Optimus, que espera comenzar a venderlo al público en 2027.

Musk confirmó que Optimus ya está en fase de pruebas internas y que su producción se acelerará en los próximos meses, y lo describió como "el producto más importante de Tesla a largo plazo", incluso por encima de los autos eléctricos.

Optimus es un humanoide eléctrico de tamaño similar al de una persona adulta, diseñado para realizar tareas repetitivas y físicamente demandantes en fábricas, depósitos y entornos domésticos.

Tesla lo concibe como una extensión de su ecosistema de inteligencia artificial, capaz de integrarse con el sistema de conducción autónoma y con la infraestructura de sus vehículos eléctricos.

Optimus, el robot humanoide de Tesla, llegaría al mercado a finales de 2027

La firma ya utiliza prototipos de Optimus en su planta de Fremont y en Giga Texas para tareas de logística interna. El objetivo es escalar la producción en 2027 y ofrecerlo al público en un rango de precio que, según Musk, podría ser "menor al de un automóvil", lo que lo haría accesible para empresas y eventualmente para consumidores particulares.

La expectativa es que Optimus pueda realizar tareas industriales o incluso funciones domésticas, como cocinar o limpiar.

El anuncio coloca a Tesla en competencia directa con proyectos de humanoides de compañías como Boston Dynamics y Agility Robotics, aunque con un enfoque más comercial y masivo.

Tras estos lanzamientos, Elon Musk describió la actual fase de inversión como la "expansión industrial más rápida desde la Segunda Guerra Mundial".