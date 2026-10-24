Una investigación de ARCA pone bajo análisis los pagos de anuncios en Meta y las posibles irregularidades impositivas detrás de la operatoria

El posible perjuicio fiscal supera los u$s120 millones, afectando a medios argentinos por eventual desventaja competitiva.

La investigación se centra en la fintech Ebanx, que canaliza pagos, y busca determinar obligaciones impositivas.

ARCA investiga circuito de pagos para publicidad en Facebook e Instagram por posibles incumplimientos tributarios.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) investiga un circuito de pagos usado por anunciantes argentinos para contratar publicidad en Facebook e Instagram, tras sospechas de posibles incumplimientos tributarios.

Las estimaciones iniciales sugieren que el posible perjuicio fiscal podría superar los 120 millones de dólares, aunque aún no se ha definido con exactitud la deuda.

¿Por qué ARCA investiga los pagos de publicidad en Facebook e Instagram?

El foco de la investigación se centra en las operaciones canalizadas mediante Ebanx, una fintech brasileña que permite a empresas internacionales recibir pagos en diferentes mercados usando medios locales.

ARCA busca reconstruir el flujo de los fondos para determinar qué obligaciones impositivas correspondían a cada transacción y quién debía cumplirlas dentro del circuito de pagos que está bajo investigación.

El escenario analizado incluye transferencias, billeteras virtuales y pagos en efectivo usando plataformas como Rapipago, Pago Fácil y Mercado Pago.

Este sistema facilita que plataformas extranjeras reciban dinero sin necesidad de tener una estructura local de cobro, pero ARCA debe comprobar si tal intermediación contempló las obligaciones tributarias que correspondían.

Otros elementos en revisión son las publicaciones de agencias, creadores de contenido y especialistas en marketing que promocionaron el mecanismo como una forma de contratar publicidad "sin impuestos".

ARCA debe analizar si esa descripción se ajusta al funcionamiento real del servicio y si las operaciones mencionadas cumplían con las normas fiscales que corresponden a este tipo de contrataciones.

¿Qué impuestos están bajo revisión?

La investigación abarca el IVA del 21%, las retenciones de Ganancias sobre pagos al exterior y otros gravámenes vinculados al movimiento de fondos.

También incluye el impacto en Ingresos Brutos por servicios digitales provenientes del extranjero, cuyo tratamiento depende de las características de cada operación y de las condiciones en que se presta el servicio.

En el caso de servicios digitales, la normativa establece que el IVA debe percibirse cuando el proveedor está radicado en otro país y el usuario no es responsable inscripto en ese impuesto.

Por eso, que una plataforma no aplicara automáticamente un recargo no significa necesariamente que el servicio estuviera exento de obligaciones tributarias ni que la contratación estuviera libre de impuestos.

ARCA debe precisar si corresponde que los impuestos fueran cobrados por un intermediario o si debían ingresarse mediante el mecanismo establecido para el contribuyente.

Aunque las estimaciones iniciales superan los 120 millones de dólares, ese monto no representa una deuda confirmada ni deja claro si hubo evasión.

¿Cómo podría afectar a medios argentinos?

El caso también incluye un reclamo de empresas del sector publicitario y medios, que alertan sobre las diferencias de costos que podría generar una eventual omisión impositiva.

Diarios, radios, canales de televisión y portales que tributan en el país podrían quedar en desventaja frente a plataformas internacionales si estas afrontaran una carga fiscal efectiva menor.

Según el planteo de estos actores, esa diferencia podría influir en la distribución de los presupuestos publicitarios y hacer más atractivo contratar anuncios en Facebook e Instagram.

Se trata de una preocupación expresada por sectores privados, mientras que ARCA aún debe determinar si hubo incumplimientos y cuáles serían sus responsables.

La investigación también busca establecer cuáles obligaciones corresponden a Ebanx y qué responsabilidades podría tener otro participante del circuito de pago

El alcance de estas responsabilidades dependerá de cómo se han procesado las operaciones y de las normas aplicables a cada una, cuestiones que ARCA deberá esclarecer durante la investigación.