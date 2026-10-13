Las acciones de Meta acumulan una suba cercana al 21% desde el lanzamiento de Muse, el 8 de septiembre pasado. ¿En qué consisten sus nuevos sistemas?

El repunte de las acciones de Meta superó al sector tecnológico, marcando optimismo sobre su potencial en IA frente a rivales.

Los modelos Muse Wonder son los más capaces de Meta hasta la fecha, con foco en tareas agénticas, memoria activa y programación.

Las acciones de Meta Platforms subieron 3,4% a u$s742,96 tras presentar sus nuevos modelos de IA Muse Wonder y Muse Wonder Full.

Las acciones de Meta reaccionaron de forma positiva al anuncio de sus nuevos modelos de inteligencia artificial (IA), Muse Wonder y Muse Wonder Full.

El papel cerró este martes 13 de octubre con un avance de 2,63%, hasta los u$s762,50 por acción.

Desde el lanzamiento de Muse, el 8 de septiembre, las acciones de Meta acumulan una suba cercana al 21% hasta el 13 de octubre.

Muse Wonder y Muse Wonder Full fueron presentados como los modelos más capaces de la compañía hasta la fecha, con foco en tareas agénticas, memoria activa y programación.

El movimiento superó el desempeño del sector tecnológico, que mostró debilidad durante la rueda del lunes.

La reacción del mercado marcó una lectura optimista sobre el potencial de Meta para competir en la frontera de la IA frente a OpenAI y Anthropic.

Meta lanzó Muse Wonder y Wonder Full, sus nuevos modelos de inteligencia artificial mejorados

Muse Wonder y Muse Wonder Full son los dos nuevos modelos de IA que la compañía describió como los más capaces que desarrolló hasta la fecha.

Están diseñados para ejecutar tareas agénticas, es decir, para trabajar de manera autónoma en actividades personales y profesionales que requieren varios pasos, como gestionar un reclamo de seguro, interpretar un contrato de alquiler o desarrollar una aplicación.

La serie Muse Wonder está orientada a tareas de agentes de IA, en las que el sistema responde preguntas y puede planificar, ejecutar acciones y avanzar hacia un objetivo. Meta aclaró que Muse Wonder es su modelo más rápido y liviano, pensado para el trabajo cotidiano, mientras que Wonder Full es la versión más grande y potente de la familia.

Ambos modelos pueden procesar texto, imágenes, audio y video, y generar respuestas en formato de texto. Según Meta, están diseñados para desempeñarse en dominios especializados como derecho, finanzas y salud, además de ofrecer capacidades avanzadas de programación para desarrollar juegos, aplicaciones y herramientas digitales.

Los nuevos modelos incorporan dos funciones centrales: Memoria Activa y Enfoque Activo. La primera permite que la IA conserve información relevante del usuario entre conversaciones y la recupere cuando resulta necesaria para una tarea posterior.

La segunda habilita al sistema a sostener el trabajo en tareas complejas, probar alternativas cuando una estrategia falla, corregir errores y solicitar aclaraciones al usuario.

Meta presentó sus nuevos modelos de IA que se integrarán a Muse: Wonder y Wonder Full

Meta explicó que el modelo también puede pedir autorización antes de realizar acciones importantes, un mecanismo pensado para reducir errores y aumentar el control del usuario.

Muse Wonder está disponible desde el lunes para desarrolladores a través de la Meta Model API y de Muse Code, la plataforma de programación asistida por IA de la compañía. Muse Wonder Full, en cambio, se encuentra disponible para los suscriptores de Muse Code.

Meta anticipó que Muse Wonder comenzará a alimentar próximamente a su asistente personal Muse, con un despliegue inicial para los usuarios de pago. La estrategia apunta a convertir la IA en una capa transversal de los productos de la compañía, desde herramientas de desarrollo hasta asistentes personales

La compañía planteó que los modelos pueden ayudar a navegar un reclamo de seguro, analizar un contrato de arrendamiento, revisar información financiera o construir una aplicación funcional.

El foco está puesto en tareas que combinan comprensión de documentos, razonamiento, uso de herramientas y ejecución de pasos sucesivos.

Meta no precisó todavía un calendario detallado para la expansión de Muse Wonder dentro de su asistente personal Muse, aunque confirmó que el despliegue comenzará por los suscriptores.

El lanzamiento llega en un momento en que Meta busca consolidar su posición en IA generativa y agentes inteligentes. La compañía apuesta por integrar estos modelos en su ecosistema de productos y servicios, desde herramientas para desarrolladores hasta asistentes personales, con el objetivo de captar demanda tanto de empresas como de usuarios individuales.