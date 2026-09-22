La nueva solución conecta la infraestructura de BINDX con el sistema de Pago Fácil y habilita pagos no presenciales a 4000 empresas del país

Esta alianza impulsa la transformación de redes extrabancarias frente al auge de los pagos digitales en Argentina.

La solución de Pago Fácil y BINDX conecta vía APIs, permitiendo cobros con tarjeta, transferencia y QR para clientes.

Pago Fácil y BINDX lanzaron un botón y link de pago para que 4.000 empresas cobren online sin necesidad de generar nuevas integraciones.

La red de cobranzas extrabancaria, una de las más grandes del país, sumó pagos digitales no presenciales con tarjeta, transferencia y QR gracias a una solución desarrollada junto a la compañía del ecosistema BIND que conecta a empresas con infraestructura financiera a través de APIs.

El desarrollo conecta la infraestructura tecnológica de BINDX directamente con los sistemas de Pago Fácil, lo que permite a las empresas adheridas incorporar un botón o link de pago en sus propios canales para que sus clientes abonen en línea de forma directa y segura, sin necesidad de desarrollar integraciones adicionales desde cero.

La herramienta ya opera con más de 20 clientes y está disponible para las 4.000 entidades que forman parte de la red.

"Nuestro aporte fue la infraestructura y la tecnología de pagos digitales necesarias para construir una solución que pudiera integrarse con la operación de Pago Fácil y, al mismo tiempo, crecer junto con su ecosistema, permitiendo así ampliar sus capacidades sin tener que desarrollar cada componente desde cero", señaló Alberto Murad, CEO de BIND PSP.

Cómo funciona la solución de cobranzas que une a Pago Fácil y BINDX

La herramienta es una solución integral de cobranzas con integración vía APIs que vincula de manera directa a las empresas adheridas con el sistema de Pago Fácil y la plataforma de pagos de BINDX.

En la práctica, cada empresa puede generar un botón o un link de pago para enviarlo por mail, WhatsApp o embebido en su sitio web, y el cliente final elige cómo pagar:

Tarjeta de crédito

Tarjeta de débito

Transferencia bancaria

Código QR

En una etapa posterior, el proyecto contempla extender estas herramientas de cobro también al mundo presencial, ampliando los canales disponibles y las posibilidades de uso para las entidades adheridas.

"Este desarrollo representa un paso importante en la evolución de nuestro ecosistema de cobranzas. Las empresas adheridas a la red de Pago Fácil incorporan nuevos medios de pago con la misma conexión que hoy tienen, sin nuevas integraciones. Junto a BINDX construimos una solución escalable que acompaña la demanda de experiencias de pago más simples, ágiles y accesibles", remarcó Andrés Uranga, Director Comercial de Pago Fácil.

Pago Fácil es una de las redes de cobranzas extrabancarias más importantes del país: opera en la Argentina desde 1994 y cuenta con más de 6.500 locales de pago habilitados en todo el territorio.

Fue adquirida por Western Union en 2006 y, además de su red física, en 2025 lanzó una billetera virtual que integra servicios de ambas marcas, incluyendo pagos de facturas, compras con QR y envíos internacionales de dinero.

Del otro lado, BIND es el banco que se convirtió en la infraestructura invisible de buena parte del ecosistema fintech argentino.

A través de BINDX, su brazo de servicios financieros vía APIs, provee cuentas, pagos, cobranzas e inversiones a jugadores como Mercado Pago, Personal Pay y Prex.

Según cifras del propio grupo, BINDX administra más de 30 soluciones API y procesa alrededor del 70% de las transacciones de las billeteras del país, con unos 350 millones de operaciones mensuales.

Por qué las cobranzas online ganan terreno en Argentina

La alianza entre Pago Fácil y BINDX se inscribe en un contexto de aceleración de los pagos digitales en Argentina. Según el último Informe de Pagos Minoristas del Banco Central (BCRA), las transferencias inmediatas en pesos alcanzaron las 777,2 millones de operaciones en julio, con un crecimiento interanual del 22,2%, por $99,5 billones.

Dentro de ese universo, los pagos con transferencia vía QR superaron, por tercer mes consecutivo, las 100 millones de operaciones, con 115,6 millones de pagos en total durante el séptimo mes del año, un salto del 72,4% en relación al mismo mes del 2025.

A su vez, el estudio The State of Digitization and Financial Inclusion Study 2026 de Mastercard reveló que el 70% de los argentinos usó billeteras virtuales en el último semestre, muy por encima de las tarjetas de débito (51%) y crédito (34%).

En ese escenario, las redes de cobranza extrabancaria que nacieron en los años 90 como 'ventanillas' para pagar facturas sin hacer fila en un banco atraviesan su propia transformación: sumar canales online dejó de ser una opción para convertirse en una condición de "supervivencia" frente a un ecosistema donde el efectivo ya cedió terreno ante los medios electrónicos.