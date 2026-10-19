Una cámara exigiió que se impulse la adhesión de las tres jurisdicciones al Sircupa para equiparar el control con las cuentas bancarias

El objetivo es formalizar los pagos digitales y ampliar la base de contribuyentes, sin crear nuevos impuestos ni subir alícuotas.

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) pidió la adhesión de CABA, Santa Fe y La Pampa a la retención de Ingresos Brutos en billeteras virtuales.

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) le pidió formalmente al Ministerio de Economía que impulse la adhesión inmediata de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa al régimen que retiene Ingresos Brutos en billeteras virtuales.

La cámara, que nuclea a las principales cadenas y autoservicios del país, advierte que la falta de adhesión en esos distritos genera una asimetría impositiva en un contexto de creciente atención sobre las billeteras virtuales que vigila ARCA y desde qué montos. Según informaron Infobae y Ámbito, el reclamo busca equiparar las reglas entre quienes cobran por cuentas bancarias y quienes lo hacen por cuentas de pago.

¿Qué es el Sircupa y cómo funciona la retención de Ingresos Brutos en billeteras virtuales?

El Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (Sircupa) está administrado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (Comarb) y fue establecido por la Resolución General 9/2022. Es el esquema que explica por qué los pagos y transferencias digitales tributan Ingresos Brutos a través de retenciones que aplican las propias plataformas.

El sistema establece retenciones a cuenta de Ingresos Brutos sobre los fondos que se acreditan en las cuentas de pago de los proveedores de servicios de pago (PSP), categoría que incluye a las billeteras virtuales. Funciona de modo similar al Sircreb, el mecanismo que ya aplica retenciones sobre las acreditaciones en cuentas bancarias tradicionales.

Se trata de un pago a cuenta: lo retenido se imputa a cuenta de la obligación tributaria que corresponda y opera sobre un padrón unificado de contribuyentes.

Según el reclamo de la ASU, CABA, Santa Fe y La Pampa son las jurisdicciones que todavía no implementaron el régimen. Ámbito remarca que CABA y Santa Fe concentran una porción significativa del consumo nacional, por lo que su adhesión resulta relevante para el sector.

¿Por qué los supermercados reclaman la adhesión de CABA, Santa Fe y La Pampa?

El argumento central es la competencia desleal. Las cadenas aseguran que operan bajo esquemas bancarizados y rigurosamente fiscalizados, mientras que parte de la competencia informal utiliza cuentas de pago y billeteras sin impacto fiscal directo en esos distritos. El planteo cobra relevancia porque los QR se consolidan como medio preferido de pago y las transferencias digitales ganaron terreno en los comercios de cercanía.

La entidad identifica tres consecuencias: una posible ventaja competitiva para quienes operan al margen de las obligaciones tributarias, mayores dificultades para controlar las ventas declaradas y una carga relativa más pesada para los contribuyentes que cumplen. Además, advierte que sin control sobre las acreditaciones digitales estos medios pueden volverse un vehículo para omitir la declaración de ventas.

Para el sector, la lógica es de reciprocidad: si el comercio formal ya soporta retenciones sobre sus movimientos bancarios, las acreditaciones en billeteras deberían recibir el mismo tratamiento en todas las jurisdicciones. Ámbito señala que, donde el régimen no rige, esas acreditaciones pueden quedar fuera del esquema de retención.

Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la ASU, resumió el objetivo del pedido: "Queremos evitar la asimetría impositiva y la competencia desleal". Según el directivo, el uso de transferencias y billeteras no debería convertirse en un estímulo a la evasión, y la presión impositiva solo podrá bajar si se amplía la base de sujetos que efectivamente tributan.

¿Es un impuesto nuevo? Qué aclaró la ASU sobre el Sircupa

La cámara buscó despejar dudas de entrada: la incorporación al Sircupa no implica crear un nuevo tributo ni subir las alícuotas de Ingresos Brutos. Lo que propone es extender a las billeteras el mismo criterio de control que rige para las cuentas bancarias, una lógica parecida a la de los montos por los que ARCA controla a bancos y billeteras virtuales.

Según la entidad, la adopción plena en todo el territorio nacional permitiría ampliar la base de contribuyentes sin subir impuestos, captar y fiscalizar las operaciones de competidores que hoy eluden Ingresos Brutos, aliviar la presión sobre los cumplidores e impulsar la formalización del consumo digital con trazabilidad comercial.

El reclamo se cruza con la agenda económica del Gobierno de Javier Milei, que promueve una reducción de impuestos. En ese contexto, los supermercados intentan encuadrar el pedido no como una mayor carga fiscal, sino como una medida para que el costo del cumplimiento no recaiga de manera desigual sobre los comercios registrados.

¿Qué respondió La Pampa y cómo sigue el debate por las billeteras virtuales?

La discusión llega a un mercado de pagos cada vez más competitivo, donde Mercado Pago, MODO y otras billeteras disputan cuál es más barato para cobrar en comercios. En ese escenario, la única postura que trascendió llegó desde La Pampa, que adelantó que no estudiará la implementación del régimen.

El ministro de Economía provincial, Guido Bisterfeld, señaló a Infobae que adherir implicaría sumar presión fiscal a un sector mayoritariamente informal, que a su entender es el que más sufre las consecuencias del modelo económico nacional. CABA y Santa Fe, en tanto, no hicieron comentarios ante la consulta del medio.

Mientras tanto, la ASU, que plantea el pedido en nombre de la igualdad de condiciones competitivas en el comercio minorista, apuesta a que Economía utilice los acuerdos de armonización tributaria con las provincias para acelerar la incorporación de los tres distritos.

El planteo deja sobre la mesa una discusión de fondo que acompaña la digitalización del consumo: cómo adaptar los mecanismos de recaudación provinciales al avance de las billeteras virtuales. Para las cadenas, la prioridad es que la migración desde el efectivo y las cuentas bancarias hacia los pagos digitales no abra un nuevo frente de desigualdad tributaria entre quienes cumplen y quienes quedan fuera del sistema.