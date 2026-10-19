Mercado Pago será banco antes de fin de año y apuntará a convertirse en la entidad más grande del país con 25 millones de cuentas. Mientras lo desarrolla en silencio, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial acaba de concederle la marca Mercado Pago Biz, cuya solicitud anticipa cómo será la propuesta.

En el sector, son muchos los que señalan que es el nombre elegido para la entidad –habría descartado Mercado Banco– o bien la denominación de su banca empresa. Como fuere, el texto del trámite sugiere que no solo se enfocará en usuarios, también el segmento "corpo" al que apuesta Brubank dentro de las entidades digitales.

Mercado Pago Biz: cómo funcionará el cobro y pago de sueldos para empresas

La licencia tiene como principal atractivo las cuentas sueldo: ya no hay que ir a buscar al usuario, sino que viene "automáticamente" cada mes. Hay un lado B: la solicitud en el INPI incluye el pago a nómina y la transferencia electrónica de salarios.

Según Diego Kupferberg, experto en desarrollo de emprendimientos digitales, "las empresas podrán pagar sueldos desde la misma cuenta en la que cobran, con dispersión masiva, conciliación automática y conexión con la liquidación de haberes, sin trámites ni pago de mantenimiento".

Francisco Chaves del Valle, consultor fintech y docente del ITBA, remarca que una Pyme que cobra sus ventas por Mercado Pago podría aprovechar:

" Liquidación y pago masivo de sueldos , con transferencias programadas"

" Pago de honorarios a colaboradores independientes"

" Adelantos de sueldo , con condiciones transparentes"

"Créditos, productos de ahorro y promociones para empleados"

Según Chaves del Valle, también podrá competir por los convenios de nómina con los bancos, sumando "un argumento diferente: integrar el negocio del empleador con los servicios financieros del trabajador".

Las claves de la 'banca empresa' que Mercado Pago puede apostar al conseguir la licencia

"Al empleado podrá ofrecerle rendimientos diarios desde el primer día, adelantos de sueldo y beneficios en el ecosistema. También abre la puerta a pagar a trabajadores independientes y de plataformas", añade Kupferberg.

Gastón Lavorato, CEO de Trustars, agrega que "esto permitiría captar simultáneamente a las empresas y a sus trabajadores, ampliando la relación financiera con ambos. Su ventaja estará en la simplicidad, automatización y experiencia digital".

El financiamiento Pyme de Mercado Pago

Los servicios para empresas no terminan allí: también plantea cuentas corrientes y echeqs, limitados a la banca. "El cheque sigue siendo la moneda de crédito entre Pymes", sentencia Kupferberg, quien añade:

"Abrir cuentas corrientes en minutos, no semanas"

"Descontar echeqs con scoring basado en el flujo real de cobros"

"Dar descubierto calculado sobre la facturación diaria"

"El banco tradicional presta mirando el balance del año pasado; Mercado Pago puede hacerlo según lo que vendió ayer", refuerza. Chaves del Valle completa que la Pyme "puede desarrollar un descubierto dinámico: el límite se ajusta periódicamente a las ventas, estacionalidad y comportamiento de pagos".

Lavorato agrega que "para capital de trabajo, probablemente profundicen productos como adelantos de ventas, créditos para inventario y financiamiento de proveedores".

Solicitud del registro de marca Mercado Pago Biz

También está contemplada otra opción de crédito: el leasing, muy utilizado por empresas y cuentapropistas para financiar capital de trabajo, en especial, vehículos, que en agosto representó u$s800 millones.

"Es un mercado de 180.000 CUIT y 1,7 millones de autos", dice Kupferberg y destaca el diferencial del unicornio: "Con el relanzamiento de FLASH posee un canal para 'reciclar' las unidades que vuelven de la renovación de leasings y cierra el círculo: financia, recupera y revende. Le permite calcular mejor el valor residual y dar cuotas más competitivas".

Chaves del Valle remarca que también se puede usar para equipamiento comercial o productivo: "Si un comercio necesita una máquina de $15 millones, MP puede conocer sus ventas, evaluar su capacidad de pago y ofrecerle una operación con cuotas vinculadas a sus ingresos".

Kupferberg recuerda que hoy ya financia "capital de trabajo con Mercado Crédito y adelantos sobre ventas, pero como banco podrá fondearse con depósitos y eso baja el costo del crédito a la Pyme".

"Mercado Pago no necesita convertirse en otro banco tradicional. Su oportunidad es construir servicios financieros alrededor de la operación diaria de las empresas, en lugar de obligaras empresas a adaptarse a los productos de un banco", resume Lavorato.

Inversiones Pyme en Mercado Pago

El plan del unicornio también abarca las inversiones, que la banca digital hoy explora a través de Ualá y Cocos en retail. Pero falta oferta a nivel empresa.

Chaves del Valle plantea el ejemplo de un comercio que procesa $30 millones mensuales a través de Mercado Pago. "Podría administrar toda su liquidez desde Mercado Pago Biz: el sistema identifica cuánto dinero necesita para proveedores, impuestos y sueldos, y ofrece alternativas para invertir el excedente según plazos y riesgos".

Kupferberg también resalta "la gestión de tesorería Pyme, que el excedente de caja se invierta solo, cauciones y fondos de liquidez inmediata atados a cobros del día, y los Cofrinhos que ya tienen en Brasil para empresas", equivalente a las Reservas.

Otra opción que sugiere el trámite del unicornio son las transferencias internacionales, que puede generar su propia red corresponsal. "Aunque depende de la regulación, tiene una ventaja frente a muchas fintech y bancos: ya participa de ecosistemas comerciales en Argentina, Brasil, México, Chile y otros mercados", remarca Chaves del Valle.

Según Kupferberg, "una Pyme argentina podría vender en Chile o México y cobrar en su cuenta argentina sin intermediarios", como el "exportador de servicios y freelancer que recibe pagos del exterior".

Chaves del Valle remarca que "iniciativas como PayPal World y OUSD pueden ofrecer mecanismos complementarios de interoperabilidad y liquidación. La oportunidad estratégica es que Mercado Pago deje de ser una suma de billeteras nacionales y funcione como una red financiera regional".

Se trata de una gran apuesta. El segmento corporativo tiene tickets más altos, menos competencia fintech y un nivel de riesgo crediticio menor: 3,6% contra casi el 13% de la cartera individuos.

Kupferberg agrega el principal desafío. "La Pyme quiere ir a la sucursal, sentarse con su oficial de cuenta y que lo conozca cuando necesita un descubierto o refinanciar un cheque".

Según Lavorato, además puede ofrecer "servicios financieros mediante API para integrar pagos, créditos e inversiones directamente en los sistemas de gestión de la Pyme.

"Para competir en el segmento, Biz tendrá que encontrar un modelo híbrido: ejecutivos comerciales, atención personalizada para empresas o algún tipo de presencia física, aunque sea a través de aliados", concluye.