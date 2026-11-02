Un informe de la Cámara Argentina Fintech revela cuánto crecerá el sector en 2027 y cuáles son sus principales planes de inversión y expansión

El sector, liderado por la Cámara Fintech, maduró y enfrenta desafíos tributarios, buscando la IA y las finanzas abiertas como oportunidades.

Argentina es el tercer polo fintech regional con 1.108 empresas; el 80,4% se financia con capital propio y el 49% ya opera fuera del país.

Las fintech argentinas proyectan crecer 28% real e invertir US$ 2.200 millones para 2027, con foco en rentabilidad y expansión.

Las fintech argentinas proyectan crecer un 28% real en 2027 y prevén invertir US$ 2.200 millones, en una nueva etapa marcada por la búsqueda de rentabilidad, el desarrollo tecnológico y la expansión internacional.

Aunque el 80,4% de las empresas se financia con recursos propios, el sector muestra señales de consolidación y busca aprovechar nuevas oportunidades de negocio, pese a los obstáculos tributarios y regulatorios.

Cuántas fintech hay en Argentina y cuánto invertirán en 2027

El relevamiento Industria Fintech Argentina 2026, presentado este jueves por la Cámara Argentina Fintech con apoyo técnico y metodológico de Taquion, identificó 1.108 empresas activas del sector en el país.

Este resultado ubica a Argentina como tercer polo regional, detrás de Brasil, con 1.728 firmas, y México, con 1.111, aunque la distancia con el segundo lugar es mínima en la región.

Para 2027, las compañías proyectan crecer un 28% real y estiman inversiones u$s2.200 millones; entre las prioridades, el cumplimiento normativo aparece con un 23% de menciones en los planes de inversión.

El desarrollo tecnológico concentra el 68% de las intenciones de inversión; marketing y captación de clientes aparecen con 51%, mientras la expansión geográfica y el talento reúnen 38% cada uno.

Los indicadores muestran maduración: el 71% alcanzó el punto de equilibrio, el 73% aumentó su facturación real y el 52,4% amplió su plantilla de empleados durante el último año, según el informe.

"Los resultados muestran una industria que creció, desarrolló modelos de negocio sostenibles y tiene capacidad para competir internacionalmente", señaló María Paula Arregui, presidenta de la Cámara Argentina Fintech.

"Son empresas que generan empleo, incorporan nuevas tecnologías y mantienen una fuerte apuesta por la inversión. La Argentina tiene una oportunidad importante para seguir ampliando el aporte de la industria fintech a su economía", agregó Arregui.

Cómo se financia el sector y qué pasa con el capital de riesgo

El volumen previsto para 2027 contrasta con un mercado de capitales más selectivo que durante la pospandemia, cuando la abundancia de fondos permitió a numerosas tecnológicas acelerar su expansión en los mercados globales.

Según el informe, el 80,4% de las fintech utiliza capital propio para financiarse, mientras el 11,2% recurrió a inversores institucionales, una combinación que refleja el peso de los recursos internos.

Por su parte, el 9,5% accedió a fondos de capital de riesgo y el 8,7% consiguió inversores ángeles, porcentajes inferiores al 12% y al 11,7% registrados, respectivamente, el año anterior.

Alejandro Tejero Vacas, director de comunicaciones de la Cámara Argentina Fintech, señaló que la inversión sectorial se mantuvo estable, aunque destacó la llegada de compañías extranjeras que buscan expandirse regionalmente desde Argentina.

"La novedad fue la llegada de cada vez más empresas grandes del exterior que vienen a la Argentina, compañías chinas o europeas, que vienen al país para seguir creciendo en la región", dijo Tejero Vacas.

"Ven en la Argentina una industria que tiene potencial; el país se presenta como terreno fértil para testear los productos antes de desembarcar a otros lugares. Eso es más competencia para las empresas locales, pero hay un gran interés en seguir creciendo", agregó.

A qué países se expanden las empresas del sector fintech

El avance internacional ya es visible: el 49% de las fintech argentinas opera fuera del país y otro 19% planea hacerlo en el corto plazo, lo que elevaría la presencia internacional al 68%.

Chile aparece entre los principales mercados, con el 26% de las empresas; le siguen Colombia, con 25%, México, con 24%, Uruguay, con 23%, y Perú, con 22%, según el relevamiento.

Para los próximos desembarcos, Paraguay encabeza las preferencias: el 19% de las compañías proyecta llegar allí, mientras México y Uruguay comparten el siguiente lugar, con un 13% de menciones cada uno.

El interés por Paraguay y otros mercados latinoamericanos muestra que la próxima etapa de crecimiento estará ligada a ampliar la cobertura regional y encontrar oportunidades más allá del mercado doméstico argentino.

Cuáles son los principales obstáculos para la industria fintech

La presión tributaria lidera los reclamos del sector: el 59% la considera uno de los principales obstáculos para su desarrollo, mientras el 52% señala la necesidad de modernizar el marco regulatorio.

Al evaluar las barreras para lanzar nuevos productos y servicios, el 41% mencionó la carga tributaria y el 32% la falta de claridad normativa; entre las prioridades públicas, el 40% pidió una reforma fiscal.

Además, el 32% reclamó reglas que contemplen las diferencias de tamaño entre compañías, aunque el 61% considera adecuado el marco regulatorio vigente y pide principalmente mayor claridad en ciertas disposiciones.

Pese a esos reparos, las expectativas mejoraron: el 59% espera que la economía mejore en 2027, seis puntos más que en la encuesta anterior; el 43% evalúa positivamente el presente, nueve puntos más.

La inteligencia artificial y la automatización lideran las oportunidades identificadas por las empresas, con un 61% de menciones, seguidas por las finanzas abiertas (Open Finance), que concentran el 39%, según el informe.