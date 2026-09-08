Empresas líderes lanzan ON en divisas y pesos: propuestas con tasas atractivas en el mercado local buscan captar pequeños y grandes inversores

Las ON de estas empresas ofrecen a ahorristas moderados renta periódica en dólares o pesos, con tickets desde u$s100.

Tecpetrol y Mirgor lanzan nuevas Obligaciones Negociables (ON) el 8 de septiembre, buscando captar fondos en el mercado.

El mercado de capitales local vive un dinamismo constante en la colocación de deuda corporativa. Luego de las recientes licitaciones de empresas de primera línea que abarcaron desde Scania en el sector de transporte pesado y la petrolera CGC con opciones de canje en moneda dura, hasta firmas comerciales como Ruta 3 Automotores (concesionario oficial Renault con más de medio siglo de presencia en el AMBA), este martes 8 de septiembre de 2026 llega el turno de dos grandes compañías: Tecpetrol y Mirgor.

Ambas sociedades salen a captar fondos frescos mediante la colocación de nuevas Obligaciones Negociables (ON), una alternativa financiera que se consolidó entre los ahorristas de perfil moderado que buscan poner a trabajar sus divisas para obtener rentas periódicas y evitar que la inflación internacional erosione el poder de compra de los billetes ociosos en el colchón o en cuentas bancarias.

La doble compulsa ofrece alternativas para distintos perfiles patrimoniales, abarcando instrumentos nominados en dólares (tanto MEP como Cable) y variantes en moneda nacional.

Qué son las Obligaciones Negociables y por qué resultan atractivas para ahorristas

Tal como analizó iProUP al detallar las claves para invertir en ON y generar un flujo de ingresos en dólares, estos instrumentos constituyen títulos de deuda privada emitidos por compañías líderes para financiar proyectos de infraestructura o reestructurar pasivos.

Al suscribirlos, el ahorrista no asume el riesgo accionario ni compra una porción del paquete societario, sino que actúa como acreedor directo de la firma, asegurándose contractualmente el cobro de una renta periódica y la devolución del capital en plazos predeterminados.

Especialistas de la plaza bursátil destacan a este medio que la herramienta resulta ideal para perfiles moderados y conservadores que priorizan la previsibilidad en sus flujos de fondos.

A diferencia de mantener billetes inmovilizados, las ON permiten construir un esquema de cobros regulares en moneda dura con barreras de acceso bajas -generalmente desde u$s100- y la versatilidad de operar tanto en la licitación primaria como en el mercado secundario para comprar o vender los títulos en cualquier rueda mediante una cuenta comitente en un banco o ALyC.

Qué son las Obligaciones Negociables

De acuerdo con un informe del equipo de Research de Balanz al que accedió iProUP, Tecpetrol S.A. -brazo energético del Grupo Techint- licita una ampliación internacional para financiar sus operaciones en la industria de hidrocarburos.

La compañía concentra el grueso de su actividad en el bloque Fortín de Piedra, principal desarrollo productor de gas no convencional en la cuenca de Vaca Muerta, al tiempo que acelera la explotación de crudo no convencional en la formación patagónica.

Las características técnicas de la colocación de Tecpetrol contemplan una emisión de hasta u$s300 millones en Dólar Cable con vencimiento formal el 22 de enero de 2033 (plazo a casi 6 años y medio), tasa fija del 7,625% anual con pago semestral de intereses y esquema de amortización Soft Bullet con tres cancelaciones parciales de capital.

Los parámetros informados por Balanz son los siguientes:

Instrumento: Obligaciones Negociables Internacionales Clase 10 Adicionales (Reg S / 144A Senior Unsecured Notes)

Monto de emisión: Hasta u$s300 millones , ampliables hasta el monto máximo de emisión autorizado

Moneda de integración y cobro: Dólar Cable

Vencimiento formal: 22 de enero de 2033 (plazo a casi 6 años y medio)

Tasa de interés: Fija del 7,625% anual

Frecuencia de pago de intereses: Semestral, comenzando a liquidarse el 22 de enero de 2027 hasta la fecha de caducidad

Esquema de amortización: Formato Soft Bullet, con tres cancelaciones parciales de capital: 33% el 22 de enero de 2031, 33% el 22 de enero de 2032 y el 34% restante el 22 de enero de 2033

Precio de suscripción: A licitar (el corte definitivo se difundirá en el Aviso de Resultados)

Además, la emisión cuenta con calificación de riesgo esperada de grado crediticio internacional Ba3 asignado por la agencia Moody's y BB- por parte de Fitch Ratings.

El ticket mínimo de entrada es de u$s1.000 (y múltiplos de u$s1.000 adicionales), bajo marco jurídico de Ley del Estado de Nueva York (Estados Unidos).

El cierre de recepción de órdenes opera este martes 8 de septiembre de 2026 hasta las 13:00 horas.

Características de la nueva ON de Tecpetrol (Fuente: Balanz)

En simultáneo, la firma nacional Mirgor S.A.C.I.F.I.A. abrió su propia subasta corporativa.

Con cuatro décadas de operaciones industriales, la sociedad lidera la fabricación de autopartes (sistemas de climatización vehicular y autorradios) y la industria de electrónica de consumo masivo (ensamblado de telefonía móvil y televisores bajo alianzas con marcas como Samsung, Toyota, Ford, Volkswagen y General Motors), además de contar con unidades de negocio en retail, agro y metalurgia tanto en la Argentina como en la región, según precisó Balanz en su reporte corporativo.

Para esta jornada, la empresa estructuró dos tramos con vencimientos más cortos y montos accesibles:

Clase VI Adicionales (en Dólar MEP):

Monto a licitar: Hasta u$s17.617.030

Moneda de suscripción y pago: Dólar MEP

Plazo de vencimiento: 20 meses

Tasa nominal anual: 8% fija

Pago de renta: Liquidación trimestral de intereses

Amortización: Tipo Bullet (devolución del 100% del capital en un único pago al vencimiento)

Precio: A licitar en la rueda de colocación

Calificación crediticia: A+.ar emitida por Moody's Local

El umbral mínimo de inversión es de u$s100 (y múltiplos de u$s1 por encima) bajo jurisdicción legal de Ley aplicable argentina.

Clase VII (en Pesos Argentinos):

Monto a licitar: Hasta el equivalente a u$s5 millones en moneda local , ampliable hasta u$s15 millones

Moneda de integración y cancelación: Pesos argentinos

Plazo: 12 meses

Tasa de interés: Variable, calculada sobre la tasa TAMAR más un margen a determinar por licitación

Pago de renta: Trimestral

Devolución de capital: Formato Bullet íntegro al vencimiento (a los 12 meses)

Precio de emisión: 100% a la par

Calificación de riesgo: ML A-1.ar otorgada por Moody's Local

El monto mínimo es de $1.000.000 (y múltiplos de $1 por encima). El horario de licitación se extiende este martes 8 de septiembre de 2026 de 10:00 a 16:00 horas bajo marco de Ley Argentina.

Nuevas Obligaciones Negociables de Mirgor (Fuente: Balanz)

Obligaciones Negociables: ¿Cómo elegir entre una emisión bajo Ley Nueva York y una de Ley Local?

La salida coordinada de Tecpetrol y Mirgor permite a los ahorristas balancear carteras según horizonte temporal y blindaje contractual: el bono de Tecpetrol resulta una alternativa orientada a inversores que buscan colocar divisas en el exterior o en cuentas internacionales mediante Dólar Cable a largo plazo (2033), amparados bajo la jurisprudencia de los tribunales de Nueva York, aunque con una barrera de entrada más alta (u$s1.000).

Por el otro, las series de Mirgor apuntan a perfiles de corto y mediano plazo (12 y 20 meses) que priorizan la liquidez doméstica en Dólar MEP con tickets de acceso minorista desde los u$s100, o que demandan cobertura contra la tasa en pesos a través de la referencia TAMAR.

El presente artículo tiene propósitos estrictamente periodísticos e informativos y no representa una recomendación de compra, asesoramiento financiero ni sugerencia de inversión. Las Obligaciones Negociables son títulos corporativos sujetos a riesgo crediticio, fluctuaciones de mercado y condiciones de liquidez, por lo que cada inversor debe evaluar los prospectos de emisión y contar con asesoramiento matriculado acorde a su tolerancia al riesgo.