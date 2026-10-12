La Justicia electoral de Brasil prohibió la memecoin B22 de Flávio Bolsonaro tras detectar ofertas económicas a cambio de propaganda política.

El cruce entre propaganda electoral, redes sociales y criptoactivos desató una fuerte controversia judicial en Brasil en plena campaña hacia los comicios presidenciales.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenó la suspensión inmediata y el bloqueo del sitio web del proyecto Brasil 22 Token (B22), una memecoin emitida sobre la red blockchain Solana que se promocionaba como un movimiento de respaldo al número de lista 22, correspondiente a la candidatura de Flávio Bolsonaro.

La medida cautelar fue dictada por la ministra del tribunal, Estela Aranha, a partir de una presentación formulada por Brasil Pronto Pra Mais, la alianza partidaria que respalda la postulación de Luiz Inácio Lula da Silva.

La resolución judicial dispuso el cese inmediato de cualquier oferta, promesa o distribución de tokens -o ventajas económicas equivalentes- atadas a la difusión de material proselitista, además de ordenar la preservación de los registros informáticos y la identificación de los creadores del dominio en las plataformas digitales involucradas.

¿Por qué la Justicia electoral consideró ilegal el funcionamiento del token B22?

Para el tribunal electoral, la estructura comercial del proyecto excedió los límites de una simple manifestación espontánea de simpatizantes en plataformas virtuales.

La magistrada interviniente evaluó que los elementos técnicos recopilados dan cuenta de un esquema organizado que ofrecía una retribución financiera directa a cambio de amplificar contenido de campaña política, una práctica tipificada como infracción dentro de la legislación electoral brasileña.

Si bien la página oficial de B22 sostenía que operaba de manera independiente y sin vinculación formal con partidos o dirigentes, la investigación preliminar detectó mecanismos de distribución de tokens a usuarios que publicaban mensajes a favor de la lista partidaria.

Frente a la repercusión del fallo, el equipo de campaña de Flávio Bolsonaro informó a la agencia pública de noticias Agência Brasil que desconoce la autoría del sitio y negó haber contratado perfiles o agencias para difundir la criptomoneda.

A su vez, los apoderados del candidato anticiparon que presentarán acciones judiciales en las esferas electoral, civil y penal contra los administradores de la iniciativa para deslindar responsabilidades.

¿Qué rol tuvo la cuenta viral de Uganda en la difusión de la memecoin?

La exposición masiva de la memecoin se potenció a través de la cuenta de Instagram Hypers Kids Africa, un perfil radicado en Uganda con cerca de 13 millones de seguidores conocido por videos artísticos de jóvenes:

Asignación inicial: La cuenta reconoció públicamente haber recibido 120 millones de tokens B22 y difundió un video musical en el que se hacía mención explícita a Flávio Bolsonaro y al número de votación

Descargo y marcha atrás: Tras las críticas y la apertura del expediente en el TSE, el grupo borró las publicaciones, difundió un video pidiendo disculpas y aclaró que no cobró dinero fiat por la difusión. Según su versión, aceptaron la cesión para intentar recaudar fondos mediante su propio token (HKA) con el fin de completar la construcción de un hogar en Kampala

Devolución de activos: La organización notificó que restituirá la totalidad de las 120 millones de unidades recibidas para despegarse del proceso judicial en territorio brasileño

El conflicto reaviva el debate sobre los vacíos normativos en la región frente a las memecoins de impronta política, en un mercado donde Brasil cuenta con legislación marco para activos digitales desde 2022 pero mantiene pendientes definiciones específicas sobre su uso proselitista.

El presente informe tiene fines exclusivamente periodísticos y de divulgación sobre el ecosistema cripto, regulación y actualidad internacional. Este contenido no constituye asesoramiento legal ni financiero.