La Asociación de Supermercados Unidos pidió a Economía que CABA, Santa Fe y La Pampa retengan Ingresos Brutos en billeteras virtuales.

La puja por las asimetrías fiscales entre el comercio tradicional y la economía digital sumó un nuevo foco de tensión con el Poder Ejecutivo. La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) elevó un pedido formal al ministro de Economía, Luis Caputo, para que interceda ante las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Santa Fe y La Pampa, con el objetivo de lograr su incorporación inmediata al Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (Sircupa).

Este mecanismo, administrado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, opera como el brazo recaudador provincial sobre las transferencias y cobros realizados a través de Proveedores de Servicios de Pago (PSP). Su función central radica en aplicar retenciones automáticas a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos cada vez que un comerciante o usuario recibe fondos en su cuenta digital.

Desde la entidad que agrupa a las principales cadenas minoristas del país advirtieron que la falta de adhesión de estos tres distritos rompe la equidad comercial. Mientras las empresas formales tributan de manera automática mediante el sistema bancario tradicional (Sircreb), sostienen que un amplio segmento de la competencia no formal canaliza sus operaciones a través de billeteras virtuales sin sufrir deducciones directas en esas tres jurisdicciones.

¿Qué argumenta el sector supermercadista y cuál fue la respuesta de los distritos aludidos?

La presentación empresaria apunta a desactivar lo que consideran una ventaja impositiva indebida para quienes comercializan por fuera del circuito bancarizado.

El director ejecutivo de la ASU, Juan Vasco Martínez, remarcó que la masificación de las herramientas de cobro digital sin un marco de retención uniforme funciona como un estímulo a la evasión y debilita la recaudación formal. Según la cámara, el planteo no persigue la creación de nuevas alícuotas ni un incremento en la presión sobre el consumo, sino ampliar la base fiscal sobre comercios que actualmente esquivan la carga impositiva.

La postura de las provincias requeridas expuso diferencias inmediatas:

Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe: Por el momento optaron por mantener reserva pública y no emitieron declaraciones oficiales sobre si evaluarán su adhesión al esquema.

La Pampa: El ministro de Economía provincial, Guido Bisterfeld, anticipó un rechazo tajante a la solicitud, argumentando que sumar el régimen implicaría asfixiar con mayor carga tributaria a sectores de menores recursos e informales golpeados por el contexto macroeconómico.

¿Cómo impactaría la medida en los usuarios que pagan con criptomonedas?

Aunque el reclamo de la ASU se orienta a las billeteras virtuales tradicionales de dinero fíat, una eventual extensión del Sircupa alcanzaría en forma directa al ecosistema de pagos cripto local:

Plataformas fintech como Lemon o Belo permiten abonar compras cotidianas con saldos en bitcoin (BTC) o monedas estables como USDT mediante tarjetas prepagas o códigos QR interoperables. Sin embargo, en términos operativos, el comercio minorista nunca recibe el criptoactivo en su cuenta: la aplicación ejecuta una conversión instantánea del activo digital a moneda nacional en el momento exacto del cobro.

Al producirse esa liquidación en pesos argentinos dentro de una cuenta de pago regulada, la transacción queda sujeta a las normativas de fiscalización vigentes. De incorporarse CABA, Santa Fe y La Pampa al régimen, esas acreditaciones pasarían a sufrir las mismas deducciones automáticas de Ingresos Brutos que el resto de las billeteras del mercado.

No obstante, en los despachos oficiales observan con cautela la iniciativa empresaria. La solicitud de los supermercadistas colisiona de frente con la agenda del Gobierno nacional, enfocada en la desregulación económica, la eliminación de trabas operativas al comercio y la reducción progresiva de la carga tributaria en las transacciones cotidianas.