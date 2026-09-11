El directivo detalló el esquema que aplica el sector para asistir a los deudores en mora mientras el Congreso debate un techo a las tasas de interés

Diputados debatirá regular las fintech y topear tasas; la Cámara alerta que esto podría excluir del crédito.

Mariano Biocca expuso que 2,4M de usuarios tienen créditos en mora con fintech, 16% del sistema total.

La Cámara Argentina Fintech reveló que 90% de clientes con créditos fintech en mora accedió a refinanciamiento.

El 90% de las personas con créditos fintech en mora ya accedió a algún esquema de refinanciamiento o asistencia para regularizar su situación, aseguró Mariano Biocca, Director Ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, durante una presentación ante la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados.

"De esas 2,4 millones de personas que presentan algún grado de irregularidad, actualmente el 90% ya cuenta con un esquema de refinanciamiento, asistencia y una alternativa de salida que le permita seguir construyendo su historial crediticio y no quedar atrapado en esa situación", detalló el ejecutivo.

Biocca expuso este martes y contextualizó el dato dentro del universo total del crédito formal en el país. Según remarcó, casi 21 millones de personas acceden hoy a financiamiento formal en Argentina, un récord histórico.

De ese total, 5,8 millones presentan algún grado de irregularidad crediticia y, dentro de ese grupo, 2,4 millones tienen créditos otorgados por fintech y billeteras digitales, lo que equivale al 16% del total de la mora del sistema financiero. En la cartera propia del sector, la irregularidad trepa al 30%.

La mora que ya es récord en todo el sistema financiero argentino

El fenómeno excede a las fintech. La morosidad de las familias argentinas viene marcando máximos históricos en las billeteras mes a mes desde fines de 2024 y, según estimaciones privadas que anticipan el próximo Informe de Bancos del BCRA, rozó el 13% en julio, un salto que multiplicó por más de cinco el 2,5% de octubre de 2024.

En paralelo, las refinanciaciones de deuda de los hogares alcanzaron un volumen récord de $2,6 billones ese mismo mes. "Nadie gana cuando una persona no puede pagar un crédito", enfatizó Biocca sobre este cuadro general.

Por qué las tasas anuales de las fintech parecen tan altas

El costo del crédito fintech suele generar confusión porque, en la visión de Biocca, sus indicadores anualizados no reflejan el gasto real de operaciones de corto plazo.

Ejemplificó con un préstamo de $100.000 que se devuelve en $109.000 a los 14 días, con un costo total de $9.000 compuesto por $7.400 de intereses y $1.600 de impuestos.

Ese costo efectivo del período es del 9%, pero al anualizarlo la Tasa Nominal Anual llega al 194%, la Tasa Efectiva Anual al 550% y el Costo Financiero Total Efectivo Anual al 850%, sin que eso signifique que quien pidió $100.000 vaya a devolver $950.000.

El ejecutivo explicó además que las fintech y billeteras no prestan dinero propio de sus usuarios, algo que está prohibido, sino que toman líneas de bancos o del mercado de capitales para otorgar financiamiento a personas con poco o ningún historial crediticio y sin garantías tradicionales, lo que encarece el fondeo frente al de la banca tradicional.

El reclamo del sector ante el debate por un techo a las tasas

El planteo de la Cámara llega en la previa de un debate legislativo concreto: la Cámara de Diputados dio luz verde, con 249 votos afirmativos, a discutir en comisión 50 proyectos de ley para aliviar el sobreendeudamiento de las familias.

Entre esas iniciativas hay propuestas que van desde declarar la emergencia crediticia y suspender embargos hasta poner topes a las tasas de interés y someter a fintechs y billeteras virtuales al control directo del BCRA. Los plenarios informativos están previstos para el 15 y el 22 de septiembre, con dictamen recién el 29.

En ese contexto, la Cámara Fintech insiste en que un techo a las tasas generaría el efecto contrario al buscado. El sector ya había planteado cuatro ejes ante ese escenario:

Mejorar la información crediticia disponible

Impulsar el Sistema de Finanzas Abiertas que promueve el BCRA

Revisar la carga impositiva del crédito

Promover la educación financiera como política pública

"Cuando desaparece el crédito formal, no desaparece la necesidad de crédito: cambia dónde puede buscar financiamiento la persona", planteó la presentación de la Cámara, que contrapuso los contratos, la transparencia y los canales de reclamo del crédito regulado frente a la exposición a mecanismos de cobro ilegales del financiamiento informal.

El reclamo final del sector apunta a ampliar el crédito formal sin volver a excluir del sistema a millones de personas, mientras el Congreso avanza en paralelo con un temario que incluye justamente la posibilidad de regular a las fintechs bajo la órbita del Banco Central.