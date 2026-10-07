Referentes de la industria analizaron los avances y desafíos de la infraestructura de pagos digitales en el país. En qué le falta trabajar al sector

Desafíos clave son la interoperabilidad de terminales, el comercio electrónico y combatir el fraude con cooperación sectorial.

Referentes de la industria en Pulso 2026 destacan la madurez de los pagos digitales y la clave de la interoperabilidad.

La infraestructura fintech en Argentina muestra madurez con +900 empresas y el 70% de transacciones ya son digitales.

La infraestructura fintech en la Argentina avanza hacia una etapa de madurez operativa: más de 900 empresas activas, un marco regulatorio más estricto del Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), y una adopción masiva de rieles de pago y gestión de riesgos.

Este fue uno de los temas tocados en el evento Pulso 2026, organizado por la Cámara Argentina de Medios de Pago, donde referentes de la industria fintech analizaron los avances y desafíos de la infraestructura de pagos digitales en el país.

Sebastián Calens, VP Product & Payment de Fiserv; Nicolás Mobilia, Chief Product Officer de Global Processing; y Lucas Gracia Nougués, VP Product & UX de Payway, coincidieron en que la interoperabilidad y la gobernanza tecnológica son claves para consolidar un ecosistema robusto y competitivo.

Las fintech coinciden en que la interoperabilidad definirá los pagos del futuro

Los oradores destacaron que la digitalización de los pagos en el país alcanzó un nivel de madurez notable: más de 70% de las transacciones ya son digitales, un cambio radical respecto de hace tres décadas, cuando el efectivo dominaba la escena.

La adopción de transferencias inmediatas y pagos con QR fue central en este proceso, con más de 100 millones de operaciones mensuales que muestran la magnitud del fenómeno.

Sin embargo, advirtieron que aún quedan desafíos por resolver, especialmente en el comercio electrónico, donde persisten fricciones para integrar pagos con transferencias o saldos en cuenta.

Calens subrayó que la industria logró estabilizar la infraestructura tecnológica y que ahora el reto es construir sobre esa base, manteniendo la libertad de elección para los usuarios y comercios.

"No podemos perder lo que ganamos: la democratización de la aceptación y la posibilidad de que el usuario elija cómo pagar", precisó.

Mobilia, por su parte, enfatizó la necesidad de reglas claras y un regulador fuerte que garantice su cumplimiento, pero sin homogenizar la oferta: "El desafío está en que el comercio pueda elegir la mejor solución para su negocio, con opciones diversas y competitivas".

Gracia Nougués puso el foco en la interoperabilidad de las terminales de pago, para evitar que los comercios deban acumular múltiples dispositivos según la billetera o adquirente.

Por qué piden que se reduzca la cantidad de terminales

"Hoy tenemos un QR único, pero todavía cinco terminales. El próximo paso es que esas terminales sean interoperables, reduciendo costos y simplificando la experiencia", explicó.

Los especialistas también abordaron el impacto del fraude y la necesidad de compartir información entre actores de la industria para fortalecer la prevención. Coincidieron en que la batalla contra el fraude está desequilibrada y que la cooperación será clave para equilibrar la balanza.

En cuanto al futuro, los panelistas anticiparon que el pago con transferencias seguirá ganando terreno, con nuevos casos de uso inspirados en experiencias como Pix en Brasil, incluyendo pagos recurrentes y compras en cuotas.

Además, remarcaron que la regulación deberá acompañar la innovación para evitar abusos y garantizar que la competencia se base en propuestas de valor y no en asimetrías de costos entre productos.

El consenso fue claro: la historia de la digitalización de pagos en Argentina es un éxito, pero el camino hacia adelante exige seguir invirtiendo en interoperabilidad, seguridad y experiencia de usuario.

"La transformación digital ya es una realidad, ahora tenemos que asegurarnos de que la infraestructura y las reglas permitan que siga creciendo de manera sostenible", concluyeron.