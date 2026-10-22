La empresa argentina de pagos internacionales multiplicó por cuatro sus comercios activos y consiguió u$s5,4 millones para acelerar su expansión

La inversión financiará la expansión en Estados Unidos y dos negocios nuevos: Rebill Treasury, para gestionar fondos, y Rebill Platforms, para integrar pagos en otras plataformas.

La fintech opera en seis mercados y cuenta con clientes como Henry, Assist 365 y TripleTen, que procesa más del 85% de sus cobros en Brasil con medios locales.

Rebill levantó US$ 5,4 millones en una ronda pre-Serie A y superó los US$ 9 millones captados desde su fundación en 2020.

Rebill, una compañía argentina que desarrolla infraestructura para procesar pagos internacionales, cerró una nueva ronda de inversión por u$s5,4 millones para acelerar su expansión y ampliar sus servicios.

La operación corresponde a una ronda pre-Serie A y eleva a más de u$s9 millones el financiamiento acumulado desde la fundación de la compañía argentina en 2020.

¿Quiénes invirtieron en Rebill?

La ronda contó con la participación de Guillermo Rauch, fundador y CEO de Vercel, quien volvió a invertir en Rebill, y de un ejecutivo de SpaceX que participó a título personal.

La empresa ya tenía el respaldo de inversores como Tiger Global, Y Combinator, SV Angel, Soma Capital y Arash Ferdowsi, cofundador de Dropbox, que acompañaron su desarrollo desde etapas anteriores.

La compañía fue fundada por Nahuel Candia, actual CEO, y Ruben Maier Enzler, cofundador y CTO, mientras que Ariel Díaz Ailan se desempeña como COO y Francisco León se incorporó como cofundador en 2025, tras haber sido CEO de PayU para América Latina.

Desde su creación, Rebill evolucionó a partir de una solución para gestionar cobros recurrentes y suscripciones de empresas digitales, hasta desarrollar infraestructura propia para operar internacionalmente durante 2025.

¿Cómo funciona la infraestructura de pagos de Rebill?

Para las empresas que venden fuera de sus fronteras, adaptarse a las preferencias de pago de cada mercado puede convertirse en una barrera para crecer, especialmente cuando necesitan incorporar cuotas, transferencias locales u otros métodos habituales.

Rebill permite resolver esa complejidad desde una única plataforma, sin que cada empresa deba constituir una sociedad propia en los países donde quiere operar ni gestionar por separado todos los acuerdos necesarios.

La infraestructura está disponible en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Estados Unidos, seis mercados en los que la compañía ofrece herramientas para procesar cobros internacionales y adecuarlos a las condiciones locales.

Su cartera de clientes incluye a Henry, una plataforma educativa; Assist 365, especializada en asistencia al viajero; y TripleTen, compañía estadounidense que brinda formación en tecnología a estudiantes de distintos mercados.

El caso de TripleTen muestra la importancia de esa adaptación: en Brasil, más del 85% de sus cobros se concreta mediante medios de pago locales, de acuerdo con los datos proporcionados por Rebill.

¿Para qué usará Rebill la inversión?

La nueva financiación acompañará una etapa en la que la compañía busca ampliar su alcance comercial y ofrecer herramientas para resolver necesidades financieras que van más allá de recibir pagos del exterior.

Una de esas apuestas es Rebill Treasury, servicio que permite centralizar la gestión de fondos obtenidos en diferentes países, conservar dinero en distintas monedas, realizar conversiones y enviar pagos a proveedores o socios comerciales.

La otra iniciativa es Rebill Platforms, una solución pensada para empresas de software y marketplaces que quieren incorporar servicios de cobro y pago a su oferta, bajo su propia marca y con la infraestructura de Rebill.

Para competir por clientes de mayor escala, la empresa cuenta con la certificación PCI DSS Nivel 1, el estándar más exigente de seguridad de la industria de pagos, además de licencias propias en sus mercados principales.

Los indicadores de actividad también reflejan su expansión: entre enero y septiembre de 2026, la base de comercios activos se multiplicó por cuatro y el volumen mensual de pagos procesados llegó a triplicarse.

"Queremos que para una empresa cobrar en México, Brasil o Estados Unidos sea tan simple como cobrar en su propio país. Hoy eso todavía exige meses de trámites y acuerdos, y es lo que frena a muchas compañías de la región que tienen todo para crecer afuera", afirmó Nahuel Candia, fundador y CEO de Rebill.

"Esta inversión nos permite llevar esa simplicidad a más mercados y a empresas cada vez más grandes, y acompañarlas más allá del cobro: también en cómo administran y mueven su dinero", agregó Candia.

"Y queremos ser la referencia en cómo una compañía de pagos usa la inteligencia artificial: no como un agregado, sino en el centro de cómo operamos y atendemos a nuestros clientes", finalizó.