La fintech amplía su ecosistema multimoneda e incorpora la creación de un IBAN virtual a nombre del usuario para recibir pagos directos desde el exterior

Usuarios de Prex pueden mantener los euros, convertirlos a pesos/dólares o usarlos con su tarjeta en zona SEPA, brindando flexibilidad.

Esta solución de Prex está dirigida a freelancers argentinos que trabajan para Europa, eliminando fricciones y altos costos de cobro.

Prex lanza una cuenta virtual en euros (IBAN) para freelancers argentinos, facilitando cobros directos desde Europa sin abrir cuenta bancaria.

Facilitar el cobro en euros de forma directa para los freelancers argentinos que trabajan para firmas europeas es el objetivo principal de la nueva cuenta virtual en euros lanzada por la billetera digital Prex

El trabajo freelance continúa ganando espacio entre los argentinos, y cada vez son más los profesionales que prestan servicios para clientes o empresas del exterior y reciben sus ingresos en distintas monedas.

En este contexto, Europa se convirtió en un destino altamente atractivo para este tipo de trabajadores, aunque cobrar esos trabajos suele implicar fricciones, altas comisiones o la necesidad de intermediarios complejos.

A partir de esa necesidad, y con el objetivo de ampliar las opciones disponibles para estos profesionales, Prex sumó esta nueva alternativa: la posibilidad de crear una cuenta virtual en euros (IBAN virtual), 100% online y gratuita, que conecta directamente a los trabajadores argentinos con el mercado europeo.

La novedad permite recibir pagos directos desde Europa sin necesidad de abrir una cuenta bancaria física en otro país, algo que hasta ahora representaba uno de los principales obstáculos para este segmento.

El perfil de usuario de Prex está compuesto mayormente por jóvenes de entre 25 y 35 años, con alta bancarización y hábitos digitales consolidados, entre los que predominan freelancers, gamers y personas que compran en el exterior.

Este lanzamiento apunta directamente a fortalecer la propuesta de la fintech para ese público que trabaja de forma remota para clientes internacionales.

Cómo funciona el nuevo IBAN virtual de Prex

La innovación de este lanzamiento es la posibilidad de generar un IBAN (Número Internacional de Cuenta Bancaria).

Este código estandarizado identifica una cuenta bancaria dentro de Europa, permitiendo a los usuarios de Prex contar con una cuenta europea a su propio nombre para recibir transferencias del exterior.

De esta manera, el usuario puede conservar el valor de su trabajo en la moneda de origen, sin necesidad de convertirla de forma inmediata a pesos argentinos.

Una vez acreditados los euros en la aplicación, el usuario tiene total libertad para decidir cómo utilizarlos: puede mantener su saldo en euros, convertirlos a pesos argentinos (ARS) o dólares (USD) según sus necesidades locales.

También puede utilizar la tarjeta Prex para realizar pagos directos en euros, tanto en viajes por Europa como dentro de la zona SEPA, el espacio único de pagos en euros que integra a la mayoría de los países del continente.

Esta flexibilidad busca resolver de una sola vez tanto el cobro internacional como la administración cotidiana de esos fondos.

Diferenciales de la nueva cuenta virtual en euros de Prex (Fuente: Imagen creada con IA)

La visión de la compañía sobre este nuevo segmento

"Para quienes trabajan de manera independiente para clientes del exterior, contar con herramientas que simplifiquen el cobro y la gestión de sus ingresos es cada vez más importante", explica Daniel Conte, Country Manager de Prex en Argentina.

El directivo agregó que, con la incorporación del vIBAN, la compañía busca ampliar las alternativas disponibles para que los freelancers puedan recibir sus pagos internacionales de manera simple y gestionar sus fondos desde una misma aplicación.

Conte remarcó en otras oportunidades que la propuesta de valor de Prex se centra en ofrecer una experiencia en tiempo real, sin comisiones y con acreditaciones instantáneas de divisas provenientes de plataformas como PayPal o Payoneer.

Según datos de la propia compañía, el 95% de las cargas que recibe la plataforma proviene del sistema bancario, y la mayoría corresponde justamente a freelancers que operan con clientes del exterior.

Este segmento, cada vez más habituado a operar en entornos digitales y multimoneda, representa hoy uno de los principales motores de crecimiento para la fintech.

Un abanico de soluciones para cobros internacionales

La incorporación de la cuenta en euros se suma al conjunto de soluciones que Prex –que también ofrece rendimientos diarios en su billetera- ya brinda la posibilidad de facilitar la gestión de cobros internacionales y de ingresos en distintas divisas.

De esta manera, los trabajadores freelance cuentan con diferentes alternativas para recibir y administrar fondos provenientes del exterior, adaptadas a sus necesidades y modalidades de cobro.

Entre ellas se encuentra Payoneer, que permite vincular la cuenta con Prex y retirar los fondos directamente desde la aplicación, para luego disponer de los pesos o dólares en la Argentina.

Este esquema de retiro mediante Payoneer tiene un costo fijo de 2% por operación en dólares, según detalla la propia compañía.

La combinación de ambas herramientas —el nuevo IBAN en euros y la integración con Payoneer— amplía de forma considerable el abanico de monedas y vías de cobro disponibles para los usuarios argentinos.

Con esta estrategia, Prex busca consolidarse como una alternativa integral para quienes facturan servicios a distintas partes del mundo.

También pensada para la gestión de la liquidez local

Los usuarios en la Argentina no solo cuentan con herramientas para recibir fondos desde el exterior, sino que también pueden gestionar su liquidez local en moneda extranjera desde la misma aplicación.

Prex permite ingresar dólares de forma directa desde cualquier cuenta bancaria argentina, identificada con CBU, que esté a nombre del titular de la cuenta Prex.

Estas acreditaciones se realizan en un máximo de tres horas, algo que permite a los usuarios fondear su billetera de manera ágil y sin demoras prolongadas.

Esta funcionalidad consolida a la aplicación como un centro de control financiero integral, tanto para los ingresos globales de sus usuarios como para sus movimientos cotidianos dentro del país.

Prex es una billetera digital respaldada en parte por capital de Banco Itaú, que busca democratizar el acceso a productos y servicios financieros en América Latina a través de su plataforma de banca en línea y su aplicación móvil.

Con este nuevo lanzamiento, la compañía profundiza su apuesta por el segmento de trabajadores independientes que factura en moneda extranjera, uno de los públicos de mayor crecimiento dentro de su base de usuarios en la región.