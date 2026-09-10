El unicornio presentó una serie de productos para el comercio online y físico que busca llevar soluciones flexibles y gratuitas a Pymes y emprendedores

Integra IA para la gestión avanzada y Pagos Rápidos, buscando aumentar la conversión de ventas online hasta 10 puntos.

Ofrece cuotas sin interés para vendedores, tarjeta de crédito, cuentas en dólares y pagos masivos sin costo.

Mercado Pago quiere dejar de ser solamente el lugar donde un comercio cobra sus ventas. La compañía presentó en Argentina durante el Mercado Libre Experience una batería de nuevas herramientas financieras y tecnológicas destinadas a vendedores, emprendedores y empresas, con una apuesta concreta: convertirse en la cuenta desde la que un negocio pueda cobrar, administrar su dinero, financiarse y gestionar su operación cotidiana.

Paula Arregui, vicepresidenta senior de Mercado Pago, fue la encargada de anunciar Cuenta Negocio y anticipó nuevas funcionalidades para los comercios que utilizan su ecosistema, desde cuotas sin interés y una tarjeta de crédito para vendedores hasta cuentas en dólares, pagos masivos, transferencias programadas, seguros e inteligencia artificial.

La estrategia profundiza un cambio que Mercado Pago viene realizando desde hace años. La empresa comenzó como una plataforma de pagos vinculada al comercio electrónico, desembarcó luego en los negocios físicos con QR y Point y fue sumando crédito, inversiones y seguros. Según la directiva, quien además es presidenta de la Cámara Argentina de Fintech, la nueva propuesta reunirá herramientas de "cobro multicanal, de soluciones financieras y de software de gestión".

El movimiento llega en un mercado cada vez más competitivo. Mercado Pago, bancos, adquirentes y otras billeteras compiten por los cobros de comercios y emprendimientos, con diferencias en comisiones, plazos de acreditación y en los beneficios de las billeteras virtuales. Pero la pelea empieza a jugarse en un terreno más amplio: quién consigue quedarse con la relación financiera completa del comerciante.

Mercado Pago lanza Cuenta Negocio: cómo funciona

La nueva Cuenta Negocio será el eje de la estrategia. Según explicó Arregui, el objetivo es reunir en una misma plataforma los cobros físicos y digitales, las inversiones, el financiamiento y las herramientas de gestión. La compañía busca así que el comercio pueda resolver cada vez más tareas desde Mercado Pago sin tener que recurrir a diferentes proveedores.

"Queremos que su vida y su gestión de ventas sea cada vez más fácil, más simple, más escalable, menos costosa y, por supuesto, con más herramientas a disposición para que puedan vender más", señaló la ejecutiva.

La propuesta apunta especialmente a un segmento que estuvo en el centro de la expansión de Mercado Pago: pequeños comercios, emprendedores y trabajadores independientes.

Arregui recordó que la compañía tomó una decisión diferente a la de los adquirentes tradicionales. Mientras estos se enfocaban en los negocios de mayor tamaño, Mercado Pago buscó avanzar desde la base.

"Nuestra lógica fue hacer todo lo contrario. Fue decir: 'Empecemos de abajo hacia arriba, empecemos por el pequeño comerciante, el pequeño emprendedor, el feriante'", explicó.

Esa estrategia permitió construir una relación transaccional con miles de comercios y, a partir de sus operaciones, desarrollar productos financieros.

Cuotas sin interés para los comercios

Una de las novedades inmediatas está vinculada con los cobros. "Todas las personas que hoy venden con Mercado Pago, tanto en los QR de Mercado Pago y ahora en los POS de Mercado Pago, van a poder ofrecer sin costo alguno cuotas sin interés de la tarjeta de crédito de Mercado Pago", afirmó Arregui.

La herramienta busca sumar una alternativa de financiación para las ventas y reforzar el circuito cerrado entre comprador, comercio y Mercado Pago.

La financiación es, además, uno de los elementos que la plataforma viene utilizando para ampliar el vínculo con los comercios. Su oferta actual incluye soluciones de crédito orientadas a capital de trabajo y otras necesidades financieras.

En paralelo, Mercado Pago ya ofrece herramientas para que los comercios puedan configurar opciones de financiación y administrar diferentes modalidades de cobro mediante Point.

Cómo son los "Pagos Rápidos" para compras online

La segunda gran novedad está dirigida a los comercios que venden por internet. Mercado Pago presentó Pagos Rápidos, una herramienta pensada para reducir la fricción durante el checkout.

La lógica es aprovechar la información y las credenciales que Mercado Pago ya posee sobre sus usuarios para evitar que un comprador tenga que completar nuevamente todos sus datos de pago.

"En lugar de que ustedes le disponibilicen un formulario de tarjeta en blanco, es que ustedes le puedan disponibilizar todas esas credenciales de compra que nosotros tenemos de ese comprador", explicó Arregui.

El volumen es uno de los argumentos centrales de la propuesta. Arregui afirmó que Mercado Pago ya tiene "90 millones de tarjetas que ya tenemos guardadas y tokenizadas de manera segura en nuestra plataforma".

El objetivo es mejorar la conversión de las tiendas online. Según la ejecutiva, Pagos Rápidos podría generar "10 puntos porcentuales de mayor conversión en las ventas".

Dólares y rendimiento para las empresas

Mercado Pago también amplía su propuesta financiera. La compañía anunció que las personas jurídicas podrán acceder a una cuenta en dólares, con posibilidad de comprar y vender la moneda desde la plataforma.

"La cuenta de Mercado Pago va a pasar a aceptar cuenta en dólares también para las personas jurídicas. Estos dólares también rinden mientras ustedes no los usan en un fondo común de inversión que van a poder manejar 100% desde la aplicación".

La propuesta se complementa con herramientas de ahorro para separar fondos destinados a objetivos específicos. La lógica replica una de las características centrales del ecosistema de Mercado Pago: que el dinero disponible pueda permanecer invertido y seguir siendo accesible cuando el usuario lo necesite.

La fintech lanza una tarjeta de crédito para vendedores

Otra de las novedades apunta directamente al financiamiento del comercio. Mercado Pago anunció una tarjeta de crédito para vendedores, que podrá solicitarse de manera digital.

La propuesta tendrá beneficios dentro del ecosistema de Mercado Libre y Mercado Pago, incluyendo compras financiadas en determinadas operaciones.

"Una tarjeta de crédito más para aquellos comercios que sea la primera o para aquellos comercios que necesiten ampliar sus límites de compra", explicó la ejecutiva.

El movimiento refuerza la transformación de Mercado Pago en una plataforma financiera para empresas. La compañía ya utiliza la información generada por los cobros para construir ofertas de financiamiento, una estrategia que iProUP identificó como una de las áreas de crecimiento del negocio financiero de Mercado Pago.

Pagos masivos y transferencias programadas para proveedores

La nueva Cuenta Negocio también apunta a una necesidad básica de cualquier empresa: pagar. Mercado Pago anunció pagos masivos y transferencias programadas para enviar dinero a proveedores y otros destinatarios directamente desde la plataforma.

"Todo el esquema de pagos masivos que vamos a poner a rodar para nuestros vendedores y de transferencias programadas", detalló Arregui.

Según la ejecutiva, estas operaciones serán gratuitas y sin límites de cantidad ni de tope diario.

"Todo lo que estamos anunciando acá es 100% gratuito y sin límites, sin límites de tope diario, sin límite de cantidad", sostuvo.

El objetivo es que el dinero que ingresa por las ventas pueda permanecer dentro del ecosistema y utilizarse desde allí para cubrir las obligaciones del negocio.

Seguros para proteger a los comercios

Mercado Pago adelantó que lanzará seguros específicos para negocios, ampliando una oferta que hasta ahora estuvo más concentrada en usuarios individuales.

La compañía busca que no solamente la contratación sea sencilla, sino también la gestión cuando ocurra un siniestro.

"Nuestro gran objetivo en la digitalización de todos estos servicios es que, cuando llegue ese momento de requerir hacer el claim o presentar la causa de cobertura del seguro, toda esa etapa sea fácil de gestionar", explicó.

El lanzamiento todavía requiere mayores precisiones sobre coberturas, costos y condiciones, por lo que esos detalles no fueron definidos durante la presentación.

La inteligencia artificial llega a la gestión del negocio

El último gran eje de la estrategia es la inteligencia artificial.

Mercado Pago busca que su asistente Mago deje de ser simplemente un chatbot para responder consultas y se convierta en una herramienta de gestión para los comercios.

"No solamente busca resolver dudas muy concretas que ustedes puedan tener, sino empezar poco a poco a transformarse en el asistente personal que ustedes puedan tener para anticiparse a las necesidades de sus comercios", deslizó Arregui.

Y agregó: "Actualmente, uno de cada cinco vendedores interactúa con Mago". Pero lo más interesante aparece al analizar para qué utilizan la herramienta.

"Solamente el 40% tiene que ver con dudas y ya el 60% de las consultas tienen que ver con ver al asistente como un socio del negocio", afirmó.

Los vendedores ya le piden reportes de ventas, información sobre vencimientos y recomendaciones sobre productos.

La compañía también trabaja en herramientas de inventario, stock, clientes, facturación y punto de venta, con el objetivo de reunir operaciones que hoy pueden encontrarse dispersas en distintos sistemas.

"A través de la tecnología estamos pensando desde Mercado Pago y desde Mercado Libre como todo, en transformarnos en ese gran motor tecnológico que viene a acompañar y a cambiar la vida de cada uno de ustedes", concluyó Arregui.