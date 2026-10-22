La firma quedó primera en América Latina por volumen de pagos procesados y amplía su oferta tecnológica para comercios de todo el país

La fintech reafirma su apuesta por la innovación tecnológica, como Get POS Integrado, para simplificar la gestión comercial y conectar negocios.

Getnet cumplió seis años en Argentina con un crecimiento del 76%, expandiendo su ecosistema omnicanal de soluciones para comercios.

Getnet lideró el ranking de pagos electrónicos en América Latina en 2025 por u$s187,44 mil millones procesados, según Nilson Report.

El negocio de los pagos electrónicos tiene un protagonista destacado en América Latina, donde Getnet consiguió posicionarse al frente del mercado por el monto procesado durante 2025.

En Argentina, la compañía cumple seis años de actividad con una operación en expansión, nuevas herramientas tecnológicas para comercios y una presencia que alcanza distintos puntos del territorio nacional.

¿Qué lugar ocupa Getnet en el ranking de medios de pago?

El desempeño regional de la compañía quedó reflejado en la edición 1314 del ranking Nilson Report, publicación especializada que analiza la industria internacional de medios de pago y difundió recientemente sus resultados.

Según ese relevamiento, Getnet encabezó el ranking de América Latina y el Caribe por volumen procesado durante 2025, por delante de sus competidores regionales.

En ese período, la fintech procesó operaciones por u$s187,44 mil millones, una cifra que la ubicó en la primera posición regional dentro de esa categoría.

La compañía también consiguió un lugar destacado por cantidad de operaciones, al registrar 8.030 millones de transacciones y alcanzar el segundo puesto en América Latina y el Caribe.

Ese resultado representó un incremento interanual del 5,4%, mientras que su operación argentina experimentó un crecimiento del 76%, según informó Federico Balige, CEO de Getnet para Argentina, Uruguay y Colombia.

¿Qué soluciones de pago ofrece Getnet en Argentina?

La propuesta local de Getnet evolucionó desde sus primeras herramientas para emprendedores y pequeños comerciantes hasta convertirse en un ecosistema omnicanal que atiende diferentes necesidades comerciales.

Actualmente, la empresa dispone de terminales en todo el país y trabaja con negocios de distintos tamaños y rubros mediante alternativas de cobro presenciales y digitales.

Su catálogo incluye terminales Get Smart POS, Get POS Integrado y Get Pin Pad, además de pagos con códigos QR, links de pago e integraciones virtuales.

Esta combinación permite ofrecer herramientas adaptadas a distintas modalidades de venta, desde operaciones presenciales hasta transacciones gestionadas mediante plataformas digitales.

La incorporación más reciente es Get POS Integrado, una solución que conecta las terminales Get Smart POS con Android y los sistemas de gestión de caja utilizados por los comercios.

La integración se realiza mediante APIs o SDK y cuenta con partners estratégicos que vinculan sus plataformas para responder a las necesidades de clientes de gastronomía y retail.

¿Qué planes tiene Getnet para seguir creciendo?

"Cumplir seis años en el país celebrando estos resultados nos llena de orgullo, porque demuestra que nuestro compromiso con los comercios da sus frutos", destacó Federico Balige, CEO de Getnet Argentina, Uruguay y Colombia.

"El liderazgo en volumen a nivel regional y un crecimiento del 76% en nuestra operación local dan cuenta de la confianza que miles de negocios depositan en nosotros cada día", agregó Balige.

Y finalizó: "Formar parte de una plataforma líder a nivel regional y mundial nos permite combinar la más alta y segura tecnología de procesamiento, con un equipo local cercano, ágil y enfocado en las necesidades operativas de los comerciantes en cada provincia del país".

De cara al futuro, la compañía reafirmó su apuesta por la innovación para simplificar la gestión comercial y conectar a más negocios con nuevas oportunidades, en línea con la expansión reciente de sus capacidades en Europa.

La estrategia apunta a impulsar el crecimiento de los comercios más allá de sus fronteras, combinando tecnología de procesamiento de pagos con herramientas que respondan a las necesidades operativas de negocios argentinos.