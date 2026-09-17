Los datos y la inteligencia transaccional cambiaron la toma de decisiones, la experiencia del usuario y los nuevos modelos de negocio en el país

La interoperabilidad del QR y el auge de las stablecoins redefinen el negocio bancario y las experiencias transaccionales.

2innovate, PayAmigo y AWS destacan el rol de la inteligencia transaccional y las fintech en la evolución financiera local.

Argentina es líder regional en pagos digitales con 99,6 millones de transacciones mensuales, marcando una sólida transformación del sector.

La Argentina se consolidó como líder regional en pagos digitales, con un volumen mensual de 99,6 millones de transacciones entre bancos, billeteras y comercios.

Así lo destacó la empresa 2innovate, en el encuentro Innovation Espresso 2026 que reunió a referentes de la industria financiera y tecnológica bajo la consigna "Redefiniendo el futuro de los pagos digitales", en un contexto de aceleración del ecosistema local.

El evento, que marcó el inicio del tour regional de 2innovate, empresa que provee infraestructura en la nube para instituciones financieras, y que contó con la presencia de iProUP, puso el foco en cómo los datos y la inteligencia transaccional cambiaron la toma de decisiones, la experiencia del usuario y los nuevos modelos de negocio.

"Argentina es uno de los mercados más dinámicos de la región en materia de pagos digitales, y esa evolución está elevando las expectativas de consumidores, empresas e instituciones financieras", sostuvo Hugo Sacchi, CEO de 2innovate.

Para el ejecutivo, el desafío ya no es solo procesar más operaciones. En cambio, ahora pasa por convertir esa actividad en inteligencia de valor que permita anticipar comportamientos y tomar decisiones ágiles.

El crecimiento del ecosistema argentino da muestra de ello. En 2025, las transferencias electrónicas representaron el 65,6% de las operaciones del Sistema Nacional de Pagos.

Argentina lidera en pagos digitales con 100 millones de transacciones al mes

En junio de 2026, se registraron 762,9 millones de transferencias inmediatas en pesos, un 29% más que en el mismo período del año anterior, con una consolidación contundente de los canales digitales como protagonistas de la vida financiera.

Sacchi destacó que la dualidad entre países altamente bancarizados como Chile o los Estados Unidos y otros con sistemas financieros más informales, como la Argentina, genera un terreno fértil para la innovación.

La clave, explicó, está en entender cómo se mueve el dinero: "Desde los procesos regulados hasta los informales, pasando por las comisiones y la lógica operativa de cada transacción", precisó Sacchi.

A nivel regional, América Latina se convirtió en un laboratorio de soluciones. Brasil con PIX, Argentina con Transferencias 3.0 y Colombia con Breve son ejemplos de cómo la regulación puede acelerar la adopción de pagos instantáneos.

La charla también abordó el rol de las fintech como catalizadoras de innovación. Sacchi remarcó que los bancos comenzaron a "sembrar sus propias fintech" para prototipar modelos de negocio de bajo riesgo y absorberlos en caso de éxito.

"Aunque la tasa de fracaso es alta, el volumen de inversiones demuestra que existe espacio para soluciones específicas en distintos segmentos de la sociedad", prosiguió.

Hugo Sacchi remarcó que los bancos comenzaron a "sembrar sus propias fintech" en la región

Fintech como catalizador de innovación: la estrategia que empieza a implementar la banca local

La Argentina se consolidó como un caso paradigmático. La irrupción de Mercado Pago, la billetera virtual de Mercado Libre, obligó a los bancos tradicionales a reaccionar y conformar alianzas para competir en el terreno digital.

La interoperabilidad del QR, que en sus inicios generaba dudas, terminó siendo un éxito masivo y transformó la experiencia de compra digital.

El panel también contó con la participación de Susana Biondi, Latam Acceptance & Partnership Head de PayAmigo, y Juan Pablo Estevez, Managing Director South Latin America en Amazon Web Services (AWS).

Ambos coincidieron en que bancos, fintechs y servicios de pago están reformulando sus estrategias en un escenario donde las transacciones ocurren cada vez más rápido, en múltiples canales y en tiempo real, respondiendo a las nuevas expectativas de usuarios y empresas.

Biondi subrayó que la interoperabilidad de los rieles de pago es fundamental para reducir fricciones y costos, pero advirtió que también implica riesgos sistémicos: si una institución falla en la liquidación, puede contagiar a otras a través de estos vasos comunicantes.

En tanto, Estevez, desde AWS, remarcó que la presión de jugadores externos aceleró la modernización de la banca local, que debió invertir en infraestructura tecnológica tras años de desinversión.

Crece el uso de stablecoins para pagos transfronterizos entre bancos

Otro punto central del encuentro fue la evolución de las stablecoins como herramienta transaccional transfronteriza.

Sacchi aclaró que no deben confundirse con criptoactivos volátiles como Bitcoin, ya que las criptomonedas estables están respaldadas y reguladas, y se utilizan principalmente para pagos y transferencias internacionales.

Grandes corporaciones y bancos como Santander o BBVA ya las emplean para liquidaciones instantáneas entre países, compitiendo con sistemas tradicionales como SWIFT y reduciendo costos de transferencias.

Finalmente, los expertos coincidieron en que la cuenta bancaria dejó de ser el núcleo del negocio financiero. Desde su perspectiva, se trata hoy de un "mal necesario" que habilita servicios, pero el verdadero valor está en los paquetes de soluciones: tarjetas, medios de pago digitales y experiencias transaccionales.

"La lógica del spread, que durante décadas sostuvo la rentabilidad bancaria, fue reemplazada por un modelo de servicios donde la innovación tecnológica y la regulación definen la competitividad", resumieron los ejecutivos.