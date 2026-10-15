Mensajes sospechosos, malware, sitios y curso falsos: los riesgos que enfrentan quienes estudian online y cómo protegerse con seis consejos

Expertos de Kaspersky advierten sobre riesgos de cursos falsos y sitios web realistas por IA, recomendando protección integral.

Kaspersky revela un 140% de aumento en estafas de phishing; 23% de alumnos recibió mensajes sospechosos en LatAm.

El 43% de estudiantes online e híbridos en LatAm sufrió incidentes digitales, con 22% perdiendo dinero o progreso.

El 43% de quiénes estudian de forma online o híbrida en América Latina sufrió al menos un incidente digital en el transcurso del último año.

Una investigación de Kaspersky resaltó el alcance de las estafas de dinero entre quienes estudian online.

Según el trabajo, el 22% de los afectados perdió dinero como consecuencia del maniobrar de los atacantes; otros alumnos perdieron acceso a plataformas educativas, vieron afectado su progreso académico o tuvieron fallas en sus dispositivos.

La pérdida de tiempo fue el impacto más frecuente, con 44%, seguida por la publicidad no deseada. Como referencia general, la firma detectó en 2024 un aumento de 140% en las estafas por mensajes falsos (phishing) en la región.

Cómo crece la educación y capacitación online en Latinoamérica

El 76% de los latinoamericanos encuestados estudió algo durante los últimos 12 meses.

El 38% lo hizo completamente online y otro 27% combinó actividades virtuales y presenciales.

El estudio de Kaspersky se realizó en agosto de 2026, con 1.864 personas de entre 18 y 65 años de 18 países.

Entre los encuestados, todos cursaron estudios bajo un plan definido, en modalidad online o híbrida, durante los 12 meses anteriores.

Según el informe, hoy los estudiantes combinan clases virtuales grupales, cursos, aplicaciones y sesiones privadas con profesores.

En una misma jornada pueden usar videollamadas, plataformas, nube, correos y grupos de mensajería, algo que multiplica cuentas, enlaces y archivos a proteger.

Cómo son los incidentes más frecuentes: mensajes, sitios y apps falsas

El 23% de los encuestados recibió mensajes o enlaces sospechosos sobre su aprendizaje, el incidente más frecuente del estudio.

Las aplicaciones o sitios web falsos afectaron al 16% de los usuarios.

También hubo estafas en comunidades y grupos de mensajería, cursos falsos, malware en archivos educativos y exposición de datos personales.

Los riesgos no aparecen solo al ingresar a una plataforma, sino también al descargar materiales, interactuar en grupos o registrarse en nuevos servicios.

Algunos usuarios aseguraron haber perdido confianza en plataformas, proveedores o profesores tras el incidente.

Según otro estudio de Kaspersky, el 34% de los latinoamericanos no sabe identificar un sitio web fraudulento, una mejora frente al 74% de 2023.

Cómo los cursos falsos y el spam que aprovechan el auge del estudio online

Los expertos de Kaspersky identificaron campañas de spam dirigidas a padres de familia, con supuestas alternativas de educación virtual.

Esos mensajes cuestionan la enseñanza tradicional y buscan que los destinatarios compartan el contenido.

Otras campañas –en tanto– apuntan a adultos que trabajan y ofrecen volver a estudiar sin dejar el empleo.

Los investigadores detectaron mensajes con imágenes que no correspondían a la oferta y enlaces que redirigían a sitios de terceros sin relación con el servicio. Además, circulaban correos con supuestas ofertas de préstamos estudiantiles.

Por otro lado, a raíz del uso de inteligencia artificial (IA), los sitios web falsos son cada vez más realistas y cada día cuesta más encontrar alguna falla evidente.

Qué advierten los expertos y cómo se protege Kaspersky

Fabiano Tricarico, Director de Productos para el Consumidor para las Américas en Kaspersky, advirtió sobre la creciente demanda de cursos avanzados y programas universitarios en línea.

Según Tricarico, perder una tesis por ransomware, pagar un curso falso o comprometer una cuenta tras abrir un enlace malicioso son riesgos reales.

Sostuvo que la protección debe acompañar al usuario en todos sus dispositivos y plataformas.

Kaspersky amplía su portafolio a computadoras Windows basadas en ARM, incluidos equipos con Snapdragon X, X Plus y X Elite.

Así extiende su protección contra estafas y malware impulsada por IA a más plataformas.

En otro informe, la empresa advirtió que casi el 43% de los latinoamericanos fue víctima de ciberataques, pero solo el 13% cambió sus contraseñas después.

Cómo estudiar online sin caer en estafas: seis recomendaciones

Kaspersky recomienda usar una contraseña diferente para cada plataforma educativa, con ayuda de un administrador de contraseñas.

Aconseja activar la autenticación multifactor siempre que esté disponible, para frenar accesos aunque se filtre la clave.

Sugiere verificar cursos, plataformas y enlaces antes de dar datos o pagar, y desconfiar de ofertas demasiado atractivas o mensajes que generan urgencia.

Pide evitar las redes Wi-Fi públicas para tareas sensibles y, si no hay alternativa, usar una VPN confiable.

Recomienda hacer copias de seguridad de tesis, investigaciones y apuntes, en la nube con historial de versiones o en una unidad externa protegida.

Por último, propone sumar una solución de seguridad integral, como Kaspersky Premium, que detecta phishing, sitios fraudulentos y malware.