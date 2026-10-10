La tokenización de bonos, acciones y fondos podría movilizar miles de millones de dólares y acercar los mercados tradicionales a la operatoria digital

Convertir bonos y acciones en tokens movilizaría miles de millones, con IA vital para la gestión 24/7.

La tokenización de activos puede liberar capital financiero inmovilizado y extender horarios de mercado, según CEO de Nasdaq.

La tokenización de activos financieros podría transformar la administración de garantías y ampliar los horarios de negociación, según Adena Friedman, CEO de Nasdaq, quien destaca el interés creciente de las instituciones.

La ejecutiva sostiene que combinar activos digitales con movimientos de dinero en tiempo real permitiría aprovechar capital hoy inmovilizado, aunque avanzar hacia mercados abiertos permanentemente exigirá cambios operativos y tecnológicos.

¿Cómo puede la tokenización liberar capital del sistema financiero?

Friedman considera que convertir activos utilizados como garantía en tokens digitales permitiría movilizar recursos que actualmente permanecen inmovilizados dentro del sistema financiero global, por un valor de decenas de miles de millones de dólares.

La propuesta contempla representar bonos del Tesoro, acciones y fondos del mercado monetario mediante tokens, además de integrar los movimientos de dinero para facilitar el uso de esos instrumentos como colateral financiero.

"Si tokenizas todos esos instrumentos junto con el flujo de dinero, entonces el colateral se vuelve muy fluido", dijo Friedman al explicar cómo esa integración podría mejorar la disponibilidad de garantías.

La ejecutiva también observó un aumento del interés institucional durante el último año, impulsado parcialmente por la aprobación en Estados Unidos de la Ley Genius, que estableció un marco regulatorio para las stablecoins.

Ese movimiento coincide con una demanda minorista que lleva años reclamando acceso permanente a los mercados, una tendencia que Friedman resumió al afirmar que "El ecosistema minorista ha estado unos 10 años por delante".

¿Qué cambios necesita Nasdaq para operar las 24 horas?

La transición hacia mercados abiertos las 24 horas, durante los 7 días de la semana, requerirá revisar profundamente la gestión del riesgo y los procesos operativos de las instituciones financieras involucradas.

Aunque actualizar la infraestructura de negociación sería relativamente sencillo, Friedman advirtió que la administración de riesgos y garantías también deberá funcionar continuamente, sin depender de horarios comerciales tradicionales.

"Todo tiene que ser en tiempo real todo el tiempo", dijo la ejecutiva, quien considera que la inteligencia artificial será fundamental para sostener ese funcionamiento permanente.

Nasdaq ya incorporó agentes digitales en su plataforma de gestión de riesgos, capaces de ofrecer recomendaciones, y Friedman señaló que los bancos podrían utilizarlos posteriormente para ejecutar acciones más directas. "La IA es crítica para 24/7", afirmó.

Sin embargo, la ejecutiva aclaró "No todos los activos son lo suficientemente líquidos como para soportar un entorno 24/7", porque algunos carecen de suficiente liquidez para sostener operaciones ininterrumpidas sin aumentar las dificultades de ejecución.

¿Qué acuerdo tienen Nasdaq y Kraken para tokenizar acciones?

Arjun Sethi, codirector ejecutivo del exchange de criptomonedas Kraken, observó un interés creciente de empresas extranjeras por la tokenización y por las posibilidades de acceder a los mercados de capitales estadounidenses.

Como ejemplo, mencionó una compañía con ingresos cercanos a u$s25 millones que buscaba alternativas para ingresar a esos mercados, además de grandes empresas internacionales interesadas en tokenizar activos y cotizar públicamente en Estados Unidos.

En ese contexto, Nasdaq y Payward, empresa matriz de Kraken, mantienen una colaboración para desarrollar infraestructura destinada a representar acciones cotizadas mediante tecnología blockchain y facilitar su distribución entre inversores.

En septiembre, el brazo de capital de riesgo de Nasdaq acordó invertir u$s100 millones en Payward para desarrollar esa infraestructura, con Kraken como canal de distribución de representaciones tokenizadas de acciones que cotizan en Nasdaq.

Las compañías prevén lanzar esos tokens durante el segundo trimestre de 2027, una iniciativa que vincula la experiencia de Nasdaq en mercados tradicionales con la capacidad de distribución de Kraken dentro del ecosistema de criptomonedas.