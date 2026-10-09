El inicio del último trimestre del año abrió una ventana de recalibración profunda para las carteras de inversión en la plaza local. Luego de semanas dominadas por una marcada cautela y ajustes en las cotizaciones, los activos financieros argentinos experimentaron un respiro operativo apuntalado por el frente externo.

De acuerdo con un reciente informe de mercado elaborado por Wise Capital y al que accedió iProUP, los títulos públicos y las acciones domésticas encadenaron subas generalizadas traccionadas por el clima positivo tras los comicios presidenciales en Brasil y un mayor apetito por el riesgo emergente.

El repunte de los bonos Globales a 2046, 2035 y 2030, en sintonía con la deuda bajo legislación local, permitió que el indicador de riesgo país elaborado por JP Morgan recortara 26 unidades para ubicarse en la órbita de los 588 puntos básicos, al tiempo que el índice S&P Merval avanzó 0,3% de la mano del sector energético.

Sin embargo, los operadores de la City evalúan si esta recuperación representa un cambio de tendencia sostenible o un rebote técnico.

Los activos que recomienda la City para aprovechar el momento actual (generado con IA)

En el plano internacional, Wall Street opera con mayor cautela, presionado por el crudo Brent nuevamente sobre los u$s103 ante la tensión en Oriente Medio y la suba en los rendimientos de la deuda estadounidense, donde el bono del Tesoro a 30 años trepó al 5,70% (su cota más alta desde 2002) a la espera de las minutas de la Reserva Federal.

En este marco, los analistas estructuran carteras que van directo a activos puntuales: solidez corporativa en dólares, cobertura en pesos y apuestas globales selectivas.

Por qué recomiendan ON energéticas y bonos provinciales

El Head Sales Trader de Balanz, Jerónimo Bardin, delimitó una hoja de ruta orientada a activos corporativos de alta calidad crediticia y deuda subsoberana resiliente para transitar el mes.

Frente a un escenario donde la firma mantiene una postura neutral en títulos soberanos (Globales y Bonares) a la espera de definiciones sobre el financiamiento externo y la acumulación de reservas, la estrategia en moneda extranjera apunta a obligaciones negociables (ON) y emisiones de provincias con cuentas fiscales ordenadas.

Corporativos garantizados y energía: La firma destaca los títulos de YPF 2031 (YMCU) y Vista 2033 (VSCV), mientras que ubica a Tecpetrol 2030 (TTCD) como una opción netamente defensiva. Para quienes aceptan mayor volatilidad con potencial en la reforma eléctrica, ponderan MSU Energy 2030 (RUCD).

La firma destaca los títulos de (YMCU) y (VSCV), mientras que ubica a como una opción netamente defensiva. Para quienes aceptan mayor volatilidad con potencial en la reforma eléctrica, ponderan (RUCD). Títulos provinciales: Mantienen la preferencia por las emisiones de Santa Fe 2034 (SFD34) y Córdoba 2032 (CO32) debido a su menor correlación con los ruidos del soberano nacional y sus rendimientos corrientes atractivos. Por el contrario, se mantienen neutrales en Buenos Aires 2037 (BA37).

Las mejores inversiones en pesos para cubrirse de la inflación

Para las carteras denominadas en moneda local, los especialistas sugieren no descuidar la protección indexada ante eventuales reacomodamientos en los precios de la economía.

En ese sentido, Balanz pondera el tramo medio de la curva vinculada al coeficiente CER, destacando los bonos TZXM7 y TZXY7, que ofrecen tasas reales positivas y reducen la dependencia de que la desinflación continúe al ritmo acelerado que descontaba el mercado.

Para mandatos patrimoniales de mayor plazo, la recomendación se orienta al bono dual TXMJ9 (CER/TAMAR), un instrumento que brinda cobertura flexible frente a distintos escenarios de tasas de interés y costo de vida.

En el plano de las acciones del panel líder, la estrategia sugerida se concentra en emisoras con ingresos dolarizados y balances defensivos:

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¿Cuáles son los 5 activos globales que pueden superar el S&P 500?

Para los inversores que buscan diversificar mediante CEDEAR y activos alternativos por fuera del riesgo doméstico, Axel Becker, Key Opinion Leader Crypto, comparte con iProUP una selección de cinco instrumentos con el objetivo de batir el rendimiento del principal índice estadounidense:

HYPE: es su principal apuesta dentro del ecosistema cripto alternativo de cara al ciclo alcista; resalta su capacidad de generación de ingresos, el volumen de comisiones que percibe el protocolo y su mecanismo de quema recurrente de tokens

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El presente informe tiene fines exclusivamente periodísticos y de divulgación sobre el mercado de capitales, renta fija y activos globales. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión.