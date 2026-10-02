El índice cerró en máximos tras conocerse que el mercado laboral estadounidense creó apenas 29.000 empleos en septiembre. Los detalles

Invierte en índices globales desde Argentina vía CEDEARs en BYMA o brokers como Hapi para acceder a Wall Street.

La desaceleración laboral (29.000 empleos, 4,2% desempleo) reduce la presión de la Fed sobre las tasas de interés.

Nasdaq marcó un récord histórico de 17.245 puntos el 2/10/26, impulsado por datos de empleo débiles en EEUU.

El Nasdaq marcó un récord histórico este 2 de octubre de 2026, a pesar de los datos de empleo en los Estados Unidos que mostraron una desaceleración al cierre del tercer trimestre.

El índice cerró en máximos tras conocerse que el mercado laboral estadounidense creó apenas 29.000 empleos en septiembre, muy por debajo de los 90.000 que esperaban los analistas, mientras la tasa de desempleo subió de 4,1% a 4,2%.

La cifra refleja un mercado laboral de "poca contratación y pocos despidos", según el Departamento de Trabajo del país: conservar un empleo sigue siendo posible, pero conseguir uno nuevo se vuelve cada vez más difícil.

Nasdaq marca un récord histórico a pesar del dato de empleo en EEUU

La reacción en Wall Street fue positiva, ya que un mercado laboral más débil reduce la presión sobre la Reserva Federal (FED) para aplicar nuevas subas de tasas de interés.

El Nasdaq avanzó así 1,7% y alcanzó los 17.245 puntos, su nivel más alto desde que se creó el índice en 1971.

En tanto, el S&P 500 también subió un 1,2%, mientras que el Dow Jones Industrial Average ganó un 0,9%.

Un dato débil de empleo en EE.UU. empuja al Nasdaq a un récord histórico de 17.245 puntos

El rally estuvo liderado por las grandes tecnológicas, con subas que promediaron el 3%, entre las que se destacan:

Nvidia

Meta

Microsoft

El buen desempeño del empleo reduce el riesgo de una recesión en el corto plazo y fortalece las perspectivas de ganancias corporativas.

Sin embargo, la persistencia de un mercado laboral fuerte podría retrasar los recortes de tasas de interés que los inversores esperan para 2027.

Cómo invertir en Nasdaq, S&P 500 y Dow Jones desde la Argentina

Desde Argentina se puede invertir en índices como el Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones a través de dos vías principales: los CEDEARs que cotizan en BYMA en pesos, y las cuentas en brokers internacionales que permiten operar directamente en dólares en Wall Street.

CEDEARs en el mercado local

Los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs) son instrumentos que representan acciones o ETFs extranjeros y se negocian en pesos en la Bolsa de Buenos Aires.

Existen CEDEARs de los principales ETFs que siguen al S&P 500 (como SPY, IVV o VOO), lo que permite tener exposición al índice sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior.

Su precio se ajusta al valor del activo subyacente y al tipo de cambio, funcionando también como cobertura frente a la devaluación.

Brokers internacionales

Otra alternativa es abrir una cuenta en plataformas globales como Interactive Brokers, Hapi, Moomoo o eToro, que aceptan clientes argentinos.

En este caso, se fondea la cuenta en dólares y se puede operar directamente ETFs del Nasdaq, S&P 500 y Dow Jones, además de acciones individuales.

Esta vía ofrece acceso completo al mercado estadounidense, aunque requiere cumplir con regulaciones fiscales (formulario W-8BEN) y considerar costos de transferencias internacionales.

Derivados y trading avanzado

Para quienes buscan operaciones de corto plazo, existen los CFDs y futuros sobre índices, que permiten abrir posiciones largas o cortas con apalancamiento.

Sin embargo, estos productos implican un riesgo elevado y algunos de ellos no están regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) en Argentina, por lo que es clave operar solo con entidades supervisadas en el exterior