El acuerdo busca conectar la infraestructura clásica de Wall Street con el rubro cripto, al ofrecer acceso global y fraccionado a valores estadounidenses

Citi Institute proyecta el mercado de activos tokenizados en $5.5 billones para 2030, clave en finanzas modernas.

NYSE y Blockchain.com se unen para operar acciones tokenizadas 24/7, uniendo Wall Street con el ecosistema cripto.

Blockchain.com y la Bolsa de Nueva York (NYSE) anunciaron una alianza estratégica para impulsar el comercio de acciones y fondos cotizados en bolsa (ETF) tokenizados, disponibles las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

El acuerdo busca conectar la infraestructura tradicional de Wall Street con el ecosistema cripto, al ofrecer acceso global y fraccionado a valores estadounidenses.

El memorando de entendimiento firmado entre Blockchain.com y NYSE contempla el desarrollo de un sistema alternativo de negociación digital (ATS) que permitirá a los usuarios operar con versiones tokenizadas de acciones y ETFs listados en la bolsa estadounidense.

La iniciativa apunta a eliminar las restricciones de horarios, geografía y acceso a intermediarios y abre la posibilidad de invertir en títulos fraccionados desde cualquier parte del mundo.

El Citi Institute estima que el mercado de activos tokenizados podría alcanzar un valor base de u$s5,5 billones para 2030, lo que convierte a este tipo de instrumentos en uno de los avances más relevantes del panorama financiero moderno.

La tokenización promete propiedad fraccionada, liquidación transparente en blockchain y trading continuo, características que responden a la demanda de mayor flexibilidad y accesibilidad en los mercados.

Otros diferenciales de la unión entre Blockchain.com y NYSE

La alianza también incluye un intercambio bidireccional de información. ICE Data Services, filial de NYSE, distribuirá datos y análisis del mercado cripto de Blockchain.com a sus clientes institucionales, mientras que Blockchain.com incorporará feeds de datos bursátiles de NYSE e ICE en su aplicación.

Este factor permitirá brindar acceso en tiempo real a más de 44 millones de cuentas confirmadas y posibilitará a los inversores tradicionales tener mayor visibilidad sobre activos digitales y a los criptoinversores acceder a información bursátil de calidad.

Peter Smith, CEO y cofundador de Blockchain.com, sostuvo que "las acciones tokenizadas son uno de los avances de mayor impacto en el panorama financiero moderno y un catalizador clave para una mayor libertad económica".

Lynn Martin, presidenta de NYSE Group, sostuvo que "el futuro de los mercados de capitales pertenece a las instituciones que unan la confianza de las finanzas tradicionales con la innovación y accesibilidad de los activos digitales".